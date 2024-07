Glen Powell, actor de Tornados, sería el protagonista del remake de ‘Marea de fuego’

'Cómplices de engaño'

En la industria cinematográfica actual, algunos nombres resuenan con fuerza y se han convertido en los más buscados del momento. Entre ellos destaca Glen Powell, quien ha brillado en los últimos años con su participación en éxitos como Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023), Top Gun: Maverick (2022) y Cómplices del engaño (Hit Man). Su más reciente trabajo, Tornados (Twister), una nueva entrega del célebre universo del clásico de catástrofes, lo coloca nuevamente en el centro de atención, esta vez junto a Daisy Edgar-Jones (Normal People). Esta película no solo reinventa el universo del clásico de desastres, sino que también subraya la creciente versatilidad y presencia de Powell en el cine contemporáneo.

Ahora se ha revelado que Glen Powell liderará el elenco de la nueva versión de Marea de fuego (Backdraft), el clásico lanzado en 1991 que seguía la vida de un cuerpo de bomberos de Chicago en su lucha contra un pirómano en serie que utiliza una sustancia química peligrosa para provocar incendios. La original contaba con un reparto estelar que incluía a Kurt Russell (La cosa del otro mundo), William Baldwin (Línea Mortal), Scott Glenn (El silencio de los inocentes), Jennifer Jason Leigh (Los 8 más odiados), Donald Sutherland (Los juegos del hambre) y Robert De Niro (Taxi Driver). Esta nueva adaptación promete reimaginar el aclamado thriller de acción con un enfoque contemporáneo, manteniendo el suspense y la emoción que hicieron del filme original un éxito.

La noticia provino directamente de Brian Grazer, productor y cofundador de Imagine Entertainment (responsable de Apolo 13 y Una mente brillante), quien anunció que también se está trabajando en una adaptación cinematográfica de la serie 24, además del remake de Marea de fuego. Según Grazer, “Imagine [Entertainment] siempre ha operado en esa zona donde existe una gran probabilidad de que una película tenga éxito en las salas de cine. Es genial para nosotros porque, durante 30 años, hemos creado más de 100 productos diferentes. Ya sea Marea de fuego [Backdraft], que voy a hacer ahora con Glen Powell, o 24, una película que vamos a hacer de una manera muy interesante con Disney-Fox.”

"Tornados" (Crédito: Warner Bros.)

Esta no es el único remake en el que participará Powell, ya que se ha confirmado que protagonizará la nueva versión de The Running Man bajo la producción de Paramount. Basada en la novela futurista de Stephen King, la película contará con la dirección de Edgar Wright (Baby Driver) . La adaptación original, lanzada en 1987, contó con Arnold Schwarzenegger en el papel principal. La nueva versión promete ofrecer una perspectiva renovada de este clásico de ciencia ficción.

Recientemente, Powell también reveló que Wright ha sido uno de los cineastas con los que ha soñado trabajar desde el inicio de su carrera. En sus propias palabras: “Tenía una lista de directores con los que quería trabajar en 2008, cuando me mudé a Los Ángeles, que le envié a mi agente en ese momento, y Edgar Wright es literalmente el número uno. Soy un gran admirador de Edgar Wright. Así que el hecho de poder trabajar con él ahora es simplemente genial.”

Mientras esperamos más noticias sobre estos proyectos, actualmente podemos ver a Glen Powell en Tornados en los cines de todo el mundo.