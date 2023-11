Las mejores películas de terror de 2023

14/10/2023 Escena de la película 'Cuando acecha la maldad'. La película argentina 'Cuando acecha la maldad', del director Demián Rugna, se ha coronado como mejor película de la Sección Oficial Fantàstic del 56 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en un palmarés muy repartido, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA FESTIVAL DE SITGES

El 2023 está llegando a su fin y desde el espejo retrovisor comenzamos a repasar algunas películas que lograron inscribirse en nuestra memoria ya sea por su historia o por la capacidad de generarnos un gran impacto. Dentro del cine de terror tuvimos una variedad de propuestas que incluyeron reboots, continuaciones y adaptaciones. Pero también algo de cine de autor y producciones originales que demostraron que el género sigue más vivo que nunca.

Desde el la revelación de A24, Háblame, hasta la película argentina Cuando acecha la maldad, pasando por el regreso de Scream con su sexta entrega y Evil Dead: El despertar, estos son los títulos que se colaron entre lo mejor del terror de este año.

M3GAN

SICK!

Evil Dead: El despertar

Infinity Pool

Scream 6

Háblame

Toc Toc Toc

Ofrenda al demonio

Cuando acecha la maldad

Viernes negro

M3GAN (Dir. Gerard Johnstone)

M3GAN logró recaudar más de 179 millones en su paso por las salas (Universal Pictures)

Uno de los primeros grandes hits de este año fue M3GAN, la película de Blumhouse sobre una muñeca inteligente que combinaba terror con comedia negra, mientras abordaba algunos de los miedos contemporáneos relacionados con IA.

¿La trama? una ingeniera robótica diseña a una muñeca capaz de ser la mejor compañera de los niños y aliada de sus padres. Pero todo se complica cuando esta creación desarrolla autoconsciencia y se vuelve hostil hacia cualquiera que se interponga entre su compañero humano.

La película dirigida por Gerard Johnstone contó con la producción de la mente detrás del universo El Conjuro y de El juego del miedo, James Wan, a partir de un libreto de Akela Cooper (Maligno, 2021). Además, con un presupuesto de tan solo 12 millones M3GAN logró recaudar más de 179 millones, lo que le aseguró una continuación que tentativamente llegará en 2025.

Sick! (Dir. John Hyams)

Sick! una divertida sorpresa para los aficionados al subgénero slasher que se estrenó a inicios de este año por Peacock

Covid, puñaladas y un allanamiento de morada que sale muy mal son los ingredientes de Sick! una divertida sorpresa para los aficionados al subgénero slasher que se estrenó a inicios de este año a través de Peacock y que llegó a Latinoamérica a través de Flow.

Ambientada en 2020 y, con la pandemia como punto de partida, la historia sigue a dos amigas que deciden pasar la cuarentena en una cabaña familiar. Alejadas de todo (y aparentemente de todos), comienzan a ser acechadas por un intruso, dando a lugar a una lucha por la supervivencia.

La película a cargo de John Hyams, el director detrás de Alone (2020), contó con un guion de Kevin Williamson, veterano dentro del género, con un filmografía que incluye a las noventeras Scream (1996), Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer, 1997) y Aulas peligrosas (The Faculty, 1998).

Sin demasiadas pretensiones, Sick! funciona como una cápsula del tiempo para los miedos colectivos que se han apoderado de nosotros los últimos años. Eso, combinado con gore, buenos sustos y guiños al trabajo del propio Williamson.

Evil Dead: El despertar (Dir. Lee Cronin)

(Warner Bros.)

Durante este 2023 también tuvimos el regreso de la franquicia Evil Dead (Posesión Infernal en Hispanoamérica), aunque puede que no todos los aficionados al género estén de acuerdo con esta afirmación. Tras la trilogía creada por Sam Raimi en 1981 -que se convirtió en un referente del cine de terror de serie B- y la remake de 2013 dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, llegó a salas el quinto largometraje de la marca.

Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise) funciona como un reinicio de la franquicia con un nuevo escenario y personajes. En la película dirigida por Lee Cronin (The Hole, 2019), la historia sigue a Beth quien, en medio de la noche, cae de visita en el departamento de su hermana mayor que -desde que su esposo partió de casa- está a cargo de sus tres hijos. Este reencuentro rápidamente se convertirá en una pesadilla cuando los más pequeños de la casa hacen un descubrimiento en el sótano del edificio liberando demonios implacables.

Litros de sangre, escopetas y motosierras mediante, Evil Dead: El despertar logra cumplir con su objetivo, al presentar una historia fresca para los recién aterrizados en la franquicia. Una cinta que, con sus altos y bajos, mantiene su intensidad durante su extensión de hora y media, sosteniéndose en gran parte de una actuación brutal por parte de Alyssa Sutherland (Vikings).

Infinity Pool (Dir. Brandon Cronenberg)

(Neon)

Lo que comienza como unas vacaciones perfectas en un resort de una isla remota, se convierte en un viaje directo a la violencia y el horror incalculable. Infinity Pool es el tercer largometraje de Brandon Cronenberg (si, el hijo de David Cronenberg y responsable tanto de Antiviral como de Possessor), cinta que deja en evidencia sus propias ideas respecto a las relaciones humanas, la carne y los cuerpos.

Una película que, tras una tragedia que ocurre en el primer acto, cambia su tono de The White Lotus a Expreso de medianoche con sustancias que, además, cuenta con los protagónicos de Alexander Skarsgård (The Northman, 2022) y Mia Goth (X, 2022).

Scream 6 (Dir. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett)

Melissa Barrera y Jenna Ortega en Scream 6 (Paramount Pictures)

Pocas franquicias pueden llegar a su quinta entrega no solo manteniendo la calidad, sino rindiéndole un homenaje a medida y la vez aportar algo fresco al universo existente. La de Scream no solo demostró ser una de esas, sino que se permitió ir más allá.

A inicios de 2023, la dupla conformada por los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, siguieron adelante con el legado de Wes Craven y el de su propio trabajo para hacerse cargo de una sexta película de la serie. Como ya ocurrió con la franquicia de Viernes 13, ahora los eventos tendrán lugar en Nueva York y seguirá la pista de los cuatro supervivientes de la película anterior que intentan dejar el horror atrás. Algo que, por supuesto, no será una tarea fácil.

Scream 6 cuenta con uno de los mejores inicios de la franquicia, con una secuencia llena de matices ambientada en los oscuros callejones de la ciudad que nunca duerme. Una película que continúa honrando el pasado y abriendo el camino para el público más nuevo.

Háblame (Dir. Danny y Michael Philippou)

Háblame de Danny y Michael Philippou (A24)

En un año en el que el ritmo del terror parecía marcado por propiedades de franquicias conocidas, con secuelas, precuelas y adaptaciones, Háblame (Talk to me) pateó el tablero. La película no solo logró colarse en la lista como una de las sorpresas dentro del género sino que marcó un debut más que prometedor para la dupla de directores Danny y Michael Philippou.

La ópera prima de los hermanos australianos (cuyos créditos anteriores eran sus videos en el canal de Youtube RackaRacka) comenzó con su recorrido en el circuito de festivales recibiendo elogios en su paso por Sundance y llamando la atención de la productora A24 que se aseguró de su distribución.

¿Los puntos altos? Su reparto joven, su fotografía, el manejo de la tensión, el uso de efectos prácticos y su originalidad para darle una vuelta de tuerca a ciertos tropos del terror.

La historia sigue a un grupo de adolescentes que, celulares mediante, experimentan con sesiones de espiritismo utilizando una mano embalsamada que permite comunicarse con los muertos. Tras una serie de posesiones voluntarias, las cosas se salen de control y no pasa demasiado hasta que descubren que han desatado una entidad de maldad pura.

Háblame fue uno de los aciertos de taquilla de este año al sobrepasar diez veces su presupuesto de realización. Pero además, logró un consenso entre el público y la crítica, una serie de factores que, rápidamente, le aseguraron una secuela.

