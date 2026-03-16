Starfield y Todd Howard: el compositor el juego insiste que la gente “aún no estaba lista para el juego”

Starfield| Gamescom

Tras el controvertido lanzamiento de Starfield en 2023, el compositor Inon Zur afirmó en una entrevista que la visión de Todd Howard, director de Bethesda, aún no ha sido plenamente comprendida por el público. Según Zur, la propuesta futurista y los riesgos creativos asumidos por Howard han generado una reacción dividida, aunque pronostica que, con el tiempo, Starfield se consolidará como una obra legendaria en la industria de los videojuegos.

El impacto inicial de Starfield

El lanzamiento de Starfield, inicialmente exclusivo de Xbox, generó grandes expectativas dentro de la comunidad gamer. El juego prometía una experiencia espacial profunda, con exploración libre y una narrativa elaborada por los mismos creadores de sagas como Fallout y The Elder Scrolls. No obstante, su recepción fue polarizada: mientras que algunos destacaron la audacia del universo presentado y la ambición de sus mecánicas, otros criticaron lo que percibieron como una falta de innovación o la distancia existente entre las promesas previas y el producto final.

Desde la perspectiva de Inon Zur, esta respuesta se debe a que el público aún no estaba preparado: “cuando Starfield se lanzó, creo que la gente simplemente no estaba lista para ello”, declaró Zur. Según él, las ideas de Howard suelen ser realmente comprendidas y valoradas solo con el paso de los años. Añadió que Howard se mantuvo firme en su visión creativa a pesar de las críticas, asegurando: “esto es lo nuevo que estamos haciendo y nos mantendremos en ello”.

El papel de Todd Howard en la visión de Starfield

La figura de Todd Howard es fundamental en la creación del juego y representa un claro ejemplo de liderazgo con visión en la industria. Zur, quien ha colaborado con Bethesda en franquicias como Fallout, describió a Howard como un creador incansable: “Todd es una de las personas más creativas y estimulantes del sector. Siempre tiene nuevas ideas y sabe exactamente lo que quiere. Aporta libertad creativa, pero sabe guiarla para cumplir su visión”.

Según Zur, Howard no busca satisfacer siempre las expectativas inmediatas del público, sino crear obras que puedan resistir el paso del tiempo y ser reevaluadas posteriormente. “A veces la gente no comprende totalmente a los grandes visionarios, pero ellos son lo suficientemente fuertes para mantenerse en su camino”, explicó el compositor. Estas afirmaciones recuerdan otros casos en los que juegos inicialmente considerados divisivos terminaron siendo valorados años después de su lanzamiento.

Rumores sobre el lanzamiento en PlayStation 5 y ajuste de precios

Mientras Zur defendía la integridad creativa del proyecto, aparecieron reportes no confirmados sobre la posible llegada de Starfield a PlayStation 5, lo que significaría un cambio importante en la estrategia de exclusividad de Xbox. Según filtraciones que provienen de fuentes con antecedentes de aciertos en lanzamientos, el juego contaría con una edición estándar y otra premium para Sony, con un precio considerablemente menor que en Xbox. Por ejemplo, la edición estándar costaría 49,99 euros en PS5 frente a los 79,99 euros en Xbox, una diferencia importante para los consumidores.

Esta posible reducción de precios pone en duda la política de valor y posicionamiento del producto a largo plazo. Muchos usuarios de Xbox han manifestado sorpresa y cierto disgusto, ya que pagaron más por la misma experiencia meses atrás. La decisión de bajar el precio podría formar parte de una estrategia para ampliar la base de jugadores y mejorar la percepción pública de Starfield después de su acogida inicial menos entusiasta.

El videojuego es una aventura en el espacio, explorando diferentes planetas. (Bethesda)

Impacto de estos cambios en los jugadores

Para los jugadores, las declaraciones de Zur y los rumores sobre la ampliación de Starfield han abierto un debate acerca de la paciencia y la expectación en la industria del videojuego. Los desarrolladores de títulos ambiciosos, como en este caso, se exponen al riesgo de recibir críticas negativas y experimentar bajas ventas en su lanzamiento, solo para ver cómo el boca a boca o las actualizaciones posteriores revalorizan el juego. Por otro lado, las diferencias de precio afectan directamente a los consumidores, quienes acostumbran a esperar recompensas, contenido adicional o rebajas tras algunos meses desde la salida de un producto.

En este contexto, la estrategia de Todd Howard de mantenerse fiel a su visión creativa puede interpretarse como un ejemplo relevante para otros profesionales del sector, aunque también supone un desafío para las empresas al momento de equilibrar innovación, mercado y comunidad.