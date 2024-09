Entrevistamos a Kathryn Hahn y Joe Locke, protagonistas de ‘Agatha en todas partes’

(L-R): Teen (Joe Locke) and Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

Agatha en Todas Partes sigue la historia de Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, quien fue presentada originalmente en WandaVision. En esta nueva serie, Agatha se encuentra sin poderes y deprimida hasta que un misterioso adolescente gótico la libera de un hechizo distorsionador. El joven la convence de llevarlo al Sendero de las Brujas, un recorrido místico lleno de desafíos que promete otorgar a la bruja lo que más necesita. Juntos, forman un aquelarre desesperado para enfrentar esta peligrosa travesía.

La serie está dirigida por Jac Schaeffer, quien también fue la mente creativa detrás de WandaVision. El elenco incluye a Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia y Aubrey Plaza, entre otros. Con la producción ejecutiva de Kevin Feige y otros reconocidos nombres de Marvel, la serie promete ser fiel a lo planteado en su precursora, pero manteniendo una personalidad propia. De cara a su estreno en Disney+ este 18 de septiembre, pudimos entrevistar a sus protagonistas, Kathryn Hahn y Joe Locke, quienes hablaron de la serie y de sus respectivos personajes.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer debajo una transcripción.

Luego de WandaVision, uno de sus personajes más memorables consiguió tener su propia serie. ‘Agatha en todas partes’ está protagonizada por Kathryn Hahn y Joe Locke y pudimos acceder a una entretenida entrevista donde ambos hablan de la serie y de sus personajes.

—Hola chicos, soy Ana Manson de Argentina. ¿Cómo están hoy?

Kathryn Hahn: —Bien, gracias.

—Me alegra. Estoy muy emocionada de conocerlos. Soy una gran fan de “WandaVision”, así que es muy bueno tener nuestro programa sobre un personaje que es tan conocido y querido por los fans. ¿Por qué crees que el personaje de Agatha tuvo tanta repercusión con el público? Con la audiencia.

Kathryn Hahn: —Oh, esa es una buena pregunta. Creo que... Creo que hay algo... En su manera... Descarada de decir lo que siente. Y de decir lo que ella quiere. Y, ya sabes, no preocuparse por todas las normas sociales de tener una pareja, tener un… Lo que sea, ser madre, tener todas estas cosas que se supone que debes tener como persona. No es algo que a ella le preocupe. Eso, y creo que además ella es graciosa. Creo que hay algo muy... Liberador en Agatha, sobre las brujas en general, que hay algo muy...

—Empoderador.

Kathryn Hahn: —Empoderador.

—Sí, eso es cierto. La pregunta de la identidad es muy importante en esta serie, ¿verdad? Para ambos personajes. Pero, ¿qué significó esto para ti, personalmente, y quizás específicamente Joe?

Joe Locke: —Pues, la identidad de Teen es uno de los grandes misterios del show. Y tiene este misterio a su alrededor, que, ya sabes, intriga a Agatha. Y... Fue muy divertido interpretar a un personaje que tiene secretos y capas ocultas, ¿sabes? Sí, fue muy divertido.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

—Y sin ningún spoiler, ¿por qué crees que él es tan importante para Agatha y a ella le agrada tanto?

Kathryn Hahn: —Bueno... ya sabes, para aprovechar un poco la pregunta de antes, los adolescentes, en general, son muy temperamentales. Y siempre es como, siempre es como... Sacar agua de un pozo vacío. Ellos simplemente no quieren dar nada. Y creo que existe esa retención, que es lo que le resulta interesante a Agatha. El hecho de que ella... Ella... Ya sabes, quiere algo de él, y él quiere algo de ella. Entonces... Como él decía, definitivamente hay un misterio allí. Y... Creo que hay… No sé, no quiero describir nada más, pero hay como un extraño despertar de... un sentimiento dentro de Agatha que no había tenido en un largo tiempo.

—Sí. Y hablando de este despertar, en “WandaVision” vimos el proceso del trauma a través de las sitcom. En Agatha, hemos visto referencias a “Hechizada” y “true crime” y otros escenarios ficticios. ¿Qué piensan ustedes, Kathryn y Joe? ¿Dónde creen que ustedes terminarían, en qué escenario ficticio, llegado el caso?

Joe Locke: —“Los Goonies”. Cuando era niño quería ser uno de los chicos en “Los Goonies”. En realidad, todavía lo quiero. Todavía quiero.

Kathryn Hahn: —Sí. Si alguien está haciendo la próxima “Los Goonies”…

Joe Locke: —Sí.

(L-R): Teen (Joe Locke), Rio Vidal (Aubrey Plaza), Agatha Harkness (Kathryn Hahn) and Jennifer Kale (Sasheer Zamata) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

—Sí. ¿Y qué hay de Marvel? ¿Eran fans de Marvel antes de unirse a este universo?

Joe Locke: —Sí. Solía ver todas las películas de Marvel cuando era más joven. Todavía lo hago, obviamente.

—Creciste con ellos, ¿verdad?

Joe Locke: —Sí. El MCU empezó cuando tenía cinco años.

Kathryn Hahn: —Oh, Dios mío.

Joe Locke: —Cuando salió “Iron Man”, la primera. Así que realmente crecí con ello.

—¿Y cuál era tu personaje favorito?

Joe Locke: —Black Widow o Hawkeye.

Teen (Joe Locke) in Marvel Television's AGATHA ALL ALONG, exclusively on Disney+. Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

—Oh Dios mío, esa es la mejor respuesta. ¿Y tú, Kathryn?

Kathryn Hahn: —Quiero decir, crecí con Marvel a través de mis hijos. Y entonces recuerdo que eran algo así como las películas a las que me encantaba llevarlos. Porque me encantaba la mitología, toda la escala, como si fuese algo griego, como… Así que me encantó todo eso. Los personajes son muy interesantes. Realmente me encanta Loki.

—¡Sí!

Kathryn Hahn: —Realmente amo a Loki.

—Esa es una gran respuesta. Lamentablemente, nos hemos quedado sin tiempo. Pero muchas gracias, chicos, por su tiempo. Y espero verlos pronto en algún otro proyecto de Marvel.

Kathryn Hahn: —¡Sí!

Joe Locke: —Gracias.

Kathryn Hahn: —¡Muchas gracias!