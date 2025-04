Entrevistamos a Dermot Mulroney, actor de la serie ‘Chicago Fire’

Imagen oficial de Chicago Fire

Chicago Fire se ha consolidado como uno de los emblemas de la televisión moderna, con más de una década al aire en la que ha sabido conquistar a una audiencia internacional. La serie, centrada en la Estación 51 del Departamento de Bomberos de Chicago, combina acción, drama y relaciones interpersonales, logrando un equilibrio que la mantiene vigente temporada tras temporada. Su capacidad para reinventarse y sumar nuevos personajes ha sido clave para mantener el interés de los espectadores sin perder la esencia que la caracteriza.

Desde el 14 de enero, la temporada 13 de Chicago Fire se emite semanalmente cada martes a través de Universal+. Si bien mantiene la esencia clásica del proyecto, esta entrega introduce cambios importantes en la dinámica de la estación. Uno de los más relevantes es la llegada de un nuevo jefe, Dom Pascal, quien asume el puesto de Wallace Boden (interpretado por el emblemático Eamonn Walker). Su incorporación genera tensiones en el equipo, ya que Pascal es un líder de carácter fuerte que, tras años de trabajo en Miami, arriba a Chicago con una actitud reservada y sin intención de establecer lazos personales con sus compañeros.

En esta oportunidad, desde Malditos Nerds tuvimos la posibilidad de conversar con Dermot Mulroney, el actor que da vida a Dom Pascal. Durante la entrevista, compartió detalles sobre su llegada al proyecto y cómo fue integrarse a un elenco consolidado dentro de una producción tan longeva. Además, habló sobre los desafíos de interpretar a un personaje que irrumpe en una dinámica ya establecida y dio su perspectiva sobre los motivos que han convertido a Chicago Fire en un fenómeno televisivo a lo largo de los años.

Chicago Fire es una serie de televisión de drama de acción estadounidense de la cadena NBC y fue creada por Michael Brandt y Derek Haas con Dick Wolf que sirve como productor ejecutivo. Dermot Mulroney se suma en su temporada 13 y pudimos conversar con él.

Dermot Mulroney: —Hola Lucia, ¿cómo estás?

—Hola, genial, ¿cómo estás?

Dermot Mulroney: —Maravillosamente, gracias.

—Encantada de hablar con vos. Uhm, entonces, quiero empezar con, ya sabes, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Tenemos este nuevo jefe ahora y tiene una manera diferente de hacer las cosas y de alguna forma cambia todo a su alrededor… Entonces, ¿qué puedes decirme sobre esos cambios en la estación de bomberos?

Dermot Mulroney: —Sí, bueno, unirse a la temporada 13 de “Chicago Fire”... Significa que fueron 12 años de preparación para que surgiera este personaje. Y no estaba muy familiarizado con Chicago Fire, pero una vez que llegué aquí realmente vi cuán querido era el Jefe Boden, y que parte central, integral de toda la historia. Así que realmente... Realmente sintieron la pérdida de ese personaje.

Francamente, la producción y los actores extrañaban a Eamonn Walker, porque es un buen hombre. Por lo que todo el mundo dice. Así que, han trabajado con él durante una docena de años, ¿verdad?.. Así que ese soy yo entrando el primer día. No sé realmente la historia. No conozco a nadie allí. Solo sé lo poco que me contaron, que él es, como dijiste, nuevo sheriff en la ciudad, nuevas reglas... Uhm, y parece bastante estricto, como un jefe duro. Uhm, no quiere ser amigo de nadie.

Pero luego, cuando miras un poco la serie, ves lo ingeniosos que son los guionistas porque empiezas a conocerlo un poco y te das cuenta de que tiene mucha compasión, especialmente por sus bomberos, y… Paramédicos. Y sigue interviniendo silenciosamente a favor de todos ellos. Así que él les cubre la espalda de una manera que no parece así al principio. Así que es un pequeño gran giro... En el que no intentan traer a “otro buen tipo”... Uhm, pero es difícil para Pascal no hacer lo correcto. Hace lo incorrecto de vez en cuando también, tal vez. Un personaje muy complejo. Estoy tan desafiado y tan contento de estar a bordo de tan gran espectáculo. Gente increíble.

