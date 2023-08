OPINIÓN | Videojuegos y cine de terror, una relación que hizo posibles exitazos como Dead by Daylight

Dead by Daylight es uno de los juegos de terror más relevantes de los últimos años.

En los últimos años, experimentamos un boom del terror multijugador, con un rey indiscutido como Dead by Daylight, pero varios competidores que supieron sostenerse como Evil Dead o Identity V. O incluso Phasmophobia, que no apuesta por la modalidad asimétrica (en la que uno de los jugadores es el monstruo), pero que no deja de ser el favorito de muchos. ¿Qué tienen en común estos títulos? Que replican fórmulas que nacieron en el cine de terror, con géneros tan populares como el slasher o el found footage.

Quizás muchos de ustedes no sepan, pero la relación entre videojuegos y cine de terror viene desde la década de 1980. The Texas Chainsaw Massacre y Halloween, dos clásicos del cine que fundaron el género de asesinos enmascarados que conocemos como slasher tienen videojuegos en la vieja Atari 2600, publicados en 1983. Friday The 13th, la saga protagonizada por el escalofriante Jason, aterrizó por primera vez en una consola en el año 1989, en la clásica NES, conocida como Family en muchos países de Sudamérica.

Phasmophobia, de Kinetic Games.

Pero de los orígenes mejor no hablar, porque todos esos juegos quedaron en el olvido. Tampoco eran adaptaciones precisamente fieles a las películas. Convengamos que era difícil conseguir algo así en la época, a menos que se tratara de juegos estilos FMV, es decir, los que tenían gráficos prerrenderizados con actores reales, como Phantasmagoria y otras las aventuras de Sierra.

Hicieron falta que pasen muchísimos más años para que nos demos cuenta que el gaming y el cine slasher podían llevarse muy bien. Fue en 2016, con la llegada de Dead By Daylight, el videojuego de la entonces poco conocida empresa canadiense Behaviour Interactive. Tuvo un acceso anticipado en Steam bastante accidentado por los problemas técnicos, pero eso no le evitó convertirse en un furor multiplataforma. Hoy en día, Dead By Daylight amasa miles de jugadores simultáneos al día y su comunidad no para de crecer. La fórmula del éxito: la combinación de multijugador asimétrico y terror, que es básicamente una de las pocas que puede trasladar las sensaciones del slasher clásico al mundo del gaming.

Dead by Daylight, de Behaviour Interactive.

En Dead By Daylight, cuatro supervivientes tienen que escapar de un campo de pruebas antes de que un asesino controlado por un quinto jugador acabe con ellos. Antes de la llegada de este juego, la idea de sentir aunque sea un gramo de terror jugando acompañado de amigos era algo imposible. Y no es que Dead By Daylight sea precisamente aterrador, pero sí logra transmitir sensaciones de nervios y desesperación. A la vez que es sumamente divertido, claro. Y siempre está la posibilidad de jugar como asesino, si es que la pasas realmente mal con los juegos de terror. La clave del éxito también está en que tiene personajes licenciados de películas seminales del género como Nightmare on Elm Street, Scream o las ya mencionadas al comienzo de este artículo.

Y aunque hubo muchos títulos que intentaron competir con él, ninguno llegó a la altura de Dead By Daylight. Sin embargo, hay uno que viene pisando fuerte desde sus fases de beta y que puede llegar a ser el nuevo contrincante. Me refiero a The Texas Chain Saw Massacre de Gun Interactive, desarrolladores del polémico y ahora extinto juego multijugador de Friday the 13th. La clave del furor por este título es que reversiona la fórmula asimétrica y coloca a tres asesinos contra cuatro supervivientes, todos personajes inspirados en la película original de Tobe Hooper. Y sí, obvio que está Leatherface con su motosierra.

Texas Chainsaw Massacre, de Gun Interactive.

Mi experiencia con The Texas Chain Saw Massacre fue muy entretenida y fresca durante las betas. Creo que fueron claves dos aspectos: por un lado, para ganar no dependemos tanto de nuestros compañeros, algo que sí sucede en Dead By Daylight. Por el otro, tanto siendo asesino como superviviente, tenemos un abanico amplio de estrategias para ganar la partida, lo que ayuda a que el bucle de juego no sea tan repetitivo.

El género de películas slasher resultó ser central como inspiración para que funcione el terror en modo multijugador. Pero también inspiró toda otra vertiente de videojuegos, muy distinta, como son los dramas interactivos de Supermassive Games. El estudio británico saltó al éxito con Until Dawn en PlayStation 4, un título que combina las fórmulas de survival horror y de película interactiva a lo Heavy Rain y que dio vida a lo que es hoy la fórmula estrella del estudio. Supermassive Games no ha dejado de asustarnos con juegos similares desde entonces. Incluso tienen una saga con juegos anuales, The Dark Pictures Anthology, que lleva publicadas cuatro entregas de las ocho que hay planeadas.

Until Dawn, de Supermassive Games.

En la década de 1980, el slasher estremeció a los fans del cine de terror y nos presentó un nuevo tipo de cine dentro del género. El miedo ahora no era sobrenatural, sino terrenal, encarnado en un asesino que podía ir tras cualquiera de nosotros. Trasladándonos a la época, ¿podía haber algo más aterrador que eso para las audiencias del momento? Desde entonces, el género tuvo sus puntos muertos, pero siempre consiguió renacer, tal como los antagonistas de sus películas. Y hace apenas unos años parece que encontró una vida paralela en los videojuegos.

Ya sea en propuestas para multijugador o en películas interactivas, parece que el gaming tiene slasher para rato. Aunque ojo, la fórmula podría agotarse también. De todas formas, si llegase a pasar, confío en que tiene lo necesario como para reinventarse y revivir una y otra vez como Freddy o Jason no han dejado de hacerlo desde hace más de 40 años.

Seguir leyendo