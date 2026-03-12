Adèle Charki enfrenta traiciones y manipulación en ‘Privilegios’, una nueva serie francesa de HBO

Privilegios presenta un nuevo tráiler.

Privilegios, la esperada producción francesa de HBO Max, se perfila como uno de los lanzamientos más comentados de la temporada televisiva. Su presentación mundial en el festival Séries Mania subraya la relevancia de la serie en el panorama actual, al combinar drama social, dinámicas de poder y una mirada crítica sobre la desigualdad desde el microcosmos de un hotel de lujo. El estreno, previsto para el 27 de marzo en Latinoamérica, está respaldado por un avance que presenta una narrativa tensa y llena de giros inesperados.

El hotel Citadel, un espacio central para la historia, no funciona únicamente como escenario, sino que se convierte en un personaje más, simbolizando la barrera entre quienes ejercen el poder y quienes solo transitan por sus pasillos. En este contexto, Adèle Charki, una joven reclusa, recibe la oportunidad de reintegrarse en la sociedad a través de un puesto como botones, como parte de un programa dirigido a la reinserción social y bajo estricta supervisión. Este tipo de sistema busca ofrecer alternativas a jóvenes con antecedentes penales, aunque suele enfrentarse a prejuicios externos y a la presión de adaptarse a jerarquías inflexibles.

Para Adèle, lo que al principio parece una oportunidad para comenzar de nuevo, se convierte pronto en un entramado de ambición, manipulación y traición. Desde el inicio, Citadel expone la existencia de dos mundos opuestos: el de los directivos y huéspedes influyentes, y el de los empleados marginados o con historias personales complejas. Las dinámicas de poder se manifiestan en todo momento, y la joven botones se convierte rápidamente en una figura central de una red de intereses donde la supervivencia depende tanto de la astucia como de la lealtad, cualidades que escasean en un ambiente hostil.

La visión sobre el poder y la ambición según Marie Monge y Vladimir de Fontenay se plasma en Privilegios, la segunda colaboración de estos cineastas. A través de su guion y dirección, logran una serie cargada de tensión emocional y matices psicológicos. Los personajes son presentados en constante negociación con su entorno, cuestionando los límites entre opresores y oprimidos. Édouard Galzain, el director del hotel a quien interpreta Melvil Poupaud, representa una autoridad que ofrece oportunidades que a menudo son puertas a pruebas exigentes y juegos de poder.

En sus primeros días como botones, Adèle se ve rodeada de empleados ambiciosos y huéspedes acostumbrados a la impunidad propia de su linaje. El hotel como microcosmos social queda de manifiesto: el acceso a privilegios y jerarquías no depende únicamente del cargo, sino de la pertenencia y la capacidad de integrarse en redes de influencia. Las promesas de redención se diluyen frecuentemente en exigencias ambiguas y favoritismos. La relación que Adèle establece con Édouard, inicialmente marcada por una aparente protección, pronto se convierte en una fuente de presión y expectativas confusas, desplazando el papel del mentor hacia el de un antagonista impredecible.

Privilegios (Captura de tráiler oficial)

El desarrollo de los personajes y su efecto en la audiencia es uno de los puntos destacados de la serie. Manon Bresch, conocida por su participación en otras producciones francesas, interpreta a Adèle y le otorga una resistencia marcada por el temor y la necesidad de sobrevivir. Su perfil refleja la experiencia de muchas personas que, tras pasar por la prisión, enfrentan barreras estructurales al intentar reinsertarse laboralmente, en contextos donde los prejuicios y una competencia exacerbada agravan los conflictos. El Citadel opera como una metáfora de entornos laborales en los que la meritocracia es una promesa frágil y las alianzas se crean y se rompen según las circunstancias.

El formato episódico brinda a Monge y de Fontenay la oportunidad de explorar en profundidad las contradicciones de cada personaje. Empleados como Adèle deben enfrentar dilemas éticos bajo la constante amenaza de ser desplazados. Por otro lado, huéspedes y directivos -representantes del privilegio social- también se ven en riesgo de que sus secretos y estrategias sean expuestos, en un entorno donde todos están vigilados y nadie detenta el control absoluto.

El desarrollo de la trama, anticipado en el avance, pone en relieve cómo una oportunidad de redención puede transformarse en una nueva forma de prisión cuando las estructuras de poder perpetúan las mismas desigualdades que proclaman combatir. El hotel Citadel, con su superficie impecable, revela la lucha silenciosa de quienes se encuentran en los márgenes, invitando al público a cuestionar la posibilidad de integración social en realidades marcadas por el privilegio y la exclusión.