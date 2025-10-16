Malditos Nerds

PlayStation Plus Extra suma Silent Hill 2, Yakuza: Like a Dragon y más en octubre

Los suscriptores de los niveles Extra y Premium disfrutarán del remake de Silent Hill 2 y una variedad de nuevas propuestas

Por Lucas Rivarola

Until Dawn, de Ballistic Moon.
Until Dawn, de Ballistic Moon.

Sony ha confirmado los juegos que se añadirán al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium en octubre, con una selección pensada para atraer tanto a los jugadores nostálgicos como a los más recientes. Entre las novedades destacan los remakes de Silent Hill 2 y Until Dawn, así como el regreso de clásicos como Tekken 3. Estos títulos estarán disponibles desde el 21 de octubre.

Lista de juegos incorporados: enfoque y variedad

El catálogo de nuevos juegos para PlayStation Plus Extra y Premium se distingue por una amplia variedad de géneros, con énfasis en el terror psicológico y el relato interactivo. Encabezando las novedades está el remake de Silent Hill 2 para PlayStation 5. Esta versión actualiza el clásico del 2001, permitiendo que nuevas audiencias vivan la inquietante historia de James Sunderland.

A su lado aparece el remake de Until Dawn para PlayStation 5, que reinterpreta el género slasher y pone al jugador en situaciones donde tomar decisiones difíciles es clave para la supervivencia. Entre las nuevas propuestas, V Rising invita a los jugadores a sumergirse en la supervivencia como un vampiro que busca reconstruir su imperio, con una combinación de elementos de rol y acción multijugador. Por otro lado, As Dusk Falls es una aventura narrativa interactiva, donde las elecciones del jugador influyen en el destino de varias generaciones de una familia implicada en una trama criminal y dramática.

La variedad continúa con Yakuza: Like a Dragon, que ofrece una visión diferente de los RPG japoneses y está protagonizada por Ichiban Kasuga junto a un grupo inusual de aliados. Poppy Playtime: Chapter 1 aporta el terror de puzles, desafiando a los jugadores a descubrir los misterios de una fábrica de juguetes abandonada. Finalmente, la acción cooperativa y el tono desenfadado de Wizard with a Gun completan la oferta, alentando a los jugadores a superar retos mágicos junto a sus amigos.

Yakuza: Like a Dragon, de
Yakuza: Like a Dragon, de Sega.

La vigencia de los juegos clásicos

Para los suscriptores del nivel Premium, PlayStation Plus revive un clásico: Tekken 3. Este afamado juego de lucha, originalmente lanzado para la primera PlayStation, regresa ahora con la posibilidad de guardar partidas rápidamente y nuevos filtros de imagen. Tekken 3 destaca tanto por su apartado gráfico como por mantener todos los modos originales, como Arcade, Versus, Team Battle y Practice, importantes para la competencia y el perfeccionamiento de habilidades entre jugadores.

Muchos usuarios han mostrado su interés ante el retorno de este título, que se destacó en su época por la fluidez de su jugabilidad y la variedad de personajes. El relanzamiento de Tekken 3 también apunta al interés de Sony por fortalecer su catálogo clásico, considerando que a partir de 2026 el enfoque principal será en juegos para PlayStation 5.

Relevancia y efectos para la base de usuarios

La estrategia de Sony de alternar entre novedades y clásicos apunta a aumentar la satisfacción de los suscriptores y atraer a diferentes públicos. Los aficionados al terror encuentran en Silent Hill 2 y Until Dawn razones adicionales para seguir pagando su membresía durante un mes propicio para el género, mientras que quienes prefieren juegos históricos celebran el regreso de Tekken 3. Títulos como As Dusk Falls y Yakuza: Like a Dragon aportan profundidad narrativa y nuevos enfoques de jugabilidad para quienes buscan algo más que acción directa.

La comunidad recibe estos lanzamientos como oportunidades de entretenimiento y también como un punto de partida para debatir sobre el futuro del servicio. Al diversificar su catálogo, Sony intenta responder tanto a la demanda de experiencias novedosas como al interés por el legado del videojuego. De esta forma, la empresa busca mantener el equilibrio entre la tradición y la innovación, asegurando la relevancia de su servicio de suscripción en un entorno cada vez más competitivo.

