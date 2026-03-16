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‘Hazard Pay’ lleva el terror de la Guerra Fría a PlayStation 5, Nintendo Switch y PC en junio

Un laboratorio ficticio en la Guerra Fría se convierte en epicentro de experimentos biológicos descontrolados

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Hazard Pay presenta un nuevo tráiler.

En junio, los aficionados al terror y los puzles tendrán la oportunidad de adentrarse en la inquietante atmósfera de Hazard Pay, el nuevo videojuego anunciado por Numskull Games y desarrollado por Smitner Studio. Ambientado en Europa del Este durante la Guerra Fría, en 1982, el juego sitúa al jugador en el papel de un especialista en limpieza del gobierno, enviado al Institut für Proteintherapie (IPT) tras un experimento fallido que ha provocado la liberación de amenazas biológicas.

El incidente en el complejo IPT: experimentos convertidos en pesadilla

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La instalación central de Hazard Pay comenzó como un ambicioso proyecto estatal destinado a combatir la crisis alimentaria mediante la creación de proteínas artificiales. Sin embargo, los experimentos salieron de control y dieron lugar a criaturas que ahora dominan el laboratorio. La situación se ha vuelto tan peligrosa que las autoridades optan por enviar a trabajadores prescindibles -reemplazados cada vez que uno cae- para limpiar la catástrofe, eliminar pruebas y restablecer el orden, bajo la promesa de una remuneración por riesgo. No obstante, los jugadores descubrirán pronto que la misión encierra más misterios de lo esperado y que la supervivencia no es el único objetivo; a medida que avanza la partida, se develan las verdades oscuras del experimento y las verdaderas intenciones del gobierno.

Sigilo y supervivencia en un ambiente de tensión constante

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Hazard Pay combina puzles de lógica tradicional, como el de empujar y arrastrar bloques, con mecánicas de sigilo y elementos de terror propios del survival horror. Al recorrer laboratorios, dormitorios y cámaras experimentales, los jugadores deben sortear amenazas letales como PRS-86, un depredador ciego que localiza a sus presas por el olor de la sangre, y The Collector, un organismo experimental fuera de control que evoluciona de manera independiente a sus creadores. El protagonista no actúa como un héroe solitario, sino como uno de muchos trabajadores desechables; si un especialista muere, otro ocupa su puesto, lo que refuerza la indiferencia de las autoridades ante la vida humana en su afán por encubrir el desastre.

Impacto de las acciones del jugador y decisiones de carácter moral

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Además de requerir acción y sigilo para progresar, Hazard Pay obliga a los jugadores a tomar decisiones morales que afectan tanto el desarrollo de la historia como sus posibles desenlaces. Ante científicos atrapados y pruebas del horror, los participantes deben decidir si destruyen las evidencias del desastre, colaboran con otros personajes o incluso revelan las actividades ilícitas del gobierno. Cada elección tiene repercusiones sobre las relaciones y la confianza entre los personajes, así como sobre el final obtenido, lo que incentiva a jugar varias veces para descubrir todos los secretos de la instalación.

Hazard Pay, de Smitner Studio
Hazard Pay, de Smitner Studio

Aportes en jugabilidad y narrativa dentro del género

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Hazard Pay se diferencia por su diseño gráfico en pixel art y por la cuidadosa elaboración de sus puzles, que exigen tanto ingenio como precaución ante las amenazas biológicas. La exploración permite descubrir fragmentos de la historia a través de la ambientación, la documentación científica y las evidencias visuales de experimentos fallidos.

Las mecánicas realistas de limpieza -eliminación de rastros de sangre, ocultamiento de pruebas, destrucción de experimentos- se integran en una estructura de juego que permite decidir qué información ocultar y cuál revelar, brindando una experiencia única dentro del género. Estas mecánicas reflejan prácticas de ocultamiento y manipulación de información comunes en contextos autoritarios, acercando la narrativa del juego a situaciones históricas y destacando las consecuencias para los sectores más vulnerables: obreros, científicos y ciudadanos ajenos al poder de decisión.

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