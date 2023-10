El teléfono negro: se confirma la secuela de la película protagonizada por Ethan Hawke

Captura del tráiler oficial de El teléfono negro

En el año 2022, los cines fueron testigos del thriller El teléfono negro (The Black Phone), que presentaba a Ethan Hawke (Antes del amanecer) en el papel de un siniestro asesino enmascarado, bajo la dirección de Scott Derrickson (Siniestro). Basada en un relato de Joe Hill (el hijo de Stephen King), la historia situada en Colorado en los años 70, sigue el secuestro a un niño llamado Finney Shaw, quien está encerrado en un sótano insonorizado donde sus gritos y lágrimas resultan inútiles. Sin embargo, el descubrimiento de un teléfono roto, sin conexión, ofrece una inesperada ayuda al joven protagonista.

Recientemente, se ha dado a conocer que Universal y Blumhouse, conocidos por Five Nights at Freddy’s, han confirmado una secuela para la película, programada para estrenarse el 27 de junio de 2025. Sin embargo, aún no se han revelado detalles sobre el elenco ni se ha confirmado si el director Scott Derrickson regresará para liderar el nuevo largometraje.

A pesar de la falta de anuncios creativos, tiempo atrás, Derrickson ha expresado su firme posición respecto a una potencial secuela, afirmando en una entrevista para Comicbook: “Puedo decirte esto: no haría una secuela de Black Phone sin Ethan. No creo que tenga sentido hacer eso”.

De todas formas, será necesario aguardar pacientemente para obtener mayores detalles acerca se la segunda parte de la historia que no solo impresionó a los críticos, sino que también logró recaudar más de 160 millones de dólares a nivel mundial.