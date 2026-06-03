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Annapurna Interactive y Great Ape Games presentan ‘The Lost Wild’, supervivencia realista con dinosaurios

El título busca revolucionar el género de supervivencia al presentarte como presa en vez de cazador

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The Lost Wild presenta un nuevo tráiler.

El videojuego The Lost Wild fue anunciado oficialmente para PlayStation 5 y PC, con un lanzamiento previsto para 2027, y se perfila como uno de los títulos más esperados del género survival horror. Desarrollado por Great Ape Games y publicado por Annapurna Interactive, el juego sitúa al jugador en el papel de Saskia, quien debe sobrevivir y descubrir los secretos de una isla dominada por dinosaurios reales y peligrosos. La jugabilidad se basa en el uso de tácticas de sigilo, exploración y gestión de recursos, en un ambiente donde el temor nace de la vulnerabilidad frente a depredadores inteligentes.

Enfoque de diseño: dinosaurios como animales reales y no monstruos

Uno de los elementos que distinguen a The Lost Wild es la manera en que Great Ape Games diseña a sus antagonistas principales. El director creativo Gary Napper explicó que el objetivo fue retratar a los dinosaurios como animales auténticos y no como simples monstruos cinematográficos. Esta perspectiva da lugar a criaturas con comportamientos guiados por instintos, patrones de movimiento y una función compleja dentro del ecosistema del juego. Napper subrayó que el jugador no es un héroe ni un conquistador, sino la presa, resaltando que la tensión proviene de la sensación de desamparo y fragilidad.

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Este concepto de diseño toma inspiración de la experiencia previa de Napper en el desarrollo de Alien: Isolation, un título reconocido por su manejo del suspense y la amenaza constante. La influencia se percibe en decisiones clave como limitar la visibilidad de los depredadores y permitir que tanto el entorno como la inteligencia artificial fomenten la imaginación y el temor en el jugador.

Mecánicas de sigilo, evasión y recursos escasos

Aunque The Lost Wild pertenece al género de survival horror, evita centrarse en la acción directa. En cambio, promueve la evasión y el sigilo como principales estrategias para sobrevivir. Saskia despierta en una isla desconocida, rodeada de instalaciones de investigación abandonadas y una vegetación densa que puede servir tanto de escondite como de obstáculo. El jugador debe observar con atención el comportamiento de los dinosaurios, analizar rutas, elegir entre caminos directos o alternativas más seguras y recolectar objetos útiles para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

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El equipo de Saskia es restringido y tiene un enfoque no letal, empleando herramientas para distraer o armas que solo permiten ahuyentar temporalmente a los depredadores, en lugar de eliminarlos. Esta selección de recursos incrementa la tensión y obliga a planificar cada acción, diferenciando el juego de otros títulos de horror donde el combate directo suele ser una opción.

A medida que el jugador avanza en la isla, el nivel de desafío aumenta: los peligros se diversifican, los recorridos se vuelven más intrincados y la gestión del miedo, así como el aprendizaje del comportamiento enemigo, resultan fundamentales para progresar sin caer presa de los dinosaurios prehistóricos.

The Lost Wild, de Annapurna Interactive
The Lost Wild, de Annapurna Interactive

Recepción anticipada y evolución dentro del género

El lanzamiento de The Lost Wild se inscribe dentro de una tendencia de juegos que buscan regresar a las raíces del survival horror, haciendo hincapié en la vulnerabilidad y la tensión creciente. La propuesta de enfrentar dinosaurios inteligentes y realistas, en lugar de criaturas fantásticas, responde a la demanda de autenticidad y complejidad emocional en los videojuegos. Adicionalmente, el uso de herramientas no letales y la prioridad en la evasión invitan tanto a jugadores experimentados como a aquellos menos habituados al género a sumergirse en una historia donde la estrategia y el temor superan a la violencia.

Este enfoque también favorece una experiencia más inmersiva para todo tipo de jugadores, quienes encontrarán en The Lost Wild una opción para experimentar el terror desde un punto de vista distinto, enfrentando la constante presión de ser la presa en un entorno variable y peligroso. La intervención de Annapurna Interactive como editora añade confianza en la originalidad del juego, dada su trayectoria en proyectos innovadores y de calidad. Las expectativas son elevadas tanto por la experiencia del equipo de desarrollo como por la influencia de Alien: Isolation en el diseño de atmósferas de horror psicológico.

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