—Iba a preguntarte sobre eso, porque también no lo vemos detrás del escritorio, lo cual me llamó la atención. Es como, en el primer episodio: ya está ahí en la acción. Yo estaba esperando... “Bueno, tal vez él sólo da órdenes a la gente”, que también lo hace, pero hay mucho más... mucho más de él. Entonces, tenía muchas ganas de preguntarte sobre eso. ¿Esperabas que estuviera, como, en medio de la acción desde el primer momento?

Dermot Mulroney: —Me habían dicho eso, pero no supe lo que significaba realmente hasta que estuve en plena marcha a mediados de julio, 100° en Chicago… Corriendo entre el fuego mientras la pirotecnia explotaba, así que si te refieres al primer episodio, esa fue literalmente la prueba de fuego del Jefe Pascal. Y no han cejado en su empeño. En casi todos los episodios... ponen a mi personaje justo en el medio del peligro. Uhm, él camina hacia el peligro. Uhm, y es realmente impresionante, así que... No estoy muy familiarizado con el estilo de Boden, pero no creo que estuviera trepando por el lado del edificio sacando a la gente él mismo de las llamas. Así que tienen a Pascal haciendo eso.

Eso lo distingue, pero luego algunos de los otros personajes… Uhm, cuestionan, ya sabes, su control. Porque acaba precipitándose y cosas así. Esa arista de la historia se está cocinando ahora, mientras rodamos los episodios... Dieciséis, diecisiete y dieciocho. Uhm, así que es tan fascinante para mí, el actor, aprender sobre este personaje, como lo hace el espectador, porque yo tampoco sé lo que viene a continuación.

Imagen oficial de Chicago Fire

—Cierto. Y, bueno...Has tenido una carrera muy larga. Y me preguntaba, porque, en este escenario, como dijiste antes, como que entras en un lugar donde, donde, ya sabes, tenemos 12 temporadas anteriores… Es un conjunto donde ya todo, creo, funciona perfectamente… Y entras en eso, así que me pregunto, ¿cómo es esa experiencia en que, entrar en un lugar donde “Bueno, todo ya funcionaba”?

Dermot Mulroney: —Sí. Bueno, no estaba preparado para ello, para ser honesto. Y vi cosas... Estoy tomando un trabajo como nunca tuve antes. Nunca hice una temporada completa de una serie. Así que eso significa que no he retratado a un personaje durante tanto tiempo. Nunca. Principalmente hice películas, eso es corto. O participaciones, uhm... De estrella invitada en televisión, que también es corto. Así que esto es realmente lo más profundo que llegaré con un personaje.

Pero, uhm...No sabía qué esperar, no estaba sobrepensando, pero lo que noté enseguida fue cuán profundos son los personajes de estos actores. Es algo que realmente puedes detectar como actor activo, que va a diferentes sets de trabajo. Llego a este set 12 años después, todos siguen siendo amigos. Han visto crecer a sus familias. Se han ayudado mutuamente a comprar coches, casas. Juegan juntos al golf. Vacacionan juntos durante su tiempo libre... Es una locura. Nadie está hastiado. Nadie lo hace solo por beneficio.

Cada semana hay algo peligroso que tienen que hacer que realmente requiere mucho atletismo. Y no hay ni una queja en ese set. Todo el mundo ama su trabajo. Los actores se levantan de la cama por la mañana y corren al trabajo. Es increíble. Estoy tan inspirado por ellos y tan contento de estar en un lugar que funciona como yo. Y donde realmente puedo entrar fluidamente, como lo hizo Pascal. Al principio no se guardó nada. Y entonces los guionistas le dieron un poco la vuelta y empiezas a ver que es un poco más suave por dentro, de lo que podrías pensar al principio.

—Bueno, es encantador trabajar en un entorno tan agradable.

