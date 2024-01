The Pokémon Company dona 50 millones de yenes para apoyar a las víctimas del terremoto en Japón

Varios policías inspeccionan un edificio colapsado por el terremoto en Wajima, Japón. 5 enero 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

The Pokémon Company ha anunciado su contribución de 50 millones de JPY (aproximadamente U$S 345.750) con la intención de apoyar a las personas afectadas por el reciente y devastador terremoto en Japón. Para entender mejor a la empresa, la descripción que se puede ver en la categoría de “impacto social” dentro de su web, dice: “En TPCi (The Pokémon Company International) creemos que podemos ayudar a hacer del mundo un lugar mejor gracias a nuestros esfuerzos en responsabilidad social corporativa (RSC), además de llevar la alegría de Pokémon a las personas de todo el mundo. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo en la infancia y en nuestras comunidades mediante la creación de colaboraciones duraderas y estratégicas con organizaciones dedicadas al apoyo de la infancia y a la promoción de la igualdad social”.

El día de Año Nuevo, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el país, destruyendo numerosos vecindarios y cobrándose la vida de al menos 92 personas. El terremoto también desencadenó un pequeño tsunami que inundó al menos 296 acres de tierra, según el Ministerio de Tierras de Japón. Hasta el viernes, las Fuerzas de Autodefensa de Japón duplicaron el número de tropas que participan en los esfuerzos de rescate, alcanzando los 4.600, según la agencia de noticias Kyodo.

The Pokémon Company anunció ayer que respaldaría los esfuerzos para ayudar a quienes resultaron afectados por el desastre. “Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a aquellos afectados por el Terremoto de la Península de Noto de 2024 que ocurrió el 1 de enero”, escribió la compañía.

“The Pokémon Company ha decidido donar 50 millones de yenes a la Cruz Roja Japonesa y donaciones a organizaciones de apoyo para ayudar a quienes resultaron afectados por el desastre y para ayudar en la restauración de las áreas afectadas”.

“Además, a través de la Fundación Pokémon With You, continuaremos llevando a cabo actividades para ayudar a que los niños afectados por el desastre recuperen sus sonrisas. Rezamos sinceramente por la recuperación y reconstrucción lo más tempranamente posible de las áreas afectadas por el desastre”.