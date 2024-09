‘Cómplices del engaño’, ‘Inmaculada’ y más: las recientes películas que llegaron a Prime Video

Inmaculada - Sydney Sweeney

Prime Video se ha consolidado como una plataforma que ofrece una amplia gama de películas y series para todos los gustos. Desde la comedia ingeniosa de The Marvelous Mrs. Maisel, que ha recibido aclamación por su guion brillante y actuaciones cautivadoras, hasta el enfoque atrevido de The Boys, una serie que desafía los convencionalismos del género de superhéroes con una narrativa oscura y audaz. Pero uno de los mayores logros de la plataforma ha sido la ambiciosa producción de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), una épica serie de fantasía que expande el legendario universo creado por J.R.R. Tolkien.

En esta ocasión, nos adentramos dentro de la plataforma para explorar algunos de los títulos más recientes que han llegado a Prime Video. Destacamos tres películas que prometen ofrecer una experiencia cinematográfica variada: una comedia de acción dirigida por un cineasta galardonado, un audiovisual de terror que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos y un thriller liderado por Jenna Ortega, ofreciendo un espectáculo entretenido y provocador.

Cómplices del engaño - Hit Man (Dir. Richard Linklater)

Captura del tráiler oficial de Hit Man

En Cómplices del engaño (también conocida como Hit Man), nos encontramos con la intrigante historia de Gary Johnson, un profesor con una doble vida inesperada en la que finge ser un sicario para la policía de Nueva Orleans. Aunque su trabajo encubierto parece fácil, todo cambia cuando se ve involucrado emocionalmente con una mujer que necesita escapar de una relación abusiva. Lo que comienza como un simple engaño profesional, pronto se convierte en un peligroso juego de supervivencia, donde las lealtades se ponen a prueba y las decisiones de nuestro protagonista podrían costarle más de lo que esperaba.

La película está dirigida por Richard Linklater, conocido por su habilidad para crear personajes profundos y realistas en films como Boyhood (2014) y Escuela de rock (School of Rock - 2003). En esta ocasión, Linklater apuesta por una mezcla de acción, comedia y drama, manteniendo su estilo narrativo característico, mientras se adentra en un terreno lleno de tensión y emoción. Su obra, que también incluye la aclamada trilogía comenzada con Antes del amanecer (Before Sunrise - 1995), sigue consolidando su lugar como uno de los cineastas más versátiles de su generación.

En cuanto al reparto, la película cuenta con la presencia de Glen Powell, un actor que sigue en ascenso tras su participación en Tornados (Twisters), Top Gun: Maverick (2022) y la comedia romántica Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023). Junto a él, el elenco se completa con Adria Arjona (Escuadrón 6, Morbius), Austin Amelio (The Walking Dead), Retta (Parks and Recreation) y Molly Bernard (Chicago Med).

Inmaculada - Immaculate (Dir. Michael Mohan)

En esta imagen proporcionada por Neon, Sydney Sweeney en una escena de la película "Immaculate". (Neon vía AP)

Prime Video ofrece un nuevo audiovisual de terror con Inmaculada (Immaculate), ideal para los amantes del género. La película sigue a la hermana Cecilia, una joven novicia que se traslada a un convento en un aislado rincón de la campiña italiana. Lo que comienza como una experiencia espiritual tranquila, se transforma rápidamente en una pesadilla cuando Cecilia empieza a descubrir oscuros secretos ocultos dentro del convento. El ambiente de aislamiento y el misterio que rodea a las monjas residentes crean una atmósfera inquietante, donde nada es lo que parece.

El largometraje está protagonizado por Sydney Sweeney, quien ha ganado notoriedad por sus roles en series como Euphoria y The White Lotus. En Inmaculada, Sweeney interpreta a Cecilia con una mezcla de inocencia y creciente paranoia, llevando al espectador a través de su transformación emocional mientras descubre el peligro oculto en el convento. Bajo la dirección de Michael Mohan (Everything Sucks!, Los voyeristas), la actriz ofrece una actuación intensa que captura el miedo y la desesperación de su personaje en un entorno cada vez más hostil.

En cuanto al elenco que completa Inmaculada, destacan las actuaciones de Álvaro Morte (La casa de papel), Simona Tabasco (Luna Park), Benedetta Porcaroli (18 regalos) y Dora Romano (La mano de Dios).

La chica de Miller - Miller’s Girl (Dir. Jade Halley Bartlett)

Jenna Ortega y Martin Freeman encabezan el elenco de "Miller's Girl". (Créditos: Zac Popik)

En último lugar, tenemos La chica de Miller (Miller’s Girl), un largometraje de thriller dirigido por Jade Halley Bartlett (The Turning). La historia sigue a Cairo Sweet, una joven talentosa que entra en una relación ambigua y compleja con su profesor Jonathan Miller. Lo que comienza como un proyecto académico literario pronto se transforma en un intrincado juego psicológico que desafía las normas éticas y morales de ambos personajes, generando un conflicto que intensifica la tensión a lo largo de la película.

El elenco de La chica de Miller cuenta con las actuaciones de Jenna Ortega (Merlina, Beetlejuice, Beetlejuice), Martin Freeman (El hobbit: un viaje inesperado, Sherlock), Dagmara Domińczyk (Succession), Gideon Adlon (The Society), Bashir Salahuddin (South Side) y Christine Adams (Secuestro en el aire), quienes enriquecen esta narrativa oscura con sus actuaciones.