Dermot Mulroney: —Sí, puedo dar cuenta de ello, porque he estado en muchos. Este realmente tiene una calidad especial de gente que han reunido en este programa, es asombroso.

—Oh, eso es hermoso. Y bueno, iba a preguntarte también, porque, ya sabes, 13 temporadas siendo un programa tan exitoso. A la gente le encanta, quiero decir...La gente de aquí también ve el programa y realmente lo encuentra tan popular. Entonces, ¿por qué crees que este programa funciona tan pero tan bien, y que a la gente le gusta tanto?

Dermot Mulroney: —Vaya, es una pregunta difícil. Quiero decir, ¿por qué en todo el mundo?.. ¿Por qué es popular fuera de Norteamérica?

Quiero decir, tengo que admitir que algunas de estas cosas todavía no las sé. Recién estoy descubriendo esto. Recién ahora me estoy dando cuenta de cuánta gente conoce este programa. ¿Sabes qué empezó a suceder? No ocurre muy a menudo en mi carrera. Quizás con Gavin...de “Friends”. Hago tres pequeños episodios y todo el mundo recuerda su nombre. Pero ahora la gente me ve en el mercado, o en el aeropuerto, y me dicen, “Hey, Jefe!”

—¡Claro! Es así…

Dermot Mulroney: —Me llaman “Jefe”, entonces, solo eso ya te dice cuánta gente está mirando, y cuántos... Ya sabes, cuántos ciudadanos comunes lo miran, porque no está en el servicio de estrenos de streaming, ¿sabes? Es tan accesible. El programa, quiero decir, obviamente puedes conseguirlo en Peacock y mirarlo cuando quieras, pero también tiene una regularidad en la que la gente realmente confía, realmente conocen a los personajes. No les gusta deshacerse de personajes en esa serie. Los mantienen para siempre. Así que has crecido con ellos y sus historias. Debe ser por eso. Pero no puedo decirlo exactamente.

—No, estoy de acuerdo contigo.

Imagen oficial de Chicago Fire

Dermot Mulroney: —Y también... Por supuesto, el fuego y, ya sabes, como las crisis peligrosas son universales, por supuesto. Y tal vez en formas que siendo un policía de los Estados Unidos no se traduce tan bien, o un médico de los Estados Unidos puede no ser tan universal. El fuego... Creo que todo el mundo lo conoce, le teme... Y está un poco... Ya sabes, seamos honestos, un poco fascinado por el fuego.

—Sí, completamente de acuerdo. Y para terminar, estábamos diciendo, ya sabes, en tu larga carrera has hecho comedias románticas, programas de televisión, como con Gavin, y tantas otras cosas... Así que después de todo este tiempo, ¿Cuál es el aspecto en el que te sientes más cómodo?.. Ya sabes, cuando haces una película, cuando estás entrando a un set, y piensas, “Bien, aquí es donde me siento más cómodo.” ¿Qué crees que es eso?

Dermot Mulroney: —Dios, siempre estamos buscando el casting perfecto. Ya sabes, donde yo... sea perfecto para el papel, porque eso es lo que todo el mundo quiere. Y entonces la cosa puede vibrar y el trabajo de escritura puede expresarse sin ser exprimido a través de la personalidad de algún actor. Y... toda la historia de 12 años se está entregando en pequeños trozos, aquí en la 13ª temporada.

En esta temporada, incluso retroceden, retroceden un poco con el personaje de Joe Minoso, uhm... Hacia viejas historias que resurgieron, así que es realmente fascinante. A la gente que ha estado mirando todo este tiempo les va a volar la mente. Uhm, así que es un entorno narrativo realmente rico, a diferencia de otros en los que he estado.

Así que hay otros papeles en los que he estado perfectamente casteado, o simplemente he sido “el tipo adecuado”. Uh, entonces... Ahí es cuando se siente mejor. Así que me estoy esforzando por eso con esto, pero solo estoy aprendiendo el personaje y las particularidades. Ya veremos.

—Eso es muy lindo, ¡muchas gracias por tu tiempo, Dermot!

Dermot Mulroney: —Muchísimas gracias, ¡gracias!