The Mandalorian y Grogu: Sigourney Weaver confirma su participación en la próxima película de Star Wars

¡Es oficial! Sigourney Weaver hará su debut dentro del universo de Star Wars. A comienzos de este año, Lucasfilm reveló sus planes para regresar a la gran pantalla con The Mandalorian y Grogu, la primera película de la franquicia desde la conclusión de la saga Skywalker en 2019. En mayo algunos informes sugerían que la nominada al Oscar estaba en conversaciones para unirse a la producción. Tres meses más tarde, la propia intérprete confirmó que se encuentra trabajando en el largometraje.

Sigourney Weaver no es una ajena a grandes sagas de ciencia ficción. La actriz y productora de 74 años es conocida por su trabajo en Alien y Avatar, dos franquicias cinematográficas emblemáticas de la última década. Por el momento, Weaver no reveló qué rol jugará en la nueva película de Star Wars ni la naturaleza de su papel, pero su incorporación al proyecto no deja de ser una gran noticia.

“El otro día conocí a Grogu por primera vez. Estoy grabando eso antes de ir a Londres para La Tempestad a finales de año”, adelantó Weaver en una reciente entrevista. “Por ahora no puedo decir mucho al respecto, pero es divertido formar parte de todos estos universos diferentes”, añadió.

La actriz estadounidense Sigourney Weaver posa en una sesión fotográfica antes de la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 28 de agosto de 2024. Sigourney Weaver recibirá el León de Oro a la trayectoria durante la 81ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre de 2024. (Cine, Italia, Niza, Venecia) EFE/EPA/FABIO FRUSTAC

Inspirada en el universo de la exitosa serie de Disney+, esta nueva película cuenta con Jon Favreau, el creador de The Mandalorian, detrás de cámara, mientras que Kathleen Kennedy y Dave Filoni también participan en la producción. Si bien los detalles de la trama de The Mandalorian y Grogu se mantienen en secreto, se sabe que su historia transcurrirá después de la tercera temporada de la serie.

The Mandalorian y Grogu, que tiene previsto estrenarse el 22 de mayo de 2026, encabezará la lista de películas en desarrollo de Lucasfilm, entre las que se incluyen proyectos dirigidos por Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Dave Filoni.