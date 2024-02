Final Fantasy VII Rebirth, Suicide Squad, Skull and Bones y más: los lanzamientos de febrero en el gaming

Granblue Fantasy: Relink, de Cygames.

Con el primer mes de 2024 a nuestras espaldas, es momento de adentrarnos en un febrero que seguramente va a dar mucho que hablar. Este mes trae consigo algunos de los juegos más esperados durante años por los fans de los juegos japoneses, además de títulos occidentales que finalmente verán la luz luego de años de retrasos. Por eso, te contamos cuáles son los lanzamientos más importantes de febrero en el gaming.

Los lanzamientos más importantes de febrero

Granblue Fantasy: Relink

Persona 3 Reload

Suicide Squad: Kill the Justice League

Skull and Bones

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Final Fantasy VII Rebirth

¡Jugamos al Granblue Fantasy: Relink! En el último Gameplay, exploramos a fondo este mundo, abordando diversos modos de juego que abarcan desde segmentos de la campaña principal hasta un tutorial para perfeccionar tus habilidades, así como variantes cooperativas que te permiten compartir la aventura con tus amigos

Granblue Fantasy: Relink

El primer día del mes llega con uno de los pesos pesados. Después de haberse anunciado en el 2016, finalmente Granblue Fantasy: Relink estará entre nosotros. Este juego de Cygames es un RPG de acción que puede jugarse tanto en solitario como en cooperativo de cuatro personas. Con una historia compacta pero entretenida, y muchas horas de contenido posterior para mejorar a nuestros personajes, es un juego que no decepcionará a aquellos que busquen acción desenfrenante con estética anime. Granblue Fantasy: Relink estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC este 1 de febrero.

¡Jugamos al Persona 3 Reload! Atlus trajo nuevamente este juego con nuevos gráficos, mecánicas de combate nuevas, más actuaciones de voz y muchísimas mejoras en la jugabilidad. En este gameplay, te mostramos todo lo que no te podes perder de Persona 3 Reload.

Persona 3 Reload

En el 2006, Atlus lanzó Persona 3, el juego que llevó aquel spin-off de Shin Megami Tensei a un nivel de popularidad que no dejaría de crecer, incluso hoy en día. Por eso es que ahora llega Persona 3 Reload, un remake completo de aquel legendario juego con muchas de las características modernas de los últimos títulos. Desde mecánicas nuevas, hasta un excelente apartado gráfico que representa la última evolución de la tecnología de Atlus, tanto los fans de Persona 3 como aquellos nuevos en la serie encontrarán en este título un JRPG digno de experimentar. Persona 3 Reload estará disponible el 2 de febrero para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

¡Problemas para Suicide Squad: Kill the Justice League! Descubre en nuestro video todos los contratiempos que sucedieron en el lanzamiento anticipado de Suicide Squad: Kill the Justice League. Rocksteady, el desarrollador, tuvo que desconectar los servidores del juego en menos de una hora debido a un error inesperado que llevaba a la finalización automática del juego al iniciar sesión por primera vez.

Suicide Squad: Kill the Justice League

La primera semana de febrero está llena de grandes lanzamientos, y el último de ellos es un juego que genera tanto anticipación como dudas. Suicide Squad: Kill the Justice League será el nuevo juego de Rocksteady, el estudio detrás de la serie Batman Arkham, y será su primer título en el estilo de juegos como servicio. Ya habiendo empezado con el pie izquierdo en su etapa de acceso anticipado, este título que se anunció en el 2020 es, igualmente, uno de los más esperados por los fans de DC Comics. Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible el 2 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Skull and Bones, de Ubisoft, finalmente llegará el mes que viene, pero antes habrá una beta abierta

Skull and Bones

Si hablamos de juegos que sufrieron retrasos, Skull and Bones es uno de los más emblemáticos. Este juego de piratas de Ubisoft comenzó su desarrollo en el 2013, originalmente como una expansión de Assassin’s Creed IV: Black Flag. En estos más de diez años, el título cambió muchísimo, a tal punto que su desarrollo prácticamente volvió a empezar con lo que el estudio llamó una “nueva visión”. Para aquellos que incluso aún tengan dudas sobre el juego, el juego tendrá una beta abierta que tendrá lugar desde el 7 hasta el 11 de febrero. Skull and Bones se lanzará el 16 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Brothers: A Tale of Two Sons, de Avantgarden.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

El mundo de los juegos independientes tiene algunos títulos que se podrían categorizar como clásicos, y Brothers: A Tale of Two Sons es uno de ellos. Este juego de Starbreeze Studios que significó el debut de Josef Fares como director cuenta una historia de dos hermanos en el que un solo jugador controla a ambos. Ahora, el juego tendrá un remake de la mano del estudio Avantgarden Games, para que un nuevo público pueda descubrir esta obra que se la catalogó como uno de los primeros exponentes de los juegos como forma de arte. El remake de Brothers: A Tale of Two Sons estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC el 28 de febrero.

Final Fantasy VII Rebirth, de Square Enix.

Final Fantasy VII Rebirth

Como este 2024 es un año bisiesto, este febrero tiene la particularidad de tener un día más. Para hacer ese día extra una fecha todavía más especial, Square Enix lanza el esperadísimo Final Fantasy VII Rebirth. Luego del éxito rotundo que fue Final Fantasy VII Remake, este juego será la segunda parte en lo que se espera que sea una trilogía de remakes del legendario título. Construyendo sobre las bases de aquel primer remake, este juego presentará un mundo menos lineal que el anterior, e incluso integrará mecánicas del episodio DLC InterMISSION. Final Fantasy VII Rebirth llegará el 29 de febrero exclusivamente para PlayStation 5.