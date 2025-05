Entrevistamos a Kaitlyn Dever, actriz protagónica de The Last of Us

The Last of Us - Temporada 2 - Episodio 1

Desde su primera temporada, la serie de The Last of Us se consolidó como una de las mejores adaptaciones de videojuegos a la pantalla chica. Bajo el mando de Craig Mazin, esta producción supo conquistar a fanáticos nuevos y satisfacer también a aquellos que venían de disfrutar del juego de Naughty Dog.

Ahora, The Last of Us se encuentra cerca de finalizar su muy esperada segunda temporada, llena de personajes y conflictos nuevos. Uno de estos personajes clave es Abby, y tuvimos la oportunidad de conversar con la actriz que la interpreta, Kaitlyn Dever, quien nos contó cómo fue adentrarse en este rol, qué aprendió de un personaje como Abby y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—Hola Kaitlyn, encantada de conocerte, es un placer.

Kaitlyn Dever: —¡Hola! Encantada de conocerte.

—Es un placer hablar contigo. Bueno, sabes que Abby es un personaje que divide a los fans… Así que, ¿cómo te sentiste la primera vez cuando recibiste la confirmación de que la ibas a interpretar en la serie?

Kaitlyn Dever: —Me sentí muy afortunada y muy honrada de que Neil Druckmann, el creador del juego, y Craig Mazin, pusieran su confianza en mí y que ellos… Me eligieron para interpretar a Abby, creo que… Creo que me sentí tan… Afortunada y agradecida. Y sé que realmente, ella es muy importante, uhm… Dentro del mundo de “The Last of Us”, y… Sabía que tenía un montón de… Ya sabes, tenía unos zapatos muy grandes para llenar. Pero, sentí como, ya sabes, me sentí… Confiada en, supongo, a partir de la confianza de Neil y Craig en mí, lo cual fue… Sí, muy bueno para mi. Muy, muy bueno.

—Y bueno, Abby se asocia con… Su aspecto icónico, como, ella es super musculosa, ya sabes. Así que, ¿alguna vez sentiste la presión de igualarla físicamente?

Kaitlyn Dever: —No, fue una de las primeras cosas de las que hablé en mi primera reunión con Neil y Craig, uhm, hablando de… Abby, el personaje, nosotros no, ya sabes… No era lo que Neil, uhm… Supongo, él realmente no quería poner énfasis en eso. No era una prioridad para él. En otras palabras, él… Su objetivo y el de Craig era simplemente asegurarnos de que estábamos capturando… El viaje emocional de Abby y su… Conseguir profundizar sobre de dónde… Ira, resentimiento y rabia vienen. Creo que también para mí, cuando estaba apropiándome del papel, creo que su… Su fuerza está en realidad en su… En su pasado y por lo que ha tenido que pasar. Y eso es lo que hace que su presencia sea tan energéticamente poderosa. Y creo que eso es lo que la hace una mujer tan fuerte. Sí, realmente estaba más centrada en eso, y no sentí presión porque eso no era, uhm… Neil no o Craig, no, uhm… No necesariamente querían eso para el papel.

—Asombroso. ¿Y cómo conectaste personalmente con Abby? Quiero decir, ¿cuál es el rasgo o lado de su personalidad que hizo que encajara contigo?

Kaitlyn Dever: —Sinceramente, estaba pasando por un duelo muy intenso en mis primeros días de rodar esto, así que… Así que ese elemento… Era… Bastante relacionable. Yo sí… Entiendo la rabia, entiendo el enojo. Muchísimo. Así que eso… Eso resultó casi... Un poco fácil. Y entonces sí, creo que dejar que toda esa ira y la frustración ayude. A través de este personaje, creo que probablemente fue un poco terapéutico para mí en muchos sentidos. Sí, yo sólo, yo realmente, me sentí honrada de interpretar a una mujer tan… Fuerte, decidida y despiadada. Ella tiene una intensidad que es, uhm… Que es algo inspirador para mí.

—Bien, última pregunta. ¿Cuánto de Abby se quedó contigo después de terminar el rodaje?

Kaitlyn Dever: —No lo sé, soy bastante… Soy capaz de... La mayor parte del tiempo, soy capaz de despojarme… De estos intensos personajes. Y no sé por qué. Creo que nada de eso se fue conmigo. Creo que al final de cada día, estaba… Me aseguraba de que… Ya sabes, de hacer más cosas meditativas, como meditar al final de mi jornada de trabajo, tomar un baño de burbujas y relajar mis músculos. Sí, al final del rodaje, fui capaz de deshacerme de ella con bastante facilidad, creo.

—Me alegro de oírlo. Bueno, gracias por tu tiempo. Y fue increíble hablar contigo.

Kaitlyn Dever: —¡Muchas gracias! También fue un placer hablar contigo.