Fallout: la serie que adapta el videojuego de Bethesda alcanza un hito de audiencia en Prime Video

Prime Video, la plataforma detrás de éxitos como The Boys y El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty), está incursionando en el mundo del gaming para adaptar sus personajes e historias al formato de serie. Entre sus próximos estrenos se encuentra Like a Dragon: Yakuza, que adapta la exitosa franquicia de Sega y lanzará sus primeros tres episodios en la plataforma el 25 de octubre. Además, está en camino el ambicioso proyecto Secret Level, una antología que profundizará en juegos como Armored Core, Concord y Crossfire, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión, nos adentraremos en Fallout, uno de sus grandes éxitos que recientemente ha alcanzado un hito de audiencia.

El pasado 10 de abril de 2024, Fallout llegó a Prime Video y se convirtió en un éxito absoluto, atrayendo a más de 65 millones de espectadores en sus primeras dos semanas de emisión. Sin embargo, casi seis meses después de su lanzamiento, el proyecto basado en la famosa franquicia de videojuegos de Bethesda ha superado la frontera de los 100 millones de espectadores. Esto la posiciona justo detrás de El Señor de los Anillos: los anillos de poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), que cuenta con 150 millones de espectadores y está ambientada en la Tierra Media, anterior a los eventos narrados en la icónica trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings).

Con respecto a la historia, que ha recibido 17 nominaciones a los premios Emmy, se nos presenta un relato distópico que se sitúa casi doscientos años después de una guerra nuclear que alteró el mundo tal como lo conocíamos. Rápidamente, conocemos a algunos humanos selectos que sobreviven dentro de búnkeres antinucleares construidos por una misteriosa empresa llamada Vault-Tec. Este es el caso de Lucy, una joven tímida que decide dejar atrás su vida rutinaria y tranquila para emprender la búsqueda de su padre, abriéndose paso a través de un mundo plagado de criaturas extrañas y criminales peligrosos.

Fallout (Crédito: Prime Video)

El proyecto, que ya ha sido renovado para una segunda entrega, cuenta con un elenco de renombre. Entre los destacados se encuentran Ella Purnell (Arcane, Yellowjackets), Walton Goggins (Los 8 más odiados), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Aaron Moten (Descolocados) y Moisés Arias (El juego de Ender), entre otros.

Los ocho episodios de Fallout ya están disponibles actualmente en Prime Video.