Agatha en todas partes: la serie de Marvel alcanza las 9,3 millones de visualizaciones en su primera semana

La serie se estrena con dos episodios el 18 de septiembre. (Crédito: Marvel Television. © 2024 MARVEL)

El pasado 18 de septiembre llegó a Disney+ Agatha en todas partes (Agatha All Along), una nueva serie de Marvel Studios que se suma al extenso catálogo de producciones como Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and the Winter Soldier - 2021), X-Men ‘97, Loki, Ms. Marvel, What If...? y Hawkeye, entre otras. Ahora, la compañía ha revelado el impresionante número de visualizaciones que ha alcanzado este esperado proyecto.

El primer episodio de Agatha en todas partes, el spin-off de WandaVision, alcanzó 9,3 millones de visualizaciones en Disney+ durante su primera semana de estreno. Esto representa aproximadamente 6.5 millones de horas reproducidas, de acuerdo con la fórmula de Disney, que calcula las visualizaciones dividiendo el total de tiempo visto por la duración del episodio. Sin embargo, esta cifra queda por detrás de algunas de las producciones más grandes de la plataforma, como Ahsoka, la serie de Star Wars que debutó en agosto de 2023 y acumuló 14 millones de visualizaciones en solo cinco días, con actuaciones destacadas como las de Rosario Dawson (Siete almas) en el papel principal.

Otras series que también lograron un gran número incluyen a Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Percy Jackson and the Olympians), que en diciembre de 2023 alcanzó 13,3 millones de visualizaciones en solo seis días. Esta nueva adaptación de la famosa saga literaria de Rick Riordan trajo de vuelta la historia que ya había sido llevada al cine, con Logan Lerman (Fury, Las ventajas de ser invisible) y Alexandra Daddario (The White Lotus, True Detective) en los papeles principales. Por otro lado, The Acolyte, una serie de Star Wars estrenada en junio de 2024, registró 11,1 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días, pero su popularidad decayó rápidamente a medida que se lanzaban nuevos episodios, lo que finalmente llevó a su cancelación.

Agatha en todas partes | Tráiler oficial subtitulado | Disney+

La trama de Agatha en todas partes continúa los acontecimientos de WandaVision, enfocándose en Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn (Los huéspedes, El club de las madres rebeldes, Cómo perder a un hombre en 10 días). Tras su enfrentamiento con Wanda Maximoff, Agatha ha quedado despojada de sus poderes y atrapada en una vida común, sin recordar del todo quién es. Con la inesperada ayuda de un misterioso adolescente, sus recuerdos comienzan a regresar, lo que la impulsa a iniciar un peligroso camino para restaurar su magia perdida y ajustar cuentas con aquellos que la debilitaron.

En cuanto al elenco que acompaña a Hahn en su papel protagónico, destacan Aubrey Plaza (The White Lotus, Megalópolis), Joe Locke (Heartstopper), Patti LuPone (Beau tiene miedo, Company) y Sasheer Zamata (The Weekend, Home Economics). Cada uno de estos talentosos actores aporta su propia esencia a la serie, complementando la intrigante historia de Agatha con sus actuaciones.

Agatha en todas partes ha estrenado 3 episodios hasta el momento, los cuales ya están disponibles en Disney+.