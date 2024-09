De ‘Agatha en todas partes’ a ‘Eyes of Wakanda’: un vistazo a las nuevas y futuras series de Marvel

X-Men '97

Marvel Studios nos ha brindado una impresionante variedad de películas y producciones seriales en los últimos años. A través de sus diferentes fases, el Universo Cinematográfico de Marvel ha entregado películas épicas como Infinity War y Endgame. Además, hemos disfrutado de series como Loki, Falcon y el soldado del invierno (The Falcon and the Winter Soldier) y She-Hulk: Defensora de héroes (She-Hulk: Attorney at Law), entre muchas otras.

En esta ocasión, y para todos aquellos que están al día con los proyectos ya estrenados, nos enfocaremos en las nuevas series y futuros lanzamientos que llegarán a Disney+ de la mano de Marvel. Desde Agatha en todas partes hasta Eyes of Wakanda, exploraremos qué novedades y sorpresas nos deparan estos próximos estrenos.

Agatha en todas partes - Agatha All Along

Agatha All Along

Antes de adentrarnos en los futuros proyectos de Marvel, es importante destacar uno de los estrenos más esperados: Agatha en todas partes (Agatha All Along). Esta nueva serie, que llegará a Disney+ el 18 de septiembre a las 22 hs en horario argentino, se presenta como un spin-off de WandaVision. Con una mezcla de comedia y terror, el show promete ofrecer una propuesta innovadora dentro del universo de Marvel.

La trama se enfoca en Agatha Harkness, quien, tras los eventos de WandaVision, se encuentra debilitada y sin poderes. A medida que sus recuerdos comienzan a regresar, Agatha trama un oscuro plan para recuperar su magia perdida y vengarse de aquellos que la han perjudicado. La serie explora un aspecto más oscuro y cómico del personaje, brindando una nueva perspectiva sobre su historia posterior a lo que conocimos en la serie protagonizada por Elizabeth Olsen (Amor y Muerte) y Paul Bettany (Legión de ángeles).

Kathryn Hahn, conocida por sus papeles en El club de las madres rebeldes (Bad Moms - 2016) y Cómo perder a un hombre en 10 días (How to Lose a Guy in 10 Days - 2003), regresa para interpretar a Agatha. La serie se completa con un elenco destacado que incluye a Aubrey Plaza (The White Lotus, Megalópolis), Joe Locke (Heartstopper), Patti LuPone (Beau tiene miedo, Company) y Sasheer Zamata (The Weekend, Home Economics). Con esta combinación de intérpretes y una trama intrigante, Agatha en todas partes promete mantener a los espectadores cautivados y ansiosos por cada nuevo episodio.

Eyes of Wakanda

Black panther

A continuación, nos adentramos en una emocionante serie animada que está causando gran expectativa: Eyes of Wakanda. Aunque aún no tiene una fecha exacta de lanzamiento, se espera que llegue en un futuro cercano. Esta serie se centrará en valientes guerreros de Wakanda que emprenden una peligrosa misión para recuperar artefactos de vibranium esparcidos por el mundo. La trama promete una mezcla de aventuras épicas y misterios antiguos, sumergiéndonos en la rica historia de este icónico país ficticio.

Eyes of Wakanda tiene el potencial de ser una de las producciones más significativas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que se conectará con eventos a lo largo de diferentes períodos de tiempo. La serie explorará no solo la historia de Wakanda, sino también su impacto en el presente y el futuro del UCM, ofreciendo a los fanáticos una visión más completa de este universo.

Creada por el artista visual Todd Harris, conocido por su trabajo en John Wick 4 y Tren bala (Bullet Train - 2022), y producida por Ryan Coogler, el cineasta responsable de Black Panther y Creed, Eyes of Wakanda promete profundizar en los aspectos más intrigantes del país de Wakanda.

Segunda temporada de X-Men ‘97

X-Men ‘97 - Episodio 9

En tercer lugar, tenemos la esperada segunda temporada de X-Men ‘97, que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de Marvel este año. Esta nueva entrega continúa la historia de los queridos mutantes, renovando el interés por la icónica animación de los años 90. El éxito rotundo de la primera temporada ha llevado a la confirmación tanto de una segunda como de una tercera temporada, consolidando aún más el renacimiento de esta clásica serie animada. Beau DeMayo (Moon Knight), el creador y principal guionista de la primera temporada, dejó la serie en un punto alto, y la nueva etapa se adentraría en la década de 2000, influenciada por el trabajo del escritor Grant Morrison.

Aunque los detalles específicos de la trama de la segunda temporada aún no se han revelado, se espera que los nuevos episodios presenten a personajes emblemáticos como Warlock, Lady Deathstrike y Apocalipsis. Además, tiempo atrás se anunció que Matthew Chauncey (Thor: Amor y trueno, What If...?), asumirá el rol de guionista principal para la tercera temporada, colaborando con Jake Castorena (Batman: La broma mortal), director principal y productor de la serie. Este cambio promete aportar nuevas perspectivas y mantener el interés en la evolución de los X-Men en el universo animado.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Spider-Man in Marvel Animation's X-MEN '97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

En último lugar, se presenta Your Friendly Neighborhood Spider-Man, una nueva serie animada centrada en el famoso héroe arácnido. Ambientada antes de los eventos de Capitán América: Civil War (2016), la serie introduce un giro interesante en la historia de Spider-Man. En lugar de tener a Tony Stark como mentor, Peter Parker será guiado por Norman Osborn. Además, la araña que le otorga sus poderes proviene de un universo alternativo, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el origen de sus habilidades.

Jeff Trammell, creador de la serie y conocido por su trabajo en El mundo de Craig y Amphibia, ha destacado que la serie se enfocará en aspectos más clásicos del personaje, alejándose de las tramas intergalácticas para centrarse en una narrativa más cercana y accesible para los fanáticos. Este enfoque pretende atraer tanto a nuevos espectadores como a los seguidores de larga data de Spider-Man.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man estará disponible en Disney+ a partir del 2 de noviembre. La serie contará con las voces de Hudson Thames (La lista A) como Peter Parker, Eugene Byrd (8 Mile: Calle de ilusiones, Spidey y sus sorprendentes amigos), Grace Song (La vida misma), Hugh Dancy (Hannibal) y Kari Wahlgren (Rick and Morty).