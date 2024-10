‘El diablo viste a la moda’, ‘Happy Gilmore’ y más: las secuelas de películas icónicas que están en camino

Gladiador 2 cuenta con un elenco impresionante, incluyendo a Paul Mescal y Pedro Pascal. (crédito: Paramount Pictures)

En los últimos años, la nostalgia ha tomado un papel protagónico en la industria del entretenimiento, impulsando el regreso de secuelas y remakes de clásicos que han dejado huella en las audiencias. Ejemplos como el retorno de Beetlejuice, lanzada en 1988 bajo la dirección de Tim Burton, y Top Gun: Maverick, que revivió las aventuras de los pilotos liderados por Tom Cruise, demuestran cómo las historias que marcaron épocas siguen siendo relevantes. El regreso de Cazafantasmas (Ghostbusters - 2016) también refleja este fenómeno, donde las franquicias icónicas son revitalizadas para cautivar tanto a viejos fans como a nuevas generaciones, creando un puente entre el pasado y el presente.

Esta tendencia de revivir audiovisuales queridos parece estar en constante crecimiento, y en esta ocasión hemos seleccionado cuatro películas que regresarán con una segunda entrega.

Empezamos con El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), una película que dejó una huella significativa en la cultura pop de los años 2000. Estrenada en 2006, este filme no solo cautivó a las audiencias con su aguda sátira del mundo de la moda, sino que también presentó un elenco estelar, con Meryl Streep (Mamma Mia!, La muerte le sienta bien) en el papel de la temible Miranda Priestly y Anne Hathaway (El diario de la princesa) como su desafiante asistente, Andy Sachs. La película se convirtió en un fenómeno, con diálogos memorables y un vestuario que marcó tendencia, lo que la ha posicionado como un clásico moderno que aún resuena con los espectadores de hoy.

Recientemente, se ha confirmado que El diablo viste a la moda regresará con una tan esperada segunda entrega. Hay grandes expectativas alrededor del proyecto, ya que Disney ha confirmado el regreso de la guionista original, Aline Brosh McKenna (27 vestidos), y se encuentra en conversaciones con las actrices protagonistas para que retomen sus icónicos roles. Según los rumores, la trama de esta secuela se centrará en la icónica Miranda Priestly, quien se verá inmersa en la lucha por adaptarse a un panorama mediático en transformación, enfrentando nuevos desafíos profesionales en un mundo donde las revistas tradicionales están perdiendo relevancia.

La secuela explorará cómo Miranda navega por un mundo cambiante, donde las revistas impresas enfrentan una creciente obsolescencia. La historia promete centrarse en su relación con Emily Charlton, quien ha ascendido en el mundo corporativo, convirtiéndose en una poderosa ejecutiva de una empresa en New York. A medida que ambas mujeres compiten por mantener su relevancia en un entorno que evoluciona rápidamente, se desatarán tensiones que pondrán a prueba no solo sus carreras, sino también su amistad. Con este nuevo enfoque, la película busca no solo homenajear el legado de la original, sino también aportar una reflexión contemporánea sobre la moda y los medios.

Christopher McDonald, el inolvidable Shooter McGavin, reveló que Adam sandler le mostró el primer borrador de la secuela. (Créditos: Universal Pictures)

En segundo lugar, tenemos Happy Gilmore, una comedia que se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fanáticos desde su estreno en 1996. La película, que marcó un hito en la carrera de Adam Sandler, sigue la historia de un jugador de hockey que descubre su inusual talento para el golf. Esta mezcla de humor absurdo y tintes de ternura ha convertido a Happy en un personaje entrañable, y ahora, con la confirmación de una secuela por parte de Netflix, la emoción entre los seguidores de la comedia clásica está en aumento.

Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre la trama de la nueva entrega, se sabe que Adam Sandler está colaborando nuevamente con el coguionista Tim Herlihy (Un papá genial) para dar vida a esta secuela. Se han anunciado varios nombres interesantes que se sumarán al elenco, como Travis Kelce, el deportista que está dando sus primeros pasos en la actuación. Benny Safdie, reconocido por su trabajo como director en Diamantes en bruto (Uncut Gems - 2019), también se une al proyecto como actor, lo que promete añadir una nueva dimensión a la historia. Además, Julie Bowen (Modern Family) y Christopher McDonald (Flubber: El invento del siglo) volverán a sus papeles icónicos, mientras que la participación de Bad Bunny (Tren Bala) y Margaret Qualley (La sustancia) promete añadir un nuevo aire a la narrativa.

En tercer lugar, tenemos Un viernes de locos, una comedia familiar que se estrenó en 2003, protagonizada por Lindsay Lohan como una adolescente rebelde y Jamie Lee Curtis como su madre, una mujer estricta que siempre busca el control. La película se centra en el mágico intercambio de cuerpos que las lleva a comprender mejor las vidas y desafíos de cada una. Esta mezcla de humor y emociones ha convertido a la película en un clásico querido por el público de diversas generaciones.

La esperada secuela de Un viernes de locos está programada para llegar a los cines en 2025, y contará con el regreso de las icónicas protagonistas. A ellas se unirán talentos cómo Chad Michael Murray (One Tree Hill), Christina Vidal Mitchell (United We Fall), Haley Hudson (El pacto) y Lucille Soong (Hong Kong escala prohibida), entre otros. La historia seguirá a Tess y Anna, quienes ahora enfrentan la vida de familia compuesta, ya que Anna tiene una hija y una futura hijastra. En su viaje para navegar los altibajos de esta nueva dinámica familiar, Tess y Anna descubrirán que a veces “un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar”, lo que les permitirá aprender lecciones valiosas sobre la comprensión y paciencia.

Captura del tráiler oficial de Gladiador 2

Finalmente, el 14 de noviembre se estrena Gladiador 2, una esperada secuela que retoma la historia del clásico de 2000, donde conocimos a Máximo, un general romano caído en desgracia que busca venganza y se convierte en un legendario gladiador. La película original, dirigida por Ridley Scott (Blade Runner, Napoleón), dejó una huella en el cine, y tras 24 años, el director vuelve a adentrarse en este mundo épico que combina acción, drama y la lucha por la redención.

En esta nueva entrega, Lucius ha madurado y vive en Numidia con su familia, disfrutando de una vida tranquila. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando el general Marcus Acacius asedia su ciudad, forzando a Lucius a convertirse en un prisionero. Tras la ocupación de su hogar por los opresivos emperadores que dominan Roma, se ve obligado a luchar en el Coliseo. Impulsado por la herencia de Máximo y el deseo de venganza, Lucius busca recuperar el honor perdido, canalizando su ira en un combate feroz.

Gladiador 2 cuenta con un elenco impresionante que incluye a Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos, Game of Thrones), Paul Mescal (Normal People, Aftersun), Joseph Quinn (Stranger Things, Un lugar en silencio: día uno), Fred Hechinger (The White Lotus, Thelma), Lior Raz (Escuadrón 6), Derek Jacobi (Vicious), Connie Nielsen (El abogado del diablo) y Denzel Washington (El justiciero, Hombre en llamas), entre otros.