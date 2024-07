Anne Hathaway: explorando la versatilidad de la actriz en producciones disponibles en plataformas de streaming

The Idea of You (La idea de Ti) | Director: Michael Showalter

Anne Hathaway se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Hollywood. Gracias a su versatilidad, la hemos visto involucrada en una variedad de proyectos, desde el universo de superhéroes en Batman: El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises - 2012), hasta producciones de ciencia ficción como Interstellar. También ha participado en exitosas comedias juveniles, destacándose en las dos entregas de El diario de la princesa (The Princess Diaries - 2001), donde su carisma y talento brillan.

Por eso, en esta ocasión, vamos a explorar distintos roles de Anne Hathaway disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max y Disney+.

Anne Hathaway en El diablo viste a la moda - The Devil Wears Prada (Disponible en Disney+)

el diablo viste a la moda

En primer lugar, tenemos El diablo viste a la moda. Si pensamos en íconos audiovisuales de los años 2000, probablemente una de las películas más relevantes en la cultura popular sea El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), una comedia dramática que nos adentra en los entresijos más oscuros de la industria de la moda. La historia sigue la vida de Andrea, una joven periodista que consigue un trabajo como asistente de la poderosa editora de moda Miranda Priestly, lo que la lleva a enfrentar un mundo lleno de exigencias y superficialidades.

Respecto al elenco, junto a Hathaway, el reparto cuenta con grandes figuras como Meryl Streep (Los puentes de Madison, Mamma Mia), Emily Blunt (Un lugar en silencio, Profesión peligro, Oppenheimer), Stanley Tucci (Los juegos del hambre, Desde mi cielo), Simon Baker (El mentalista, El Guardián) y Adrian Grenier (Drive Me Crazy, Entourage).

Recientemente, se confirmó que Disney está trabajando en una secuela de este proyecto, en donde las actrices protagonistas y la guionista original están en conversaciones para regresar. Además, según los rumores, la nueva historia seguirá a la icónica Miranda Priestly en medio del declive de las publicaciones de revistas tradicionales, enfrentándose a un nuevo desafío: el personaje de Blunt, ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel.

Anne Hathaway en Mi nombre era Eileen - Eileen (Disponible en Max)

Mi nombre era Eileen

Seguimos con Mi nombre era Eileen (Eileen), un proyecto que llegó recientemente a Max y actualmente ocupa un lugar destacado en la lista de lo más visto. En esta ocasión, la película sigue la historia de Eileen, una joven que trabaja en una prisión y cuya vida da un giro inesperado cuando conoce a Rebecca, una nueva psicóloga que se convierte en una figura central en su vida. A medida que se desarrolla la trama, se desvelan secretos oscuros que llevan a Eileen a cuestionar su realidad y las relaciones que la rodean.

Con respecto al elenco que acompaña a Hathaway, tenemos a Thomasin McKenzie (El misterio de soho, Viejos), quien interpreta el papel de Eileen. La química entre ambas actrices enriquece la narrativa y añade profundidad emocional a la historia. Junto a ellas, el reparto se completa con Shea Whigham (Misión imposible: sentencia mortal, Atormentado) y Marin Ireland (Homeland, El irlandés).

El largometraje fue dirigido por William Oldroyd, conocido por su enfoque distintivo en el thriller psicológico. Anteriormente, trabajó en títulos como Lady Macbeth, protagonizada por Florence Pugh (Midsommar, Black Widow).

Anne Hathaway en Siempre el mismo día - One Day (Disponible en Netflix)

Siempre el mismo día

En tercer lugar, tenemos una actuación destacada de Anne Hathaway en Siempre el mismo día (One Day), disponible en Netflix y lanzada en 2011. En esta película, conocemos la historia de Emma y Dexter, dos amigos que se conocen el día de su graduación universitaria y, a lo largo de los años, mantienen una relación extraña que mezcla la amistad y el romance. La narrativa sigue su evolución a lo largo de dos décadas, capturando los momentos clave de sus vidas cada 15 de julio.

Mientras la dirección estuvo a cargo de Lone Scherfig (Enseñanza de vida, Wilbur Wants to Kill Himself), el reparto se completó con talentosos actores como Jim Sturgess (A través del universo), Romola Garai (Expiación, deseo y pecado), Tom Mison (La leyenda de Sleepy Hollow), Rafe Spall (Ciclos), Ken Stott (The Vice) y Jodie Whittaker (Doctor Who, Broadchurch). La combinación de una dirección sensible y un elenco estelar hace de Siempre el mismo día una exploración emotiva y profunda de las conexiones humanas y los giros inesperados del destino.

Anne Hathaway en La idea de ti - The Idea Of You (Disponible en Prime Video)

Por último, tenemos el reciente proyecto de la actriz, disponible en Prime Video, titulado La idea de ti (The Idea Of You). Dirigido por Michael Showalter (The Big Sick, Los ojos de Tammy Faye), la película sigue a Solène, una mujer de 40 años recientemente divorciada que planea un fin de semana de cuidado propio mientras su hija asiste al prestigioso festival Coachella con su exmarido. Sin embargo, por diversas circunstancias, su tranquilidad se ve interrumpida cuando finalmente ella debe llevar a su hija adolescente al festival.

En Coachella, Solène conoce inesperadamente a Hayes Campbell, interpretado por Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul), el carismático líder de la banda musical de moda, August Moon. A lo largo del festival, un inesperado romance florece entre ellos, cambiando la vida de ambos de maneras que nunca imaginaron. La película no sólo explora la química entre los protagonistas, sino que también ofrece una mirada íntima a los desafíos y alegrías de encontrar el amor en una etapa inesperada de la vida.