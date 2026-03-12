Rick y Morty anuncia su temporada 9 para este mayo, junto con un mensaje contra la inteligencia artificial

Rick y Morty, la serie animada de culto que explora aventuras interdimensionales y sátiras sociales, ha confirmado su novena temporada para el 24 de mayo de 2026. Este estreno llega acompañado de un mensaje claro: todos los episodios han sido realizados íntegramente por humanos, en rechazo a la creciente presencia de herramientas de inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. Adult Swim y HBO Max han presentado las primeras imágenes y declaraciones acerca de la calidad y la promesa de innovación en esta nueva entrega, la cual constará de diez episodios y mantiene el ritmo anual de lanzamientos establecido desde 2021.

Un regreso esperado y un posicionamiento frente a la inteligencia artificial

Desde su debut en 2013, Rick y Morty ha consolidado una base sólida de seguidores, incluso tras la polémica salida del co-creador Justin Roiland. Luego de la emisión del último capítulo de la octava temporada en julio de 2025, la expectativa por la siguiente entrega ha sido considerable. Ahora, Adult Swim y HBO Max han despejado dudas al anunciar oficialmente la fecha exacta: el 24 de mayo los nuevos episodios estarán disponibles en streaming.

La campaña promocional de esta temporada destaca un enfoque contrario a la inteligencia artificial. En la sinopsis oficial, el equipo creativo afirma: “¡Nada de porquería de IA! Solo porquería orgánica de primera, hecha por humanos reales con rasgos humanos reales como vello en la espalda y quistes”. Esta declaración hace referencia a la preocupación creciente entre guionistas y creativos por el avance de la inteligencia artificial, que amenaza con desplazar empleos e impactar la calidad y originalidad de las producciones audiovisuales.

Primeras imágenes y pistas sobre la trama

Entre los pocos detalles revelados, se han compartido imágenes que muestran a Rick en forma de gigante causando estragos en una ciudad habitada por gnomos, así como frenéticos viajes junto a Morty que prometen el caos e inventiva característicos de la serie. Con estas escenas, el equipo sigue con la estrategia de no revelar demasiado antes del estreno para preservar la sorpresa y mantener fresca la experiencia en cada episodio.

El presidente de Adult Swim, Michael Ouweleen, ha destacado el talento del equipo y el impacto que tiene la brillantez invertida en cada temporada. Ouweleen señala: “Da un poco de miedo lo que esta unidad del programa consigue temporada tras temporada: simplemente invirtiendo una cantidad absurda de talento y brillantez en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura conceptual con algunos de los mejores guiones de personajes jamás hechos”.

Un enfoque humano frente a la tendencia del uso de inteligencia artificial

La campaña de la novena temporada es uno de los ejemplos más visibles de una producción de alto perfil que rechaza abiertamente el uso de inteligencia artificial durante su proceso creativo. Esta postura surge en un contexto donde, debido al desarrollo de herramientas generativas, numerosas producciones han experimentado o ya utilizan inteligencia artificial para escribir guiones, generar conceptos, o replicar voces y estilos visuales.

La controversia en torno al uso de inteligencia artificial no es ajena al público de Rick y Morty. La serie, que frecuentemente utiliza el humor negro y la crítica social para abordar dilemas tecnológicos, convierte su propia campaña de lanzamiento en un acto metarreferencial. Frases como “por favor, véanlo, o habremos descuidado a nuestras familias en vano” enfatizan la diferencia entre el arte producido por personas y los experimentos automáticos, poniendo en valor la autoría genuina. Además, el tono irónico habitual sirve como crítica a la homogeneización creativa que, según los productores, podría generar la inteligencia artificial a largo plazo.

Spin-offs y expansión del universo de Rick y Morty

Mientras el público espera el regreso de la serie principal, los seguidores cuentan con varios spin-offs. Entre ellos se encuentra Vindicators 2, una derivación centrada en el equipo de superhéroes presentado por primera vez en la tercera temporada. En 2024, la franquicia también incursionó en nuevas modalidades con Rick and Morty: The Anime, una adaptación japonesa que interpreta el universo original desde otra perspectiva cultural y visual.

Ya se ha confirmado el próximo estreno de otro spin-off importante: President Curtis, programado para finales de 2026. Esta serie, dedicada a la parodia de un presidente estadounidense con claras referencias a Barack Obama, busca ampliar las posibilidades satíricas y narrativas de la marca Rick y Morty. Sin embargo, tanto las productoras como los canales insisten en que la serie principal, con sus guiones originales y creativos, sigue siendo la pieza central de la franquicia.

Impacto en el público y en la industria audiovisual

El regreso de Rick y Morty en mayo de 2026 no representa solo un nuevo capítulo para sus seguidores; también refleja el debate actual sobre la autoría creativa y el papel de la tecnología en la cultura popular. En un año en el cual diversas producciones han comenzado a experimentar con inteligencia artificial, el mensaje de los creadores sobre mantener una “porquería orgánica” representa, para la industria y los espectadores, una defensa del trabajo artesanal y la autenticidad en la creación de historias.

Para la audiencia habitual, esto implica la promesa de episodios con el sello imprevisible y el humor ácido característico de la serie. Al mismo tiempo, la declaración pública en contra de la automatización podría servir de ejemplo e inspirar a otros equipos creativos y productoras a adoptar posturas similares, sobre todo en una época marcada por huelgas y demandas de guionistas que buscan protección ante el avance de la inteligencia artificial en Hollywood y otros mercados internacionales.

De este modo, la novena temporada de Rick y Morty se configura no solo como un acontecimiento destacado en el calendario de series, sino también como parte de un debate más amplio sobre el futuro de la creación cultural en la era digital.