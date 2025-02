Harry Potter: John Lithgow confirma que aceptó interpretar a Albus Dumbledore en la nueva serie

John Lithgow en 'The Crown'

La saga de Harry Potter se ha convertido en un pilar indiscutible de la cultura popular, con sus libros, ocho adaptaciones cinematográficas, precuelas y múltiples expansiones que han mantenido viva la magia a lo largo de los años. La historia del niño huérfano que creció con sus tíos malvados hasta descubrir, de un día para el otro, que en realidad era un mago, sigue cautivando a generaciones. Ahora, la franquicia se prepara para un nuevo y ambicioso capítulo: HBO está desarrollando un reboot en formato de serie, pensado tanto para los fanáticos de siempre como para una nueva audiencia. Y según los últimos reportes, uno de los personajes principales ya tendría actor confirmado para interpretarlo.

Los rumores sobre el casting del reboot de Harry Potter tomaron fuerza la semana pasada cuando varios informes señalaron que John Lithgow sería el elegido para interpretar a Albus Dumbledore. Ahora, el propio actor ha confirmado la noticia en una reciente entrevista, donde reveló cómo recibió la propuesta y la difícil decisión que tuvo que tomar: “Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo”. A sus 79 años, Lithgow reconoció que su edad fue un factor clave en la decisión, pero también dejó en claro su entusiasmo por sumarse al proyecto: “Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí”.

Por el momento, la compañía ha señalado que el contrato aún no está cerrado, pero con la confirmación de John Lithgow, su participación en la serie de Harry Potter parece cada vez más cercana. El actor cuenta con una destacada trayectoria en cine y televisión, con trabajos en producciones como Perry Mason, Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon - 2023), Dexter, The Old Man y The Crown. De concretarse su fichaje, daría vida a uno de los personajes más icónicos de la saga: el sabio y enigmático director de Hogwarts, cuya presencia es clave en la formación del protagonista y en el desarrollo de los acontecimientos más importantes del mundo mágico.

Harry Potter (Créditos: HBO Max)

Hasta el momento, el proyecto no ha revelado demasiados detalles, aunque meses atrás se confirmó que el proceso de casting ya estaba en marcha para encontrar a los nuevos intérpretes de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Además, sabemos que la serie contará con dos figuras clave del éxito de Succession en su equipo creativo: Francesca Gardiner y Mark Mylod. Por otro lado, también se ha adelantado que esta versión será una adaptación mucho más fiel a los libros de J.K. Rowling, con cada novela convirtiéndose en una temporada, lo que implica un plan a largo plazo de al menos siete temporadas.

Mientras tanto, John Lithgow sigue sumando proyectos a su carrera. Actualmente, se lo puede ver en Cónclave, el thriller que sigue a un grupo de cardenales en plena elección de un nuevo papa. Esta producción se ha posicionado como una de las más destacadas de la temporada de premios y competirá en los próximos premios Oscar, programados para el 2 de marzo, con ocho nominaciones. Además, en el futuro cercano, el actor estrenará The Rule of Jenny Pen, un inquietante thriller de terror ambientado en una institución para adultos mayores, donde un misterioso anciano desatará el caos a través de una muñeca con una oscura influencia.