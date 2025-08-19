Malditos Nerds

Helldivers 2 confirma su colaboración con Halo para la próxima semana

Por primera vez, un título de PlayStation integra elementos emblemáticos de Halo en una colaboración oficial

Por Lucas Rivarola

Helldivers 2 anuncia su colaboración con Halo con un nuevo tráiler.

El lanzamiento de Helldivers 2 en Xbox Series el 26 de agosto marcará un cruce sin precedentes en la industria, gracias a la colaboración oficial con la saga Halo. Bajo el nombre Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond, los jugadores tendrán acceso a un conjunto de armas, armaduras y elementos cosméticos fielmente inspirados en los Helljumpers de la franquicia de Microsoft, todo ello disponible desde el mismo día en que el juego llegue a la plataforma de Xbox.

Innovaciones en armamento y jugabilidad

La colaboración incorpora cuatro armas emblemáticas de Halo, adaptadas específicamente para mantener la experiencia jugable de Helldivers 2. Sobresale el MA5C Assault Rifle, reconocido por su fiabilidad y el característico contador de munición que acompañaba a los ODST en Halo. También se suma la M6C/SOCOM, una pistola que, por primera vez en Helldivers, está equipada con silenciador, lo que permite estilos de juego más sigilosos y representa un cambio significativo para quienes prefieren la estrategia en lugar de la confrontación directa.

El conjunto se completa con la escopeta M90A, que lleva una linterna incorporada para garantizar visibilidad en situaciones críticas, y el subfusil M7S, conocido por su munición sin casquillo y una presencia constante de silenciador. Estas armas no solo replican la estética y las funciones presentes en los juegos de Halo, sino que han sido modificadas para integrarse en el contexto satírico y militar de Helldivers 2, permitiendo que tanto los jugadores veteranos de ambas franquicias como los nuevos encuentren una experiencia familiar y al mismo tiempo novedosa.

Helldivers 2, de Arrowhead Game
Helldivers 2, de Arrowhead Game Studios.

Equipamiento defensivo: armaduras y habilidades especiales

El Legendary Warbond no se limita únicamente a las armas. En cuanto a protección, incorpora dos armaduras destacadas: el set A-9 Helljumper, que representa el espíritu de los míticos soldados de asalto, y el set A-35 Recon, orientado a movimientos ágiles y tareas de infiltración. Ambas armaduras cuentan con la habilidad pasiva Feet First, que reduce el ruido al caminar, incrementa en un 30% la capacidad para detectar puntos de interés y proporciona inmunidad a las lesiones en las piernas.

La oferta se amplía con dos capas únicas: Honored Heirloom, decorada con el emblema ODST y pensada como un símbolo de legado para los más valientes, y Eye of the Clandestine, que añade un elemento de discreción para quienes prefieren actuar de forma encubierta. Además, se incluyen mejoras visuales para las tarjetas de jugador, nuevos títulos y un diseño especial para vehículos en el característico color Mean Green, reforzando tanto el aspecto visual como la funcionalidad en homenaje a los Helljumpers de Halo.

Información sobre acceso, precios y disponibilidad

El Legendary Warbond estará disponible exclusivamente en el Acquisitions Center de Helldivers 2 a partir del 26 de agosto, coincidiendo con el lanzamiento del juego en Xbox Series. Para desbloquear este contenido, los jugadores necesitarán invertir 1500 Súper Créditos, que pueden obtener jugando o a través de la compra directa con dinero real. Es importante señalar que estos Legendary Warbonds no serán compatibles con los nuevos Premium Warbond Tokens que también estarán disponibles ese día, por lo que quienes deseen utilizar el equipo de los ODST deben planificar su adquisición con tiempo.

Esta integración surge en respuesta a una petición prolongada por parte de la comunidad, que finalmente verá la unión de dos universos icónicos de la ciencia ficción militar. La colaboración tendrá un impacto en los nuevos jugadores de Xbox, así como en los veteranos que ya disfrutan Helldivers 2 en PlayStation 5 y PC, expandiendo la base de usuarios y ofreciendo incentivos concretos para la interoperabilidad entre plataformas y comunidades de ambas sagas.

