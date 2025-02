Bring Her Back: los directores de ‘Háblame’ presentan el primer adelanto de su nueva película de terror

Bring Her Back es una próxima película de terror dirigida por Danny y Michael Philippou, y coescrita por Danny y Bill Hinzman. La película está protagonizada por Sally Hawkins y Billy Barratt y se estrenará en cines el 30 de mayo de 2025 en EE.UU.

Tras el impacto que generó su ópera prima Háblame (Talk to Me), una de las grandes revelaciones del cine de terror en 2023, los hermanos Danny y Michael Philippou vuelven a hacer equipo con A24 para Bring Her Back. Este proyecto se perfila como una de las apuestas originales más esperadas de este año y, con una fecha de estreno programada para mayo, acaba de presentar su primer adelanto.

El teaser, de apenas un minuto, no revela demasiados detalles sobre la trama, pero sumerge al espectador en un ambiente inquietante cargado de tensión. Entre sus imágenes se pueden ver lo que parece ser un ritual oculto, grabaciones caseras y a una mujer con la mano ensangrentada sobre un cristal. Según lo revelado previamente, Bring Her Back seguirá la historia de dos hermanos que descubren un secreto aterrador en la casa de su madre adoptiva, lo que los arrastrará a un mundo de horrores desconocidos.

La película estará protagonizada por Sally Hawkins, dos veces nominada al Oscar, reconocida por sus papeles en Paddington (2014), Godzilla (2014) y La forma del agua (2017). Junto a ella, el reparto incluye a Billy Barratt, Sora Wong y Jonah Wren Phillips. En la producción se encuentran Samantha Jennings y Kristina Ceyton de Causeway Films, quienes ya trabajaron con los Philippou en Háblame y fueron responsables de The Babadook (2014), otro referente del cine de terror.

Bring Her Back (2025) - Poster promocional Créditos: A24

La dupla de directores australianos inició su carrera en el mundo del entretenimiento con su canal de YouTube, RackaRacka. En 2023, saltaron a la fama con Háblame, una película independiente que recibió elogios de la crítica y se convirtió en una de las más rentables de A24, logrando recaudar más de diez veces su presupuesto de producción.

Ahora, la productora busca repetir ese éxito con Bring Her Back, un proyecto que promete mantener el estilo perturbador de los Philippou y que llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 30 de mayo.