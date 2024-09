‘Fallout’, ‘Sr. y Sra. Smith’ y más: las producciones de Prime Video nominadas a los Emmy 2024

Sr. y Sra. Smith (Créditos: Prime Video)

Fallout

Sr. y Sra. Smith

Rojo, blanco y sangre azul

Prime Video se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes en el panorama actual del entretenimiento, destacándose con títulos relevantes como The Boys, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), My Lady Jane, Daisy Jones & The Six, y Historia del Loop. Este éxito no solo se refleja en el entusiasmo del público por sus producciones, sino también en el respaldo de la crítica, con varias de sus series siendo reconocidas en los premios Emmy 2024. Estos galardones celebran lo mejor de la televisión, destacando tanto el trabajo detrás de cámaras como las interpretaciones sobresalientes.

Mientras esperamos la entrega de los premios el próximo 15 de septiembre, es un buen momento para repasar producciones de Prime Video que han sido nominadas. Estas series no solo han capturado la atención por su calidad y originalidad, sino que también han sido elogiadas por su innovador enfoque y profundidad en la narrativa, reafirmando el compromiso de la plataforma con el contenido de primer nivel.

Fallout

Fallout - En tu pantalla (Prime Video)

La serie Fallout, estrenada el 10 de abril en más de 240 países, trae a la pantalla pequeña la icónica franquicia de videojuegos de Bethesda. La trama sigue a un grupo selecto de humanos que sobreviven en búnkeres tras una devastadora guerra nuclear, explorando la vida en un mundo post-apocalíptico. Su impacto fue inmediato, convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más vistas del servicio de streaming, lo que subraya el éxito y la relevancia de la adaptación.

En la carrera por los premios Emmy, Fallout ha logrado un impresionante total de 17 nominaciones para su primera temporada. La competencia en la categoría de Mejor Drama es feroz, enfrentándose a grandes nombres como Slow Horses, The Crown, The Gilded Age, The Morning Show, El problema de los tres cuerpos, Mr. & Mrs. Smith, y Shōgun. Además, la serie está en la contienda por premios técnicos, incluyendo Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje prostético, y Mejor edición de audio. Una de las sorpresas más destacadas fue la nominación de Walton Goggins (conocido por Sons of Anarchy y Los 8 más odiados) como Mejor actor protagonista de una serie de drama por su interpretación del Ghoul.

El elenco de Fallout no se limita a Goggins; también cuenta con actuaciones de Ella Purnell (Yellowjackets, Arcane), Aaron Moten (Emancipation), Moisés Arias (A dos metros de ti, El juego de Ender), y Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Duna), entre otros.

Sr. y Sra. Smith - Mr. and Mrs. Smith

La nueva versión en formato serie de "Sr. y Sra. Smith" se centrará en dos agentes especializados que contraerán un matrimonio arreglado con el fin de llevar a cabo sus misiones. (Créditos: Prime Video)

Seguimos con otra producción nominada, Sr. y Sra. Smith (Mr. and Mrs. Smith), que ofrece una dosis renovada de acción y suspense a los espectadores. Aunque el título recuerda a la icónica película de 2005 dirigida por Doug Liman (Al filo del mañana, El Duro) y protagonizada por Brad Pitt (El club de la pelea) y Angelina Jolie (Maléfica), esta serie es una reimaginación creada por Donald Glover (Community, Atlanta) y Francesca Sloane (Twenty Cigarettes). En esta nueva versión, la trama sigue a dos personas que son reclutadas por una agencia secreta para vivir como espías encubiertos, mientras fingen ser una pareja casada en su vida cotidiana.

Los protagonistas, interpretados por Donald Glover y Maya Erskine (Samurái de ojos azules), deben navegar entre misiones peligrosas y una vida doméstica que, en realidad, es solo una fachada. La serie combina acción vertiginosa con los desafíos personales y emocionales de mantener una relación bajo circunstancias inusuales, aportando un giro moderno al clásico concepto de espionaje.

Sr. y Sra. Smith ha sido aclamada con 16 nominaciones para los premios Emmy, destacando en categorías como Mejor elenco para una serie dramática, Mejor dirección en una serie dramática y Mejor actor. Estas nominaciones subrayan la calidad de la serie y su capacidad para resonar tanto con la crítica como con el público, estableciéndola como una de las producciones más destacadas del año.

Rojo, blanco y sangre azul - Red White and Royal Blue

Rojo, blanco y sangre azul (Prime Video)

Finalmente, Rojo, blanco y sangre azul (Red, White & Royal Blue) se destaca entre las nominadas a los Emmys 2024 en la categoría de Mejor Película para Televisión. La película compite con títulos como Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie, Quiz Lady, La gran exclusiva (Scoop - 2024) y Unfrosted: The Pop-Tart Story. Adaptada de la popular novela homónima, presenta una historia romántica que sigue a Alex Claremont-Diaz, hijo de la presidenta de los Estados Unidos, y al príncipe Henry de Gran Bretaña, quienes deben superar sus diferencias para mantener una buena relación entre sus países.

La trama se desencadena tras un incidente embarazoso en un evento oficial, lo que obliga a Alex y al príncipe Henry a encontrarse con mayor frecuencia para preservar las relaciones diplomáticas. A medida que pasan tiempo juntos, el conflicto inicial se transforma en una conexión romántica genuina, ofreciendo un giro emotivo y refrescante a la clásica narrativa de romance entre figuras prominentes.

Dirigida por Matthew López, conocido por su trabajo en The Newsroom, la película cuenta con un elenco joven y prometedor liderado por Nicholas Galitzine, quien interpretará a He-Man en una próxima adaptación en vivo. Junto a él, el reparto incluye a Taylor Zakhar Perez (El stand de los besos), Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill) y Clifton Collins Jr. (Babel). La combinación de una trama cautivadora y un elenco estelar hace de Rojo, blanco y sangre azul una fuerte candidata en los premios Emmy.