Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land recibirá una demo la próxima semana

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, de Gust.

Dentro de los géneros de videojuegos, quizás pocos son tan abarcativos como los RPG. Incluso dentro de ese género, existe una distinción que también presenta una amplia variedad como lo son los JRPG. Un estilo de juego que no suele verse mucho, al menos con juegos de gran tamaño, son JRPG relajantes o “cozy”, como se los conoce en inglés. La franquicia Atelier del estudio Gust es quizás la más notoria dentro de este subgénero, y su próxima entrega, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, está por salir a finales de marzo. Por eso, el estudio anunció que el juego recibirá una demo la próxima semana.

La noticia se dio a conocer en la web oficial del título, donde el estudio detalló algunas de las cosas que podemos esperar de esta demo. Como suele ser costumbre en estos últimos tiempos, esta prueba gratuita nos permitirá transferir nuestro progreso de la demo a la versión final del juego. La prueba incluirá desde el prólogo de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land hasta una de las primeras misiones principales titulada “Pioneering the Ligneus Region”. En dicha demo podremos experimentar los aspectos principales del juego, como el combate, la recolección de materiales, y la creación de objetos utilizando la alquimia.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, de Gust.

Este último punto es uno de los atractivos principales de la franquicia Atelier, junto con sus historias que, si bien tienen sus momentos serios, suelen ser aventuras ligeras, ya que el énfasis está puesto en disfrutar el juego en sí y crear objetos mediante la alquimia. La franquicia viene de tener una trilogía altamente exitosa, que la ayudó a entrar en el mainstream occidental, con los juegos de Atelier Ryza. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land representa un nuevo comienzo para la serie, con una nueva protagonista y mecánicas expandidas, como la posibilidad de explorar un amplio mundo abierto por primera vez en la franquicia.

La demo de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land se lanzará este 17 de marzo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El juego estará disponible para las mismas plataformas desde el 21 de marzo.