Grey State Studio anuncia Rules of Engagement: The Grey State, un shooter gratuito que llegará a PC en 2026

Rules of Engagement: The Grey State, de Grey State Studio.

Grey State Studio, subsidiaria de Tencent Games, anunció el desarrollo de Rules of Engagement: The Grey State, un shooter táctico de extracción ambientado en un universo de terror, que tiene previsto su lanzamiento de manera gratuita en PC en 2026.

Este título propone una combinación de acción en primera persona, elementos de juego de rol y una atmósfera inspirada en referencias del terror popular, con el objetivo de atraer tanto a los aficionados del género shooter como a quienes prefieren el suspenso y el trabajo en equipo. La jugabilidad estará centrada en la exploración cooperativa, la recolección de equipo y la toma de decisiones críticas bajo presión en partidas intensas.

Un mundo de pesadillas y rivalidad entre escuadras

En Rules of Engagement: The Grey State, los jugadores interpretan a Caminantes, operativos contratados para ingresar al Estado Gris, una dimensión caótica donde se manifiestan todas las pesadillas imaginables. Este entorno hostil, conocido como Horrorverse, está habitado por criaturas grotescas y artefactos insólitos, lo que convierte cada incursión en una experiencia impredecible.

La meta principal consiste en recuperar El Vértice, un artefacto de valor incalculable ubicado en el núcleo del caos, compitiendo contra otros equipos rivales que buscan la misma recompensa. Cada partida implica enfrentar no solo a monstruos imponentes, sino también el peligro de ser superados por otros jugadores, añadiendo una tensión adicional al ciclo de juego PvEvP.

Sistema de progresión y clases de personaje especializadas

El juego plantea una estructura donde los equipos, equipados apenas con lo básico, deben adentrarse en la dimensión y buscar recursos antes de que expire el tiempo disponible. Esto introduce un ciclo de decisión constante: retirarse a tiempo asegurando una recompensa o arriesgarse para intentar alcanzar El Vértice y exponerse a mayores riesgos a cambio de posibles recompensas superiores.

La jugabilidad se verá enriquecida por tres clases iniciales disponibles en la fase alfa: Sledge, un personaje robusto con martillo y escudo capaz de abrir camino entre los horrores; Pyro, experto en el control de área mediante fuego y gas; y Phantom, un asesino enfocado en ataques sigilosos. Cada clase dispone de un extenso árbol de talentos, permitiendo personalizaciones y fomentando la sinergia entre los miembros del equipo, priorizando la estrategia colectiva sobre la habilidad individual.

Impacto en el panorama de videojuegos y en la experiencia de los jugadores

Rules of Engagement: The Grey State surge en un momento en que los shooters de extracción y los juegos multijugador de terror gozan de popularidad, aunque parte de la comunidad se muestra reticente por modelos de negocio considerados desventajosos. El lanzamiento para PC permite que una amplia audiencia pueda acceder al juego.

Los desarrolladores buscan distinguirse de prácticas como el pay-to-win, prometiendo una competencia basada en logros dentro del propio juego. Para los jugadores comunes, esto podría traducirse en partidas más equilibradas, donde la estrategia de equipo pesa más que la inversión económica personal. El trabajo colaborativo continuo con la comunidad augura actualizaciones frecuentes y contenido relevante derivado de la retroalimentación, estableciendo un referente en la relación entre creadores y usuarios.