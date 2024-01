Skull and Bones anuncia una beta abierta para el mes próximo

Skull and Bones, de Ubisoft.

En el mundo del gaming, existen juegos que parecen tener un desarrollo eterno; títulos que se anuncian y durante años la gente se pregunta cuándo serán lanzados finalmente. Gracias a esto, algunas personas incluso llegan a pensar que esos juegos terminarán siendo cancelados, o que si ven la luz el producto final no valdrá la pena la espera. Skull and Bones, el juego de piratas de Ubisoft, es uno de estos juegos, ya que se anunció en el 2017 y viene sufriendo retraso tras retraso. Sin embargo, el estudio anunció que el mes próximo, para palpitar al lanzamiento definitivo del juego, habrá una beta abierta.

La noticia se dio a conocer en la web oficial del juego, donde los desarrolladores compartieron toda la información necesaria. Esta prueba estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC a través de Ubisoft Connect y Epic Games Store. La beta tendrá la funcionalidad de cross-play y cross-progression, para que los jugadores puedan retomar sus partidas en cualquier plataforma. El contenido disponible en la beta incluirá la costa de África, los mares abiertos y más, y los jugadores podrán realizar los Contratos de la Campaña Principal hasta cierto punto. Una vez finalizada la beta, el progreso que los usuarios hayan hecho en esta prueba podrá transferirse al lanzamiento final.

Además de hablar sobre la beta, el estudio dio a conocer el contenido que llegará a Skull and Bones durante su primer año. Todo el contenido que llegue al juego formará parte de “Rise of the Kingpins”, que es el nombre que recibirá este año del juego y se dividirá en cuatro temporadas de doce semanas cada una. Algunas de las actividades que se llevarán a cabo en Rise of the Kingpins son Robos Legendarios y la posibilidad de enfrentarse al Pirate Lord. Además del contenido jugable, también se incluirán nuevos barcos, armas y elementos cosméticos.

La beta de Skull and Bones tendrá lugar desde el 7 hasta el 11 de febrero. El juego se lanzará el 16 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.