Toc Toc Toc (Dir. Samuel Bodin)

'No tengas miedo (Cobweb)', de Samuel Bodin

Toc Toc Toc (Cobweb, en su idioma original) es el primer largometraje de Samuel Bodin, conocido por estar detrás de la serie de terror para Netflix, Marianne. Se trata de una película de terror producida por la dupla de Seth Rogen y Evan Goldberg (los productores detrás de The Boys) que, a su vez cuenta, con los protagónicos de Antony Starr, más conocido por interpretar a Homelander en la serie de Prime Video y Lizzy Caplan de Cloverfield.

La película se inspira libremente en un cuento corto de Edgar Allan Poe y sigue la historia de un niño de ocho años que vive atormentado por culpa de unos misteriosos golpes provenientes del interior de la pared de su cuarto. Mientras sus padres insisten que se trata de su inquieta imaginación, Peter comienza a sospechar que sus progenitores podrían estar escondiéndole un terrible y peligroso secreto.

A lo largo de sus 88 minutos de duración Toc Toc Toc construye una atmósfera cargada de tensión que se sostiene con grandes interpretaciones de Starr y Kaplan, una fotografía sublime y un clímax, por lo menos, estrambótico.

Ofrenda al demonio (Dir. Oliver Park)

Ofrenda al demonio - The Offering - captura del tráiler oficial

Aunque su premisa no es necesariamente nueva, Ofrenda al demonio (The Offering) es capaz de crear un pequeño universo cerrado con cierta personalidad ambientado en una casa judía que también sirve como funeraria.

La ópera prima de Oliver Park sigue a un hombre que intenta secretamente manipular a su padre para que venda el negocio familiar. Pero sin saberlo, desatará a un espíritu maligno que tiene la mirada puesta en su esposa embarazada. Se trata de una película de terror que va al grano construyendo una atmósfera inquietante y valiéndose de sustos efectivos, algo que la convierte en una propuesta modesta, pero eficaz.

Cuando acecha la maldad (Dir. Demian Rugna)

Cuando Acecha la Maldad | Demian Rugna | Imágenes promocionales cortesía de Raquel Flotta Prensa & Comunicaciones

Luego de un laureado paso por festivales que incluyó posicionarse entre las ochos películas imperdibles en Toronto y hacerse del premio mayor en Sitges, la esperada película de Demian Rugna, Cuando acecha la maldad, llegó a las salas para demostrar que todo lo que se prometía era cierto.

A partir de una premisa original, Cuando acecha la maldad se ambienta en un entorno rural en el cual un hombre es aparentemente poseído por un demonio. Esto desencadenará el horror a su alrededor y dos hermanos buscarán la forma de advertir el peligro inminente. Sin embargo, sus intentos solo harán que el proceso se acelere.

Lo nuevo del director de Aterrados (2017) se animó a tomar caminos diferentes a otras películas con temática de posesiones, planteando un universo fresco con reglas propias. Una propuesta para estómagos valientes que es capaz de paralizar por una buena cantidad de minutos a casi cualquier espectador por su crudeza y ritmo imparable.

Viernes Negro (Dir. Eli Roth)

"Viernes negro" está dirigida por Eli Roth, quien describió la película como una mezcla de sus dos proyectos anteriores: "Hostal" y "La cabaña del infierno". (Créditos: Sony Pictures)

En el año 2007, el cineasta Eli Roth (Hostal, 2005) creó un falso tráiler para Grindhouse, el proyecto de doble función de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Este estaba ambientado en el día de Acción de Gracias y resultaba atractivo por la forma en que abrazaba al ridículo, con revelación de cadáveres extremadamente cursis y escenas super sangrientas.

Desde entonces, la idea permaneció en la cabeza de Roth y por años estuvo buscando la forma adecuada para crear una película basada en esa propiedad. Este año el proyecto cobró forma bajo el título Viernes negro (Thanksgiving).

Viernes Negro no es solo el regreso de Eli Roth al terror luego de 10 años, es el retorno al disfrute lúdico de un género como el slasher que había perdido lugar ante el terror sofisticado.

El gore, el sufrimiento de las torturas que realiza el asesino y el humor negro como agente mezclador de los elementos nos retrotraen a los 90s y la explosión de VHS con asesinos vengativos y hemoglobina por doquier.