Entrevistamos a Bridget Moynahan, actriz de la serie Blue Bloods

“Shadowland” – Danny and Baez investigate a homicide involving voodoo with the help of Baez’s old partner. Also, Eddie and a fellow officer team up with Captain McNichols when they suspect a prestigious school is employing discriminatory admission practices; Erin is confronted by a middle-schooler who claims Erin sent her brother to prison; and Frank tries to help Garrett’s neighbor when her car is held as police evidence, on BLUE BLOODS, Friday, April 12 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and streaming on Paramount+ (live and on demand for Paramount+ with SHOWTIME subscribers, or on demand for Paramount+ Essential subscribers the day after the episode airs)*. Pictured: Bridget Moynahan as Erin Reagan Boyle Photo: CBS ©2023 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. Highest quality screengrab available.

Creada por Mitchell Burgess y Robin Green, Blue Bloods es una de las series modernas más longevas, habiéndose estrenado en el 2010 y desde entonces marcando un antes y un después en el género policial. Sin embargo, este 19 de marzo se estrenará en Universal+ la temporada número 14, que luego de 293 episodios significará el cierre de la serie.

Para palpitar un hito tan importante, tuvimos la oportunidad de conversar con Bridget Moynahan, una de las actrices principales que estuvo presente a lo largo de la historia completa de Blue Bloods. Moynahan nos contó cómo se siente decir adiós a un trabajo así, cómo fue ir desarrollando su personaje, y más. Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Bridget Moynahan es parte de Blue Bloods, una serie de 14 temporadas que llega a su fin, y lo tiene como protagonista a Tom Selleck. En esta oportunidad, pudimos entrevistas a Moynahan, quien también fue parte de películas como Coyote Ugly, The Sum of All Fears, I, Robot, Lord of War, y tantas otras.

—Hola Bridget, encantada de conocerte, ¿cómo estás? Soy Ana Manson de Argentina, Malditos Nerds | Infobae. Uhm… Vi la serie y me enganché tanto. Quiero decir, es adictiva. Me encanta.

Bridget Moynahan: —Qué bonito.

—Sí, es un gran drama policial, pero también tiene acción y drama familiar, y drama político. Lo tiene todo. Así que... 14 temporadas, eso es mucho tiempo. Es decir, más de 200 episodios. ¿Cómo te sientes diciendo adiós a esta, como… Familia de la televisión?

Bridget Moynahan: —Uhm... Es… Es un poco, uhm… Ya sabes, triste. Creo que a veces no termino de asimilar la idea en mi cerebro, porque hemos estado en el programa por tanto tiempo y… Hemos… Desarrollado relaciones y conexiones tan profundas con… No sólo con el reparto, sino también con el equipo. Y parte del equipo ha estado con nosotros desde primer día, así que… Sí, es un poco duro no verlos en el día a día.

—Sí. ¿Crees que los volverás a ver en otro proyecto?

Bridget Moynahan: —Eso espero. Esta fue ciertamente la segunda vez que trabajé con Donnie en un proyecto. Habíamos hecho un programa antes de este que no tuvo, ya sabes, una recorrido. Entonces... Y como que esta vez lo dejamos como diciendo, “Vamos a encontrar otra cosa que hacer.” Así que estamos deseando trabajar juntos de nuevo en el futuro. Y mientras tanto, me mantengo en contacto con, ya sabes, muchos de los otros del elenco y el equipo, porque es… Es… Ya sabes, nos convertimos en familia, así que...

—Sí, puedo imaginarlo, es un montón de tiempo. Y también estás involucrada en la dirección, ¿verdad? Quiero decir… Dirigiste tres episodios, creo. Y... ¡Vaya! Eso es grande. Uhm, ¿cómo te encontraste en ese rol?

Bridget Moynahan: —Me encanta… Dirigir. Y me sentí tan bendecida de ser capaz de, como… Empezar eso, probarlo… Obtener mis alas en ese aspecto del negocio, en un tal ambiente seguro con un grupo de personas que estaban ahí apoyándome. Tiendo a prepararme, quizás demasiado, pero tengo, ya sabes… Soy capaz de dejarme fluir y ver… Ya sabes, tienes que pivotar mucho en la dirección, las cosas no siempre salen como quieres o te las imaginas, así que… Tienes que pivotar y… Sí, simplemente, me encantó. Me encantó. Creo que eso es lo que extraño… Una de las cosas que más extraño de estar en el programa es… Esa capacidad de simplemente moverme hacia esa posición.

“Bad Faith” – Erin is cross-designated to lead a federal investigation into corrupt horse racing. Also, Jamie investigates a drug trafficking operation involving rival gangs; Danny and Baez look into a series of assaults in Little Vietnam with the help of a familiar face; and Frank is torn when he learns the Brotherhood of Teamsters are lobbying for NYPD officers to join their union, on BLUE BLOODS, Friday, April 5 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and streaming on Paramount+ (live and on demand for Paramount+ with SHOWTIME subscribers, or on demand for Paramount+ Essential subscribers the day after the episode airs)*. Pictured: Bridget Moynahan as Erin Reagan Boyle Photo: CBS ©2023 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. Highest quality screengrab available.

—Sí. ¿Y qué es lo que extrañarás más del personaje de Erin? Uhm, quiero decir, ella es icónica en un punto.

