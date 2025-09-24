Yakuza 0 Director’s Cut dejará de ser exclusivo y llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC en diciembre

Yakuza 0 Director’s Cut, de SEGA.

El esperado lanzamiento de Yakuza 0 Director’s Cut, junto con los remakes Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, en PlayStation 5, Xbox Series y PC, marcará el fin de la exclusividad que la precuela de la reconocida franquicia japonesa mantenía desde su aparición en Nintendo Switch 2. Ryu Ga Gotoku Studio, desarrollador de la saga, confirmó que la llegada a las nuevas plataformas será global el próximo 8 de diciembre.

Detalles sobre el lanzamiento en múltiples plataformas

Hasta ahora, Yakuza 0 Director’s Cut era un título exclusivo de Nintendo Switch 2 desde su debut. Esta versión mejorada incluye aproximadamente 26 minutos adicionales en cinemáticas, un nuevo doblaje en inglés y el modo Red Light Raid, que permite partidas en línea para hasta cuatro jugadores con la opción de seleccionar entre 60 personajes diferentes. Esta edición, bien recibida por críticos y jugadores, representa una buena puerta de entrada a la franquicia tanto para quienes la descubren como para los seguidores habituales, ya que ofrece la posibilidad de controlar tanto a Kazuma Kiryu como a Goro Majima, alternando entre tres estilos de combate distintos.

El anuncio de Ryu Ga Gotoku Studio elimina esa exclusividad, llevando la edición definitiva a PlayStation 5, Xbox Series y PC, disponibles tanto en formato digital como físico. Con esto, se busca atraer a jugadores que prefieren medios tradicionales o no quieren depender de las polémicas tarjetas clave de juego. Además, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, ya presentes en PlayStation 4, Xbox One y Steam, también estarán disponibles formalmente el 8 de diciembre para la nueva generación, contando con más opciones de idioma y soporte técnico actualizado.

Yakuza 0 Director’s Cut, de SEGA.

Limitaciones técnicas y descontento entre los usuarios

A pesar del interés que genera la expansión de estos títulos a nuevas plataformas, surgen dos limitaciones importantes para los jugadores: no es posible transferir archivos guardados entre la versión original de Yakuza 0 y la nueva Director’s Cut, y es necesario realizar un pago completo por la nueva edición para acceder a sus contenidos.

Esto implica que quienes hayan adquirido Yakuza 0 en Nintendo Switch 2 y deseen continuar su progreso en PlayStation 5, Xbox Series o PC, tendrán que empezar desde el principio. Además, no hay opción de actualizar desde una versión previa a la Director’s Cut, reproduciendo situaciones vividas en lanzamientos recientes como los de Square Enix, donde los usuarios debieron pagar dos veces por un mismo título debido a cambios menores o mejoras técnicas.

Consecuencias para los jugadores y tendencias en la industria

La llegada de Yakuza 0 Director’s Cut a más plataformas abre la posibilidad para que la franquicia continúe creciendo fuera del entorno de Nintendo. El lanzamiento en formato físico es especialmente apreciado por quienes prefieren evitar el uso de tarjetas llave, que exigen descargas adicionales y dependen de servidores para verificar la propiedad del juego, limitando el acceso en caso de que dichos servicios cambien o dejen de estar disponibles.

Estas ventajas para nuevos consumidores contrastan con el malestar de quienes ya pagaron por el mismo contenido previamente. La imposibilidad de transferir el progreso significa perder decenas de horas de avance, y la falta de una actualización de bajo costo afecta negativamente la lealtad de quienes apoyaron antes el juego.

Este patrón, también presente en otros lanzamientos recientes, marca una tendencia preocupante y abre el debate sobre la relación entre desarrolladores, distribuidores y usuarios, en un contexto donde antes era habitual ofrecer actualizaciones gratuitas.