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‘Forza Horizon 6′ llegará a Japón con 9 radios y nuevas funciones de personalización para usuarios

La nueva entrega de Forza celebra haber finalizado su desarrollo destacando inclusión, música y recompensas

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23/01/2026 Imagen promocional de Forza Horizon 6.. El videojuego Forza Horizon 6 ya tiene una fecha oficial de lanzamiento: llegará el 19 de mayo a las consolas Xbox Series X/S y PC, con un acceso anticipado que comenzará el 15 de mayo. POLITICA PLAYGROUND GAMES.
23/01/2026 Imagen promocional de Forza Horizon 6.. El videojuego Forza Horizon 6 ya tiene una fecha oficial de lanzamiento: llegará el 19 de mayo a las consolas Xbox Series X/S y PC, con un acceso anticipado que comenzará el 15 de mayo. POLITICA PLAYGROUND GAMES.

Forza Horizon 6 ha alcanzado la fase conocida como “gold”, según anunciaron oficialmente Xbox Game Studios y Playground Games. Esto indica que el desarrollo, tanto en su versión digital como física, ha finalizado y el equipo se prepara para comenzar su distribución a nivel mundial. Esta entrega se lanzará el 19 de mayo de 2026 para Xbox Series y PC a través de Steam y Microsoft Store, mientras que la versión para PlayStation 5 estará disponible más adelante este año.

Requisitos y opciones de descarga anticipada

En beneficio tanto de jugadores habituales como de nuevos usuarios, Forza Horizon 6 ya se encuentra disponible para pre-carga en Xbox Series y PC mediante la aplicación de Xbox, y pronto también estará habilitada esta opción en Steam. La pre-carga permite descargar los archivos completos del juego antes de su lanzamiento, lo que posibilita acceso inmediato cuando se active la opción de acceso anticipado el 15 de mayo para quienes adquieran la Premium Edition o Premium Upgrade, y en el estreno global el 19 de mayo.

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Para utilizar la pre-carga, es necesario haber reservado cualquiera de las ediciones del juego o contar con una suscripción vigente a Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Aquellos que elijan la versión en disco también pueden beneficiarse de la pre-carga utilizando la aplicación móvil de Xbox. El espacio necesario es relevante: 135 GB en Xbox Series X, 130 GB en Xbox Series S y hasta 160 GB en PC con disco SSD.

Se recomienda especialmente a quienes hayan descargado previamente un archivo marcador de posición que lo actualicen, para asegurarse de que el juego completo esté disponible y evitar inconvenientes al momento de jugar.

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Mejoras en accesibilidad y opciones gráficas

Forza Horizon 6 introduce avances en inclusión y mayores opciones de personalización. La serie mantiene su enfoque en ofrecer amplias funciones de accesibilidad y, en esta entrega, incorpora nuevas características. Entre las novedades destaca el Modo Alto Contraste, que permite modificar la visualización de los escenarios japoneses y resaltar elementos clave. Esta función es completamente configurable, lo que facilita el acceso a personas con diferentes capacidades visuales. También permanecen disponibles funciones tradicionales como la narración de menús, subtítulos, filtros para daltónicos y remapeo completo de controles.

Una de las herramientas más valoradas por la comunidad es AutoDrive, que brinda la posibilidad de delegar la conducción hacia puntos de interés gestionados en el mapa mediante la asistente ANNA, ideal para quienes prefieren explorar los paisajes de Japón sin esfuerzo. Además, la incorporación reciente del radar de proximidad ayuda a evitar colisiones accidentales, especialmente en vistas internas, y permite activar alertas sonoras.

Forza Horizon 6 ofrece dos modos de renderizado principales en Xbox Series: el modo Calidad prioriza la fidelidad visual y funciona en resolución 4K nativa a 30 cuadros por segundo, mientras que el modo Rendimiento utiliza una resolución 4K dinámica, orientada a alcanzar 60 cuadros por segundo. En Xbox Series S, el modo Calidad opera en 1440p a 30 fps y el modo Rendimiento en 1080p a 60 fps, ambos con escalado dinámico para asegurar la estabilidad.

Ampliación de la variedad musical de la franquicia

La ambientación del festival Horizon, ubicado en esta ocasión en Japón, se renueva significativamente con Forza Horizon 6. Por primera vez, se incluyen temas icónicos de J-pop, ampliando el repertorio tradicional. El juego contará con nueve estaciones de radio: Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave y Horizon Opus, convirtiéndolo en la entrega con la mayor cantidad de pistas musicales de la saga.

Algunas de las canciones presentes en Horizon Bass Arena incluyen Embers de Feiertag, Chromatically de Haywyre y Rubix Cube de Rusko. En Horizon XS se podrán escuchar títulos como Bad Blood de A Day To Remember, Friendshipping de Biffy Clyro y Gimme Chocolate!! de BABYMETAL. Los responsables del juego han confirmado que seguirán compartiendo en redes sociales detalles y listas completas de canciones, y cada estación tendrá su propia lista de reproducción en Spotify para que los seguidores puedan disfrutar la banda sonora fuera del juego.

Forza Horizon 6, de Playground Games.
Forza Horizon 6, de Playground Games.

Recompensas para jugadores leales y relevancia comunitaria

La lealtad a la saga se premiará mediante el sistema Loyalty Rewards, que otorga vehículos exclusivos a quienes hayan jugado títulos anteriores con el mismo Gamertag, una vez que completen la carrera introductoria en Tokio junto al personaje Mei. Por ejemplo, los jugadores de Forza Motorsport obtendrán el Chevrolet Corvette E-Ray 2024; quienes hayan jugado Forza Horizon 5 recibirán el Mercedes-AMG ONE 2021; y así sucesivamente con diversos modelos emblemáticos. Esta iniciativa añade valor a quienes han formado parte de la franquicia durante años y fomenta la participación continua de la comunidad.

Está previsto que, en una futura actualización posterior al lanzamiento, se incorpore soporte para Lengua de Señas Americana y Británica (ASL y BSL) en escenas cinemáticas, a través de imagen dentro de imagen y la opción de personalizar la posición del intérprete en pantalla, reafirmando el compromiso de la saga con la accesibilidad.

El lanzamiento de Forza Horizon 6 representa un avance más allá de lo técnico y artístico. Familias, jugadores casuales, aficionados al automovilismo y entusiastas de la música encontrarán en el juego nuevas propuestas pensadas para todo tipo de público, con un nivel de personalización visual y auditiva nunca visto en la franquicia. Esta orientación busca fortalecer los vínculos entre la comunidad internacional de jugadores y fomentar una experiencia inclusiva y disfrutable, sin importar el nivel de habilidad o las particularidades de cada usuario.

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