Ahsoka: la segunda temporada de la serie de Star Wars podría comenzar su producción el próximo año

Rosario Dawson da vida a Ahsoka Tano en el universo live-action. (Créditos: Disney+)

No es ninguna novedad que Star Wars es una de las franquicias más importantes de la historia, comenzando con el lanzamiento del Episodio IV en 1977, bajo la creación de George Lucas. Si bien hemos tenido secuelas y largometrajes, en los últimos años también hemos visto una gran expansión de este universo en formato de serie. Ejemplos de esto son varios, como Andor, Skeleton Crew, El libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett) y The Mandalorian, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión vamos a enfocarnos en Ahsoka, otra de las producciones seriadas de las que recientemente hemos obtenido una actualización sobre la esperada segunda entrega.

La serie llegó a Disney+ en 2023, trayendo al universo de Star Wars a uno de los personajes más queridos de las emblemáticas series animadas The Clone Wars y Rebels. Este título en solitario sigue los pasos de la aprendiz de Anakin Skywalker, adentrándonos en una narrativa que se sitúa en la misma línea temporal que The Mandalorian. A través de la historia, somos testigos de cómo la galaxia intenta reponerse tras la caída del temido Imperio, cuyo liderazgo estuvo marcado por figuras ominosas como Darth Vader y Palpatine. Ahsoka no solo explora los conflictos internos y externos que enfrenta a su protagonista, sino que también profundiza en la lucha por la esperanza y la justicia en un universo que aún resiente las cicatrices de la tiranía.

Luego de mucho tiempo de espera y suspenso, el pasado mes de enero se confirmó que la segunda temporada sería una realidad, junto con el anuncio del desarrollo de una película en manos de Jon Favreau titulada The Mandalorian & Grogu. Ahora, a diez meses de esa revelación, hemos recibido la tan esperada actualización: la producción de la segunda temporada de Ahsoka comenzará en 2025. La historia, que está siendo elaborada por Dave Filoni (Star Wars: The Bad Batch), ha estado en desarrollo durante un tiempo considerable, con guiones que prometen expandirse aún más el rico universo de Star Wars. Además, los artes conceptuales revelados por Filoni sugieren que el Mundo entre Mundos podría desempeñar un papel crucial en los próximos episodios, lo que genera aún más anticipación sobre las direcciones narrativas que se explorarán en este nuevo capítulo de la trama.

Natasha Liu Bordizzo y Rosario Dawson como Sabine Wren y Ahsoka Tano respectivamente en la serie live-action. (Créditos: Disney+)

Si bien aún debemos esperar un largo tiempo hasta ver concretada la nueva entrega, todavía tenemos los primeros ocho episodios de Ahsoka disponibles en Disney+, los cuales cuentan con las actuaciones de Rosario Dawson (Siete almas, Hombres de Negro II), Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños), Ray Stevenson (Thor), Natasha Liu Bordizzo (The Society) e Ivanna Sakhno (Pacific Rim 2).