Bridget Moynahan: —Sí, creo que extraño entrar y bromear con algunos de los actores. Uhm, ya sabes, algunos de los actores que… Interpretaron a Crawford o Steve Schirripa, que interpretó a Anthony… Ya sabes… Tuvimos bromas internas tan agradables en nuestra relación. Y es agradable tener eso, y luego, ser capaz de alejarse y no tener que tener ese tipo de bromas o desacuerdos en tu propia casa. Así que, es lindo jugar con eso en la pantalla y luego… Y luego marcharse. Lo mismo con la cena familiar. Creo que una de las cosas que fue tan agradable del programa es… Tienes este grupo de personas en la mesa de la cena que son familia y se quieren y se respetan, pero ellos no… Ya sabes, muchas veces no están de acuerdo. Y eso fue… Algo realmente hermoso de ver en un programa semanal. Personas que… Todavía se respetan y se quieren, aun teniendo diferentes puntos de vista.

—Sí, creo que era una relación familiar muy sana, y muy bien escrita. Y lo que más me ha llamado la atención de tu personaje es que al principio, ella parece tan estructurada y tan mandona. Y luego... Quiero decir, ella es la jefa. Pero… Pero ella es tan, tan dulce. Es una buena amiga. Es una tierna parte de la familia. ¿Cómo encontraste ese equilibrio?

Bridget Moynahan: —Ya sabes, creo que eso es algo que… Es algo tan lindo sobre… Lo que los escritores estuvieron haciendo. Los escritores, uhm… Creando y asegurándose que se estaban centrando no solo en resolver un crimen cada mes. O cada semana, sino también… Tener esas relaciones que… Son más íntimas, más tiernas… Vulnerables. Y… También imperfectas, quiero decir, eso era… Lo lindo de los personajes es que cometieron errores, y salieron heridos, y ellos… Ya sabes, tuvieron que… Resarcirse a veces. Y, sabes, creo que los guionistas hicieron un gran trabajo… Asegurándose de que lo consiguieran cada semana.

—Sí. Tengo que mencionar, Bridget, tu Natasha en “Sex and the City”. Es tan icónica. Es la mejor. Quiero decir, estuve tan contenta de verla en “And just like that” también. Y, bueno, has estado como, en producciones televisivas, basadas en Nueva York, es como parte de ti, de tu ADN: ¿Te ves trabajando fuera de la ciudad o volviendo a las películas?

Bridget Moynahan: —Sí, ambas. He tenido la suerte de poder seguir… Haciendo películas durante mi carrera en “Blue Bloods”, uhm… Por suerte, la serie John Wick se rodaba aquí, así que… Uhm... Me metí en eso. Sí, eso es parte de... El lado positivo de pasar de “Blue Bloods” es que… Puedo explorar otros caminos. Ha sido agradable tomarse un descanso. Pero en un nuevo año, las cosas se animan de nuevo. Así que ya veremos. Veremos si acabo volviendo a Nueva York, o si es otra ciudad… Y qué tamaño tiene esa pantalla, así que… Todo está abierto.

“Dropping Bombs” – Danny and Baez join forces with Danny’s old partner, Jackie Curatola (Jennifer Esposito), when a serial killer reappears. Also, Eddie faces backlash whens she tries to help a woman who accuses a sergeant of rape; Jamie clashes with his nephew, Joe Hill (Will Hochman), when Joe interferes with Jamie’s undercover operation; and Frank is blindsided when Mayor Chase publicly suggests bringing back a Commission of Police, on BLUE BLOODS, Friday, Feb. 23 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network, and streaming on Paramount+ (live and on demand for Paramount+ with SHOWTIME subscribers, or on demand for Paramount+ Essential subscribers the day after the episode airs)*. Pictured (L-R): Bridget Moynahan as Erin Reagan Boyle and Steve Schirripa as Anthony Abetemarco Photo: CBS ©2023 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. Highest quality screengrab available.

—¿Crees que hay alguna posibilidad de que consigamos ver algún spin-off de “Blue Bloods” o algo así?

Bridget Moynahan: —Creo que he oído esos rumores, pero no he recibido esa llamada… Creo que… Creo que si hay un spin-off, yo ciertamente creo que… Tener un equilibrio de… La calle. Ya sabes, estar en la calle, resolviendo crímenes y teniendo un spin-off… Tener también algo sobre la familia o en la corte, sería un buen balance. Pero sí, no sé nada de un spin-off.

—Bien, pero estás abierta a ello.

Bridget Moynahan: —Ah, sí. ¿Lo estás ofreciendo?

—Quiero decir, podría ser. Y… El programa es muy, como, universal, a pesar de estar situado en una ciudad específica. Entonces, ¿por qué crees que los espectadores en Argentina tienen que verlo?

Bridget Moynahan: —De nuevo, ya sabes, creo que es ese maravilloso equilibrio de… Como… Estás resolviendo crímenes en Argentina, ¿verdad? Pero también tienes un fuerte sentido de la familia. Y… Es realmente… Lindo ver que esos lazos unen culturas. Y por eso creo que podría ser… Fácilmente… Reconocible en su identidad, ¿sabes? No importa en qué país estás, estás viendo… Lo que quieres que sea tu familia o de dónde vienes familiarmente… Hay un fuerte valor moral que se muestra cada semana en “Blue Bloods”, y creo que eso tiende puentes de una cultura a otra.

—Tienes razón. Y nos conoces. Así que, espero que puedas venir a Argentina muy pronto. Y muchas gracias por tu tiempo.

Bridget Moynahan: —¡Gracias! ¡Adiós!