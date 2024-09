Caught Stealing: Bad Bunny se une a Austin Butler en el nuevo thriller del director de ‘El cisne negro’

Bullet Train (Sony Pictures) Brad Pitt y Bad Bunny

Bad Bunny, el artista nacido en Puerto Rico, se ha consolidado como uno de los músicos más populares y convocantes de los últimos años. Aunque es conocido principalmente por su música, está ampliando su carrera como actor, tras su participación en Tren bala (Bullet Train - 2022), donde compartió pantalla con Brad Pitt (Troya, El club de la pelea) y Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Profesión peligro). Ahora, se ha anunciado que se unirá al elenco de Caught Stealing (la traducción sería Atrapado Robando), un thriller policial que promete explorar nuevas facetas en el ámbito actoral.

Este proyecto, producido por Sony Pictures (Spider-Man: A través del Spider-Verso), se basa en el libro de Charlie Huston, quien también está a cargo del guión. La dirección estará a cargo de Darren Aronofsky, conocido por sus aclamadas obras como El cisne negro (Black Swan - 2010), Requiem for a Dream y ¡Madre! (Mother! - 2017). Según la sinopsis oficial: “Caught Stealing sigue a Hank Thompson, un ex jugador de béisbol agotado, que sin saberlo se sumerge en una lucha salvaje por la supervivencia en el submundo criminal del centro de la ciudad de Nueva York de los años 90″. Este thriller promete ofrecer una inmersión intensa en un mundo lleno de peligro y tensión.

Bad Bunny no estará solo en este proyecto; el reparto incluirá a Austin Butler (Elvis, El club de los vándalos, Duna: parte dos), Zoë Kravitz (The Batman, Parpadea dos veces), Regina King (Watchmen), Matt Smith (Doctor Who, La casa del dragón), Liev Schreiber (Ray Donovan) y Will Brill (Compañeros de viaje).

Happy Gilmore - Adam Sandler - Christopher McDonald

Sin embargo, este no será el único proyecto de Bad Bunny. También se ha anunciado su participación en la secuela de Happy Gilmore, donde se unirá a Adam Sandler (Son como niños, Una esposa de mentira), quien regresa en su icónico papel de golfista, junto a Julie Bowen (Modern Family) y Christopher McDonald (Thelma & Louise). La secuela retoma la historia del clásico de comedia lanzado en 1996, que sigue a un jugador de hockey con un carácter explosivo que, al descubrir un talento inesperado para el golf, decide adentrarse en este deporte de manera poco convencional. El rodaje de esta esperada continuación ha comenzado recientemente, prometiendo revivir el humor irreverente que hizo famoso al original.

Sin duda, Bad Bunny estará muy ocupado en el futuro cercano, combinando sus incursiones en la música con proyectos esperados en el mundo del entretenimiento.