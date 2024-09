De ‘Bao’ a ‘Tin Toy’: repasamos los cortos animados de Pixar que no deberías perderte en Disney+

Captura del tráiler oficial de Bao

Pixar ha dejado una huella imborrable en la historia de la animación, con obras maestras como Toy Story, Buscando a Nemo (Finding Nemo - 2003), Monsters, Inc., Intensamente (Inside Out) y Up: una aventura de altura. Estos títulos no solo han revolucionado el cine de animación, sino que también han resonado profundamente en el público gracias a su capacidad para combinar humor, emociones y lecciones de vida.

Una de las claves del éxito de Pixar es su constante innovación tecnológica. Desde ser pioneros en la animación por computadora con Toy Story hasta perfeccionar técnicas como la simulación de pelo en Monsters, Inc. o la creación de complejas emociones visuales en Intensamente, la empresa siempre ha estado a la vanguardia. Sin embargo, lo que realmente distingue a sus películas es su capacidad para contar historias que trascienden generaciones, apelando tanto a niños como a adultos con narrativas profundas y universales.

Además de sus largometrajes icónicos, Pixar ha creado una impresionante colección de cortometrajes que destacan tanto por su calidad técnica como por su narrativa. Estos audiovisuales, disponibles en Disney+, son perfectos para disfrutar en familia, y en esta ocasión vamos a explorar algunos de ellos.

Bao (Dir. Domee Shi)

Captura del tráiler oficial de Bao

Bao es un encantador cortometraje animado de ocho minutos, estrenado en 2018, que narra una historia conmovedora sobre una madre y su relación con un pequeño dumpling que cobra vida. Presentado en el Festival de Cine de Tribeca, el corto acompañó a la proyección de Los Increíbles 2, cautivando al público con su emotiva representación de los lazos familiares, la soledad y el ciclo de crecimiento. La trama, sencilla pero poderosa, muestra cómo la madre cuida y protege al dumpling hasta que este inevitablemente crece, una metáfora sobre los desafíos de la maternidad y el desapego.

Escrito y dirigido por Domee Shi, Bao marca su debut como directora en Pixar, y desde entonces ha demostrado ser una figura clave dentro de la compañía. Shi, la primera mujer en dirigir un cortometraje para la empresa, ha sido parte del equipo creativo en grandes producciones como Intensamente 2 (Inside Out 2), Elementos (Elemental, 2023) y Toy Story 4.

El próximo gran proyecto de Domee Shi será Elio, una película de ciencia ficción que dirigirá junto a Adrián Molina, co-director de Coco. La cinta sigue la vida de un niño solitario y muy imaginativo que es secuestrado por una organización interplanetaria de alienígenas y termina, accidentalmente, como el embajador de la Tierra. Esta historia original promete mezclar la fantasía y la aventura con el enfoque único y emotivo de Shi, reafirmando su lugar entre los grandes talentos emergentes de Pixar.

Tin Toy (Dir. John Lasseter)

Tin Toy inspiró a la primera entrega de Toy Story

Seguimos con un clásico dentro de Pixar, Tin Toy, un cortometraje animado dirigido por John Lasseter (Bichos: Una aventura en miniatura) y lanzado en 1988. Este corto cuenta la historia de Tinny, un juguete de hojalata que intenta evitar la atención de un bebé travieso. Tin Toy no solo marcó un hito en la animación por computadora al ser uno de los primeros proyectos en utilizar esta tecnología de manera completa, sino que también destacó por su capacidad para combinar técnicas innovadoras con una narrativa que captura la esencia de la emoción y la aventura desde la perspectiva de un juguete.

La innovación y el encanto de Tin Toy le valieron a Lasseter y a empresa el Premio de la Academia al Mejor Cortometraje Animado, un reconocimiento que consolidó el impacto del estudio en la industria del cine. Este éxito inicial no solo subrayó el potencial de la animación por computadora, sino que también sirvió de inspiración para futuros proyectos de Pixar, incluyendo Toy Story, que se convirtió en el primer largometraje animado completamente por computadora y redefinió el género de la animación.

Self (Dir. Searit Kahsay Huluf)

(Créditos: Disney+)

Por último, tenemos un cortometraje dentro del paquete SparkShorts, una colección innovadora de Pixar que busca explorar nuevos personajes, historias y estilos de animación. Entre los once títulos que componen esta serie, destaca Self, un proyecto escrito y dirigido por Searit Kahsay Huluf, conocida por su trabajo en Soul. En este cortometraje, la trama sigue a una muñeca de madera que, en su desesperación por encajar, formula un deseo a una estrella fugaz. Esta acción desencadena un viaje de autodescubrimiento en el que la muñeca explora su identidad y su lugar en el mundo.

Lo notable de Self es su innovador uso de técnicas de animación. Huluf combina animación por computadora con stop-motion, un enfoque que implica la animación cuadro por cuadro, ofreciendo una textura visual única, contrastada con lo solemos ver dentro de la productora. Este enfoque técnico subraya el tema central del cortometraje, que explora “la relación de uno mismo y cómo se ve a sí mismo en el mundo”, brindando una experiencia visual y narrativa que invita a la reflexión sobre la autoaceptación.