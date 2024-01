Celeste celebra su sexto aniversario lanzando un nuevo juego inspirado en el estilo de Nintendo 64

Celeste, de Extremely Ok Games.

Hace seis años, Maddy Makes Games, ahora llamado Extremely Ok Games, nos entregó el maravilloso juego de plataformas Celeste, donde los saltos y la búsqueda apasionada de fresas se convirtieron en elementos fundamentales. En conmemoración de su sexto aniversario, la desarrolladora sorprendió a los fanáticos con el lanzamiento de Celeste 64.

Extremely Ok Games ha presentado un spin-off sorpresa: Celeste 64: Fragments of the Mountain. Este juego transporta a los jugadores a un viaje nostálgico, capturando la estética y jugabilidad que evocan a los juegos de plataformas de Nintendo 64. La descripción del juego dice: “Revive la magia de Celeste Mountain junto a Madeline en este pequeño y sincero juego de plataformas en 3D. Creado en una semana (más o menos) por el equipo de Celeste para celebrar el sexto aniversario del juego”.

Celeste 64: Fragments Of The Mountain ofrece una breve pero intensa aventura a través de una versión 3D del primer capítulo del juego original, la Ciudad Abandonada. Canalizando los espíritus de Super Mario 64 y Banjo Kazooie, el juego presenta alrededor de 30 fresas para recolectar, distribuidas en todo el nivel y en rompecabezas de salto al estilo Mario Sunshine. Los entusiastas del juego han desenterrado una variedad de características encantadoras y sorpresas ocultas dentro de Celeste 64. Desde minijuegos hasta fragmentos de historias, los jugadores han compartido con emoción sus hallazgos en diversas plataformas de redes sociales.

Realizado en una semana, el juego ya está disponible de forma gratuita en Itch para dispositivos Windows o Linux, mientras que los desarrolladores están trabajando activamente en una versión para macOS.