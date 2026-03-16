Artifex Mundi anuncia ‘Void Hunters’ un RPG oscuro y gratuito con pruebas alfa ya abiertas

Void Hunters presenta su primer tráiler.

El estudio polaco Artifex Mundi, conocido por títulos como Unsolved y Bladebound, ha anunciado su próximo gran lanzamiento: Void Hunters, un RPG de fantasía oscura gratuito que combina batallas tácticas por turnos con mecánicas innovadoras de colección de héroes. El anuncio oficial se realizó durante el Future Games Show Live en la GDC, y los jugadores interesados ya pueden inscribirse para una prueba alfa inicial.

Innovación y profundidad en el género de rol táctico

Void Hunters promete ofrecer una experiencia profunda dentro del género RPG por turnos, donde cada decisión y la composición del escuadrón afectan los resultados en combate. Los jugadores podrán reclutar y personalizar una variedad de cazadores, personajes completamente desarrollados con historias, motivaciones y habilidades propias. Esta mecánica de colección de héroes incentiva un enfoque estratégico en la formación del equipo y el desarrollo de los personajes durante el juego.

El núcleo de la experiencia se centra en el enfrentamiento contra el Void, una fuerza misteriosa y destructiva. Los cazadores, excluidos de la sociedad y enfrentados a la estricta Orden religiosa, deberán forjar alianzas y descubrir la verdad detrás de las crecientes amenazas en una campaña llena de tensión y revelaciones.

Artifex Mundi sitúa la acción en mapas inhóspitos donde la ley está ausente y cada misión representa riesgos elevados. Con un sistema de combate por turnos, el juego favorece la táctica: los jugadores deberán considerar cada movimiento y aprovechar la sinergia entre habilidades, equipo y las características particulares de sus cazadores, enfrentándose a enemigos y jefes cada vez más difíciles.

Elementos roguelite, retos y rejugabilidad

El juego incorpora un fuerte componente roguelite, especialmente en las denominadas Hunting Grounds, misiones donde cada tentativa presenta nuevas decisiones estratégicas. Los encuentros y las bonificaciones aparecen de manera aleatoria, equilibrando así las recompensas ante amenazas que pueden modificar drásticamente el desarrollo de la partida.

Una característica relevante es su alta rejugabilidad: el sistema de progresión permite experimentar con distintas combinaciones de cazadores y estrategias, lo que mantiene la experiencia fresca en cada intento. Además, el modo de desafíos por tiempo limitará las oportunidades para competir contra otros escuadrones, posicionando a Void Hunters también como un referente competitivo en el ámbito de los RPG gratuitos.

Progresión cruzada y acceso a la versión alfa

Otra innovación técnica que ofrece Void Hunters es la integración de juego cruzado y progresión cruzada, facilitando que los jugadores cambien de dispositivo sin perder ningún avance o desbloqueo. Tanto en la versión de Steam para PC como en móviles (Google Play y App Store), será posible continuar la partida y enfrentarse a otros jugadores, independientemente de la plataforma utilizada.

El acceso temprano al juego estará disponible mediante una prueba alfa, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas en el Discord oficial del título. Esta etapa permitirá probar las mecánicas de combate, la progresión de los cazadores y los primeros desafíos de la campaña principal, ayudando a pulir el balance y detectar posibles errores antes del lanzamiento oficial.

Void Hunters, de Artifex Mundi

Impacto en la comunidad y objetivos de Artifex Mundi

El enfoque de Artifex Mundi responde a una tendencia creciente en la industria: ofrecer títulos con alta complejidad estratégica y profundidad narrativa bajo un modelo gratuito. El éxito de lanzamientos anteriores del estudio en dispositivos móviles les otorga una base sólida de jugadores, especialmente interesados en experiencias cooperativas o competitivas sin barreras económicas, un factor clave en mercados emergentes y entre públicos jóvenes.

Para los jugadores, la llegada de Void Hunters supone la oportunidad de adentrarse en una historia oscura con desafíos tácticos exigentes e innovación en los modos de juego. La progresión cruzada elimina limitaciones técnicas y fomenta comunidades más activas y diversas. Desde la perspectiva técnica y social, la propuesta del estudio polaco busca evitar polémicas relacionadas con microtransacciones agresivas, enfocándose en la jugabilidad estratégica y el contenido narrativo, aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la futura monetización.