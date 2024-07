Queens of the Dead: Katy O’Brian de ‘Tornados’ se suma a la comedia de zombies de Tina Romero

Katy O’Brian attends the The Mandalorian, Season 3 premiere at the Roosevelt Hotel in Los Angeles, California, U.S. February 28, 2023. REUTERS/Allison Dinner

A siete años del fallecimiento de George A. Romero, el legado del padre del zombie moderno parece estar más vivo que nunca. Meses atrás se conoció que Twilight of the Dead, una película póstuma basada en su último guion se encontraba en desarrollo y ahora su hija, Tina Romero, también dará sus primeros pasos en el universo de los muertos vivientes con Queens of the Dead.

Esta película que, según la directora, cuenta con el sello de aprobación su progenitor será una comedia de zombies glam con mucho gore ambientada en los tiempos que corren. ¿La novedad?, de acuerdo a un reciente informe esta producción se encuentra avanzando en su desarrollo y ya ha encontrado a sus principales estrellas. Según un reconocido medio especializado, Katy O’Brian (Tornados), Margaret Cho (Miracle Workers), Brigette Lundy-Paine (I Saw The TV Glow) y Cheyenne Jackson (American Horror Story) formarán parte del reparto del sangriento largometraje.

“Este es el reparto de mis sueños más salvajes. En una película sobre supervivencia, tienes que querer y animar al equipo de supervivencia. Cada una de las personas de este grupo aporta un sabor tan especial y específico, tanto dentro como fuera de la pantalla. El resultado es una salsa mágica”, reconoció Tina Romero en un comunicado.

George A. Romero, el director conocido como el 'padre de los muertos vivientes', falleció el 16 de julio de 2017

Anteriormente, se había adelantado que Queens of the Dead también se ceñirá a la fórmula clásica de George A. Romero, con zombies lentos y algo de crítica social. El guion la película fue escrito conjuntamente por Tina y la comediante Erin Judge (Quiet Desperation). Su historia, que tiene como protagonista a una drag queen retirada, transcurrirá en una noche al principio de la resurrección de los muertos y el escenario principal será una fiesta en la que todo sale mal.

Según Tina, otro punto interesante es que, teniendo en cuenta como se suceden los eventos, en su película no habrá armas y los personajes tendrán que recurrir a su creatividad, defendiéndose con lo que tengan a su alcance. Se tratará, en esencia, de un grupo colorido de personas que deberán convertirse en luchadores a la fuerza.

Queens of the Dead, la película de zombies de la hija de George A. Romero, llegará a salas de cine en algún momento de 2025.