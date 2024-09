Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian se lanzará en 2025 en consolas y PC

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian presenta su primer tráiler.

Koei Tecmo y el desarrollador Gust han anunciado Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, el próximo título de la saga Atelier que debutará en 2025. Esta nueva iteración de la franquicia llegará a todas las consolas y será una aventura donde, a diferencia de su antecesora, no necesitaremos conexión a internet para disfrutarla.

El juego será un spin-off de Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, pero contará con una historia original y nuevos protagonistas. La narrativa se centrará en el mundo de Lantarna, donde descubriremos los misterios de la alquimia mientras exploramos hermosos paisajes y nos enfrentamos a terribles desafíos. Aunque se ambienta en el mismo universo que el título anterior, este nuevo capítulo será totalmente independiente.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, de Gust.

La serie Atelier es conocida por sus encantadoras mecánicas de alquimia y exploración, y Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian busca evolucionar esta fórmula, manteniéndose fiel a la esencia de la franquicia. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, el tráiler de presentación dejó ver un apartado visual muy atractivo y la promesa de una nueva aventura que expande el universo de Atelier Resleriana.

Este nuevo juego de rol estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, ofreciendo una experiencia completamente offline, viviendo una aventura a la altura que nos tiene acostumbrados la saga.