Avalanche Studios reestructura equipos y despide empleados tras la cancelación de Contraband

Just Cause 4, de Avalanche.

Avalanche Studios, conocida por la saga Just Cause, ha anunciado el cierre definitivo de su sede en Liverpool, así como recortes significativos en sus equipos de Malmö y Estocolmo, después de la cancelación de Contraband, un proyecto exclusivo para Xbox que estaba en desarrollo. Esta decisión se tomó tras una revisión interna motivada por lo que el estudio describe como “los desafíos actuales de la empresa y de toda la industria”.

Cierre de la sede de Liverpool y sus repercusiones laborales

La clausura de la oficina en Liverpool implica que todos los empleados de ese estudio se ven afectados directamente por despidos. Avalanche Studios, una empresa sueca, había inaugurado la oficina en el Reino Unido como parte de una estrategia de expansión en Europa, buscando aprovechar el talento de la región y la proximidad con socios clave de la industria.

El proceso de cierre seguirá la consulta colectiva requerida por la legislación laboral británica, lo que significa que los empleados serán informados formalmente y podrán participar en negociaciones sobre sus finiquitos y posibles alternativas. Si bien la empresa ha manifestado su compromiso con los trabajadores, no se ha especificado públicamente el número de despidos en Liverpool. No obstante, el comunicado publicado en el sitio web de Avalanche Studios indica que la reestructuración también afectará al personal de las oficinas de Malmö y Estocolmo.

La relevancia de la cancelación de Contraband

La cancelación de Contraband, un juego de acción cooperativa ambientado en los años setenta exclusivo para Xbox, fue el detonante inmediato de esta situación. El proyecto se anunció internacionalmente en el 2021 a través de un avance cinemático, lo que generó expectativas entre los jugadores. No obstante, tras cuatro años sin información sustancial ni demostraciones jugables, Microsoft comunicó a finales de agosto su decisión de suspender indefinidamente el desarrollo de Contraband.

En sus comunicados más recientes, Avalanche Studios no ha mencionado a Contraband por nombre, pero ha subrayado que los ajustes responden a cambios estructurales en la industria y al “compromiso de garantizar el éxito a largo plazo” del grupo. A pesar de sus declaraciones sobre el compromiso con los jugadores, la eliminación del tráiler de Contraband de su sitio web y la ausencia de anuncios sobre proyectos futuros han generado inquietud sobre la viabilidad de Avalanche Studios más allá de la franquicia Just Cause.

Tendencias generales y preocupaciones en la industria

Los despidos en Avalanche Studios reflejan un patrón de alcance más amplio: compañías líderes en tecnología y videojuegos, como Microsoft, han optado por reducir costes ante la incertidumbre económica. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha afirmado recientemente que la empresa atraviesa “un momento próspero” debido a inversiones estratégicas en inteligencia artificial. Sin embargo, esta prosperidad no se refleja necesariamente en las divisiones de entretenimiento.

Varios proyectos destacados han sido eliminados o reestructurados en 2025, intensificando la inestabilidad laboral incluso en países tradicionalmente estables como Suecia y el Reino Unido. Sin nuevos proyectos anunciados, los trabajadores afectados por despidos enfrentan la dicotomía de abandonar la industria o buscar oportunidades laborales fuera de Europa. Además, sindicatos y asociaciones manifiestan inquietud por la capacidad de las empresas para cumplir sus compromisos en materia de diversidad y bienestar laboral en un panorama tan inestable.