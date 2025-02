Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, el próximo título de Snapshot Games, presenta un nuevo trailer

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii logra el segundo mejor debut de la franquicia en Steam El spin-off protagonizado por Goro Majima alcanzó más de 22.000 jugadores simultáneos en su lanzamiento, posicionándose como uno de los títulos más exitosos de la serie

Entrevistamos a Norman Reedus, protagonista de The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol La serie spin-off de The Walking Dead llega a su segunda temporada y pudimos conversar con su protagonista