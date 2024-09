Entrevistamos a Demi Moore y Margaret Qualley por la película ‘La sustancia’

La sustancia (The Substance) | Dirigida por: Coralie Fargeat | Guión de: Coralie Fargeat

La sustancia es una película que mezcla la sátira y el body horror de una forma muy particular e inteligente. Está dirigida por Coralie Fargeat y explora la obsesión moderna por la belleza y la juventud. Protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, la trama sigue a Elisabeth Sparkle (Moore), una ex estrella de fitness que, tras ser despedida de su programa, se ve tentada por los efectos de una droga misteriosa que promete rejuvenecerla. La historia gira en torno a las consecuencias de este experimento, donde Sparkle alterna entre su yo envejecido y una versión más joven de sí misma, encarnada por Sue (Qualley), lo que genera un juego oscuro sobre el deseo de perfección física.

Presentada en el Festival de Cine de Cannes, la película fue elogiada por su crítica mordaz a la cultura tóxica de la belleza. Con actuaciones destacadas, especialmente la de Moore, y una narrativa explosiva y provocadora, La sustancia mezcla comedia negra con temas profundos, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de perseguir ideales superficiales. Con una estructura intrigante que equilibra la tensión y el humor, esta película demuestra la capacidad de su directora para crear cine con mensaje social, pero con un tono retorcido y entretenido. Antes de su inminente estreno en la Argentina de la mano de, justamente, BF Argentina, pudimos conversar con Demi Moore y Margaret Qualley, que nos contaron su experiencia en un tropo tan polémico como el body horror.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer debajo una transcripción.

Por el estreno de la película La sustancia (The Substance), pudimos entrevistar a las actrices Demi Moore y Margaret Qualley, que participan en la nueva cinta body horror de la directora y guionista Coralie Fargeat.

—Bien. Primero que nada, gracias chicas por tomarse el tiempo para hablar con nosotros.

Margaret Qualley: —Gracias.

Demi Moore: —Un Placer.

—Bueno, me encantó la película y yo creo que ambos roles son realmente desafiantes. Ambas se están exponiendo a sí mismas por fuera de su zona de confort. Ahora, sabemos que la película ha tenido una gran recepción. Pero, lo que realmente me pregunto es ¿qué sintieron cuando leyeron el guión o cuando escucharon por primera vez sobre este proyecto?

Margaret Qualley: —Bueno, aquí voy. Um, creo que cuando leí el guión por primera vez, me quedé totalmente impresionada por el mundo que ella creó. Es un guión muy detallado y se lee de la manera que me lo hubiese imaginado. Nunca he leído el guión de una película como Cenicienta o, ya sabes, La Bella y la Bestia o algo así. Pero es como que crea un mundo como yo imagino que sería un guión de ese estilo, sólo que totalmente invertido y totalmente jodido. Y, ya sabes, la versión de pesadilla de estos cuentos de hadas, pero también usando ese mismo tipo de iconografía con la que estamos familiarizadas para motivarnos.

—¿Y tú, Demi?

Demi Moore: —Bueno, todo lo que puedo decir es, ya sabes, cuando me lo enviaron por primera vez, mi agente dijo: “No quiero decirte nada. Simplemente creo que necesitas leerlo”. Y una vez que lo leí, yo dije que lo entendía perfectamente porque realmente no hay una versión corta para poder explicar las complejidades. Y pensé que era realmente inteligente e intrigante y tenía una forma única de profundizar en este tema. Y, sabes, simplemente me intrigó y... estoy súper emocionada de poder intervenir y comprometerme a hacerlo, sin dudas.

—Por supuesto. Y, sabes, pensé que era realmente... interesante que la desnudez aquí no esté sexualizada y, ya sabes, también esta desnudez es algo esencial para la historia. Entonces, ¿cómo abordan estas cosas en particular? ¿Cómo logran sentirse cómodas mutuamente?

Demi Moore: —Bueno, primero creo que realmente pasamos mucho tiempo previo a grabar para realmente negociar lo que iba a pasar, cómo se iba a llevar a cabo y creo que nosotras dos realmente, ya sabes, también pudimos estar en la misma página y realmente cuidarnos la una a la otra y eso creó una especie de seguridad para los momentos que eran realmente vulnerables. Y en algunos casos, súper incómodo. Estábamos acostadas sobre pisos de baldosas frías durante horas en las que, ya sabes, teníamos que estar en estasis. Así que no fue así, y creo que el hecho... que no estuviera sexualizado lo hacía menos incómodo, pero aún así, estás frente a un equipo de filmación. Y, ya sabes, pero una vez que te comprometes, yo... Creo que simplemente lo haces, simplemente sigues adelante. Simplemente lo haces y listo.

-Sí, completamente. Y hablando del aspecto del horror corporal de eso, el antes y el después, porque yo estaba completamente fascinada con los efectos prácticos. Sé que utilizan efectos prácticos y eso. Entonces, ¿cuál fue su experiencia? Bueno, sobre todo tú, Demi, trabajando con estos efectos prácticos y luego ver la película. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Para ambas.

Demi Moore: —Adelante.

Margaret Qualley: —Ella dijo principalmente tú, Demi. Mayormente tú.

Demi Moore: —Bueno. Ya sabes, los efectos prácticos obviamente requieren más tiempo y detalles durante el día. Me gustó mucho que ese fuera un estilo y una elección visual que Coralie estaba tomando y un poco en consonancia con, ya sabes, si has visto su película anterior, ya es algo así como parte de su estilo. Ya sabes, hacer las prótesis, esa parte es... Definitivamente requiere mucha paciencia y es realmente desafiante. Definitivamente, sí, definitivamente es un desafío.

—¡Gracias por su tiempo!

Demi Moore: —Gracias.

Margaret Qualley: —Fue lindo hablar contigo.