Serafini Productions presenta BrokenLore: FOLLOW, un juego de terror psicológico en primera persona

BrokenLore: FOLLOW presenta un nuevo tráiler.

El próximo 1 de junio, Serafini Productions lanzará BrokenLore: FOLLOW, un videojuego de terror psicológico en primera persona para PlayStation 5, Xbox Series y PC, que seguirá la historia de Anne, una joven marcada por un pasado doloroso. Guiada por una muñeca de su infancia, Anne se verá obligada a enfrentarse a recuerdos perturbadores y a una entidad que toma la forma de su madre. El juego busca mostrar con precisión las secuelas emocionales de experiencias difíciles y explorar el impacto de los traumas familiares.

Estructura narrativa dividida en siete capítulos

El recorrido de Anne por su memoria se desarrolla en siete capítulos, cada uno de los cuales corresponde a un espacio significativo de su niñez o adolescencia. En estos escenarios, se reconstruyen vivencias que influyeron en su autoestima y en su sentido de identidad. La muñeca, que parece tener voluntad propia, actúa como guía constante y añade un elemento de ambigüedad, funcionando como símbolo de la infancia perdida. Su presencia refuerza la idea de que Anne debe enfrentarse no solo a los hechos pasados, sino también a la forma en que los comprendió cuando era niña.

Durante este proceso, Anne no está sola. La entidad que la acecha a lo largo del juego tiene una apariencia inquietantemente similar a su madre, quien ocupa un rol central en los traumas que persiguen a la protagonista. Más que un enemigo convencional, esta presencia personifica conflictos no resueltos y emociones reprimidas, utilizando el terror psicológico más allá del recurso del susto. Cada enfrentamiento con la figura materna intensifica el conflicto interno de Anne, lo que pone a prueba su capacidad para aceptar y perdonar.

BrokenLore: FOLLOW, de Serafini Productions.

Profundidad psicológica y asesoramiento profesional

Para tratar temas delicados como la autoaceptación y el dolor psicológico, Serafini Productions ha contado con el apoyo de la psicóloga Emanuela Papa. Su asesoría ha permitido que el manejo de los traumas y las complejidades emocionales de la protagonista no caiga en la superficialidad ni en el sensacionalismo. El diseño en siete capítulos facilita la revelación gradual de la historia de Anne y de sus heridas emocionales, combinando momentos de enfrentamiento directo con sus recuerdos y otros de introspección.

Este acompañamiento profesional se refleja tanto en los diálogos y la narrativa, como en la representación visual y sonora de los episodios traumáticos. BrokenLore: FOLLOW evita las imágenes explícitas y, en su lugar, emplea metáforas y distorsiones surrealistas para expresar la ansiedad, el miedo y el malestar que experimenta la protagonista. El entorno de cada capítulo cambia para reflejar el estado mental de Anne, aumentando la inmersión del jugador en su experiencia subjetiva.

Relevancia de los temas para el público

Más allá de la historia, BrokenLore: FOLLOW aborda cuestiones actuales como la salud mental y las consecuencias de relaciones familiares tóxicas. El objetivo es ofrecer una experiencia lúdica que invite también a la reflexión social. Para muchos jugadores, la representación de conflictos internos y dinámicas familiares disfuncionales resultará especialmente significativa, sobre todo para quienes han vivido situaciones similares a las de Anne.

El juego pretende ir más allá del simple entretenimiento, sugiriendo que el crecimiento personal requiere reconocer y aceptar el propio dolor. Además, subraya que las heridas emocionales pueden permanecer durante mucho tiempo si no se afrontan adecuadamente, convirtiendo el viaje de Anne en una metáfora sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

Con el lanzamiento de BrokenLore: FOLLOW, Serafini Productions busca marcar una diferencia en el tratamiento de temas sensibles dentro de los videojuegos. Al evitar el dramatismo excesivo y optar por una aproximación honesta pero cuidadosa, el estudio espera establecer un estándar más responsable para futuros títulos del género.