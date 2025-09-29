Zenless Zone Zero presenta su versión 2.3, con nuevos personajes y nuevas áreas

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

La versión 2.3 de Zenless Zone Zero, llamada Memories of Dreams Bygone, estará disponible a partir del 15 de octubre de 2025. Esta actualización, que se enfoca en historias de terror y misterios sobrenaturales, incorpora nuevas áreas, agentes y misiones que amplían la narrativa del juego. Los jugadores tendrán la posibilidad de explorar Timesworn Hills, un territorio lleno de leyendas y desapariciones, donde personajes nuevos y ya conocidos aparecen en banners exclusivos y eventos especiales.

Tres nuevos agentes: Lucía, Yidhari y Komano Manato

La actualización 2.3 introduce a tres agentes principales que impactarán la dinámica de los combates. Lucía, agente S-Rank orientada al apoyo etéreo, utiliza habilidades basadas en Dream Points que aumentan la salud máxima del equipo y potencian el daño grupal con efectos como Sheer Force y Aftershocks, convirtiéndose en un recurso clave en enfrentamientos difíciles.

Yidhari, también S-Rank, domina el hielo y es experta en causar daño de ruptura; su capacidad para incrementar el daño conforme disminuye su vida obliga a los jugadores a gestionar cuidadosamente el riesgo y la recuperación, sus ataques pueden atravesar defensas según el porcentaje de HP y causan daño constante.

Komano Manato, de grado A e ígneo, combina aspectos de los dos anteriores: sus ataques dependen de su vida máxima y también infligen Sheer DMG, por lo que representa una opción sólida tanto para quienes lo obtengan mediante banners como para quienes participen en eventos, ya que puede conseguirse de forma gratuita.

Nuevas misiones principales, áreas y desarrollo de la historia

Zenless Zone Zero amplía su aventura con la investigación de desapariciones de mineros y empleados en Timesworn Hills. Esta nueva región, repleta de ruinas y antiguas instalaciones de investigación, se convierte en el centro de leyendas urbanas sobre campanas fantasmales, criaturas que pueden leer el corazón humano y figuras que atrapan a sus víctimas en bucles de sueños. La misión principal, Recuerdos de sueños pasados, llevará a los jugadores y a los miembros de la Cabaña del Terror a descubrir el misterio, y permitirá profundizar en la personalidad y pasado de los nuevos agentes.

Entre los eventos destacados se encuentra ‘Cuando los sueños quedan inconclusos’, una experiencia de combate por turnos en la que los jugadores gestionan criaturas con distintas habilidades y estrategias. También se implementarán mejoras en la jugabilidad a través de Simulación de umbral, en la que los jugadores deberán coordinar varios equipos en escenarios de batalla relacionados.

La actualización incluye no solo nuevos contenidos jugables, sino también ajustes de calidad de vida, como la optimización de animaciones y mecánicas de combate para Soldier 0 – Anby, mejoras en la banda sonora y en el sistema de creación de recursos. Estos cambios buscan que la experiencia sea más fluida y satisfactoria, además de fomentar la lealtad de los jugadores a largo plazo.

Impacto en los jugadores y reacción de la comunidad

El enfoque en terror y misterio no solo moderniza el tono narrativo del juego, sino que también coincide con la temporada de Halloween, atrayendo tanto a nuevos como a antiguos seguidores del género. La inclusión de personajes y tramas fundamentadas en leyendas urbanas y desapariciones conecta con experiencias compartidas de incertidumbre y miedo, permitiendo explorar estas emociones de manera lúdica y controlada.

La estructura de los eventos y recompensas temporales exige a los jugadores habituales planificar su participación para no perder acceso a personajes y objetos únicos. Las mejoras en la jugabilidad y la personalización buscan aumentar la satisfacción a largo plazo, aunque también evidencian la tendencia en los juegos de servicio de estimular la permanencia de los usuarios con incentivos limitados y temáticos.