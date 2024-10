‘Toy Story of Terror’, ‘Mate y la luz fantasma’ y más: especiales animados de terror en Disney+

Captura del tráiler oficial de Toy Story of Terror

Toy Story of Terror

Una historia de terror: Halloween con Mickey Mouse

Mate y la luz fantasma

Con Halloween a la vuelta de la esquina, llega el momento perfecto para revivir los clásicos del terror y sumergirnos en narrativas misteriosas que nos harán asustarnos constantemente. Esta temporada se caracteriza por su atmósfera inquietante, ideal para disfrutar de historias que nos atrapan y despiertan nuestra curiosidad por lo desconocido. Es una época en la que todos buscan aventuras emocionantes, y las familias se reúnen para disfrutar de relatos que capturan la esencia del miedo.

En esta ocasión, nos adentraremos en el fascinante mundo de la animación y el catálogo de Disney+, donde podemos explorar los especiales y cortometrajes de Halloween que ofrece la plataforma. Estas producciones no solo traen un aire festivo, sino que también expanden los universos conocidos de clásicos como Toy Story y Cars.

Toy Story de terror - Toy Story of Terror

Captura del tráiler oficial de Toy Story de terror

No hay dudas de que Pixar es una de las compañías más importantes a la hora de hablar de animación. A lo largo de su historia, nos han brindado títulos memorables como Buscando a Nemo (Finding Nemo - 2003), Monsters, Inc., Intensamente (Inside Out) y Up: una aventura de altura (Up - 2009). Sin embargo, su proyecto más emblemático es Toy Story, una película que se estrenó en 1995 y que nos narraba la entrañable historia de Andy y sus queridos juguetes que cobran vida cuando él no está presente. Esta innovadora obra marcó un hito en la historia del cine, al ser la primera película completamente animada por computadora y establecer un nuevo estándar en la industria.

El proyecto se expandió a cuatro secuelas, una quinta en camino y, también, a especiales que han enriquecido el universo de Toy Story. Si bien la franquicia ha lanzado cortometrajes como Vacaciones en Hawaii (Hawaiian Vacation), Small Fry y Partysaurus Rex, en esta oportunidad vamos a explorar el especial de Halloween titulado Toy Story de terror (Toy Story of Terror). Este cortometraje captura la esencia de la saga mientras se adentra en un ambiente más oscuro y misterioso, perfecto para la celebración de Halloween.

Este audiovisual, lanzado en el año 2013 y con una duración de un poco más de 20 minutos, sigue la historia de los juguetes que se embarcan en una aventura aterradora cuando deciden hacer una parada en un motel en medio de la nada. Al igual que las películas originales, Toy Story de terror cuenta con las voces de Joan Cusack (Escuela de rock), Carl Weathers (Happy Gilmore), Tom Hanks (Forrest Gump, Rescatando al soldado Ryan), Tim Allen (Mejorando la casa) y Don Rickles (Casino), quienes regresan para dar vida a sus entrañables personajes.

Una historia de terror: Halloween con Mickey Mouse - The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween

Mickey Mouse

En segundo lugar, dejamos atrás los juguetes para adentrarnos en el icónico mundo de Disney, donde Mickey Mouse toma el protagonismo en The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween. En este especial, Mickey y sus amigos se reúnen para celebrar Halloween. Al final de la noche, decide que es el momento ideal para contarles a sus sobrinos y a los de Donald la historia más escalofriante de todas.

Sin embargo, los sobrinos de Mickey anhelan una historia de miedo auténtica y lo presionan para que deje de lado sus divertidas anécdotas. A pesar de que sus relatos son mayormente cómicos y desenfadados, finalmente se ven obligados a escuchar algo que realmente les provoca escalofríos. Cuando el ratón se decide a contar una historia verdaderamente aterradora, el tono cambia, y los amigos se sumergen en una aventura que combina elementos de suspenso y humor, manteniendo la diversión y la esencia del Halloween familiar que caracteriza a Disney.

Mate y la luz fantasma - Mater and the Ghostlight

Captura del tráiler oficial de Cars (Pixar)

Pixar logró otro gran éxito con Cars, lanzada en 2006, que cuenta la historia de Rayo McQueen, un coche de carreras que, tras un inesperado accidente, se encuentra varado en un pequeño pueblo. Esta película fue un éxito rotundo, dando lugar a una franquicia que se expandió con tres películas y series como Cars: Aventuras en el camino (Cars on the Road). Entre esos contenidos, encontramos Cars Toons, una serie de cortometrajes lanzada en 2008 y protagonizada por Mate, el carismático camión de remolque.

En esta serie, uno de los audiovisuales más destacados es Mate y la luz fantasma (Mater and the Ghostlight). Esta historia nos lleva a una noche de Halloween en Radiador Springs, donde nuestro protagonista le cuenta a sus amigos una historia aterradora sobre un misterioso fantasma que merodea por el pueblo. Intrigados y algo asustados, los otros personajes deciden que es hora de enfrentarse a sus miedos. La trama se desarrolla con el característico humor de Mate, quien, a pesar de su aparente valentía, se encuentra en situaciones desconcertantes que lo ponen a prueba de maneras inesperadas.

A medida que la historia avanza, los personajes descubren que la luz fantasma no es lo que parece y que, a menudo, nuestros miedos pueden ser infundidos por la imaginación. En este sentido, Mate y la luz fantasma no solo proporciona risas, sino que también transmite un mensaje sobre la valentía y la amistad. Este cortometraje es una excelente opción para disfrutar en familia durante la temporada de Halloween, combinando el humor y la aventura en el universo de Cars.