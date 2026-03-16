Stupid Never Dies, desarrollado por ex miembros de Capcom, muestra jugabilidad con estilos múltiples

Stupid Never Dies presenta un nuevo tráiler.

El anuncio oficial de Stupid Never Dies ha despertado una gran expectación entre los seguidores de los videojuegos de acción y rol. Desarrollado por GPTRACK50, un estudio dirigido por Hiroyuki Kobayashi, exproductor de Resident Evil, Devil May Cry y Dino Crisis, el juego promete romper esquemas tanto en su historia como en sus mecánicas. Stupid Never Dies llegará a PlayStation 5 y PC en 2026, tras haberse presentado con un tráiler y demostración de jugabilidad durante The Game Awards, donde mostró su singular mezcla de combate intenso, humor negro y la capacidad del protagonista para transformarse en monstruos inusuales.

Origen y desarrollo de la trama: del amor imposible al enfrentamiento con monstruos

La historia de Stupid Never Dies se sitúa en una sociedad postapocalíptica dominada por monstruos después de la llamada Gran Guerra, una catástrofe que ha dejado a la humanidad al borde de la extinción. El protagonista, Davy, ocupa el último peldaño de la jerarquía: es un zombi tímido que sufre la burla tanto de humanos como de monstruos. Su existencia cambia por completo cuando encuentra a Julia, una humana congelada en la cámara frigorífica de un centro comercial. En un giro propio del humor absurdo japonés, Davy se enamora instantáneamente de Julia y se obsesiona con devolverla a la vida, motivado tanto por su afecto como por las indicaciones del excéntrico Dr. Frank, un científico que busca restaurar a la humanidad.

Este trasfondo da paso a una dinámica inesperada, pues el impulso de Davy es puramente emocional. No se trata del héroe tradicional, sino de un marginado cuyo primer objetivo es conquistar a una humana fallecida en un mundo gobernado por monstruos. La historia invita a reflexionar sobre el deseo de pertenencia, el amor y la identidad, todo enmarcado con humor negro y situaciones surrealistas.

Novedades en la jugabilidad: transformaciones y personalización en combate

Uno de los aspectos centrales de Stupid Never Dies es su sistema de combate que se basa en la adquisición de habilidades mediante el mecanismo “Style Eat”, por el cual Davy puede devorar enemigos y asimilar sus poderes. Este sistema permite acceder a once estilos diferentes, que van desde el zombi clásico, hombres lobo veloces, harpías capaces de volar o golems con ataques poderosos, hasta seres sobrenaturales con control sobre esqueletos o habilidades para manipular la gravedad. Cada forma altera significativamente la jugabilidad, favoreciendo distintos tipos de ataque, defensa, invocaciones o tácticas de movimiento.

La personalización se amplía gracias al sistema “Body Hack”, que añade una capa estratégica al permitir al jugador mejorar tecnológicamente los brazos, la cabeza y las piernas de Davy, lo que impacta tanto en la apariencia como en el desempeño en combate. GPTRACK50 ha señalado que una combinación adecuada de estilos y mejoras puede ser decisiva para sobrevivir, invitando a los jugadores a experimentar y ser creativos en un entorno hostil pero dinámico.

La mecánica de transformación no solo incrementa la rejugabilidad, sino que introduce elementos típicos de los géneros de rol y acción. Al brindar la opción de modificar el aspecto y las habilidades de Davy según el enemigo devorado, Stupid Never Dies resalta la mutabilidad del personaje y el costo de adaptarse en un entorno donde la marginación y el poder están estrechamente vinculados.

Stupid Never Dies, de GPTRACK50

Dirección artística, inspiraciones y primeras impresiones

Más allá de sus mecánicas y argumento, el proyecto de GPTRACK50 destaca por su dirección de arte y su tono irreverente. El juego se describe como un RPG doble A, es decir, una producción ubicada entre el gran presupuesto y el desarrollo independiente, y ha sido comparado con los proyectos de Suda51, referenciando la mezcla de violencia gráfica, humor oscuro y mundos caóticos. Los críticos que han visto el primer gameplay mencionan una atmósfera que rinde homenaje al gore japonés y une la acción con la comedia negra. Esto se manifiesta tanto en los diálogos como en la caracterización de los personajes secundarios, acompañantes peculiares con objetivos ambiguos.

El lanzamiento de Stupid Never Dies refleja la tendencia de veteranos de la industria japonesa de los videojuegos a buscar nuevas maneras de crear fuera de los grandes estudios convencionales. La participación de Hiroyuki Kobayashi, junto con la referencia directa a éxitos previos como Resident Evil o Devil May Cry, ha incrementado la atención sobre la capacidad del equipo para ofrecer algo nuevo al género. Además, la elección de lanzarlo en consolas de nueva generación y PC prevé un acceso amplio, apostando por una experiencia individual orientada a la progresión y la narrativa.

La apuesta por la personalización del personaje y la posibilidad de alternar estilos de combate puede aportar a los jugadores una libertad mayor para afrontar desafíos en función de sus preferencias. En un género marcado a menudo por mecánicas rígidas, la propuesta innovadora y la historia poco convencional elevan las expectativas, especialmente entre aquellos que buscan originalidad y un enfoque arriesgado en los videojuegos de acción y rol.