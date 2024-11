Rage of the Dragons NEO, el clásico de Neo Geo, regresa a medidos de noviembre

Rage of the Dragons NEO, de QUByte Interactive.

El legendario juego de lucha en 2D regresará en una versión actualizada con Rage of the Dragons NEO, a mediados de este noviembre. Este relanzamiento, desarrollado por QUByte Interactive, revive el título de culto de 2002 que supo destacar en arcades por sus mecánicas de combate y su estilo visual. Ahora, con gráficos mejorados y una banda sonora restaurada, el título quiere captar tanto a los nostálgicos como a nuevos jugadores.

Rage of the Dragons NEO sigue la esencia de su predecesor, permitiéndonos elegir dos combatientes en un sistema de batallas por equipos. Alternando entre ambos personajes en tiempo real, podemos realizar combos devastadores y movimientos especiales usando a ambos luchadores casi en simultáneo.

Cada personaje trae consigo habilidades y estilos de combate únicos, desde artes marciales tradicionales hasta habilidades sobrenaturales que se pueden explorar a fondo en el clásico modo Arcade.

Rage of the Dragons NEO incluye modos de entrenamiento y desafíos adicionales, como el nuevo Dragon Challenge. En este modo, no solo nos enfocaremos en ganar, sino en cumplir ciertos objetivos o condiciones especiales durante la batalla, como vencer a oponentes con ciertas habilidades o limitar el tipo de movimientos y combos permitidos.

La experiencia se amplía con un robusto sistema multijugador en línea, que incluye opciones de partidas casuales, rankeadas y hasta un lobby para ocho jugadores. QUByte Interactive también ha implementado rollback netcode para asegurar una experiencia de combate fluida y sin latencias, tanto en línea como en local.

Rage of the Dragons NEO promete no solo nostalgia sino una jugabilidad refinada y divertida, con más de 80 combinaciones de equipos y un reproductor musical para elegir la música de fondo que más nos guste.

La fecha oficial del lanzamiento para el título será el próximo 14 de noviembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam.