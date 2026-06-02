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N-Zone presenta MegaGum, un un plataformero 3D que gira en torno al chicle

El título revela una distopía colorida impulsada por chicle y marcada por la desaparición y la lucha contra el poder corporativo

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Juega como Uja en este colorido juego de plataformas y acción en 3D ambientado en el retorcido imperio de dulces de Mister Gum, donde el chicle impulsa el mundo. Corre por las paredes, deslízate por los peligrosos suelos de la fábrica, lucha contra extraños Gummies vivientes y descubre los oscuros secretos que se esconden en la gigantesca Torre GUM.

La desarrolladora belga N-Zone ha anunciado MegaGum, un inusual videojuego de plataformas en 3D ambientado en un universo bubble-punk donde el chicle no solo simboliza dulzura, sino que también es la fuente de energía y esperanza para toda una sociedad. Los jugadores asumirán el papel de Uja, una adolescente que decide internarse en la ominosa GUM Tower tras la misteriosa desaparición de sus padres, enfrentándose a acertijos, enemigos y una estructura corporativa llena de engaños. El lanzamiento está previsto para principios de 2027 en PC a través de Steam.

El núcleo de poder: la GUM Tower y el enigmático Mister Gum

La trama principal de MegaGum transcurre en la GUM Tower, el centro industrial de un mundo donde el chicle, lejos de ser un simple caramelo, constituye la base energética, el material de construcción y el símbolo supremo de esperanza. Esta sustancia extraordinaria fue inventada por el excéntrico y solitario Mister Gum, quien promovió su descubrimiento como la clave para reconstruir una sociedad rota. No obstante, tras las atractivas promesas, se oculta una empresa cuyo funcionamiento oscila entre el oportunismo y una corrupción persistente.

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El misterio personal de Uja se vincula pronto e inevitablemente con la realidad social: su recorrido por la torre expone estructuras de poder rígidas, sistemas industriales herméticos y una marcada separación entre la fachada alegre de la empresa de Mister Gum y la corrupción institucional subyacente. Esta dualidad se refleja visualmente en la estética colorida y animada del juego, que contrasta con los temas serios del abandono, el control y la manipulación.

La rebelión de los pequeños: Minigum y la cooperación en el juego

Durante su aventura, Uja se encuentra con Minigum, una criatura pequeña originalmente creada para el mantenimiento técnico de la fábrica, que empieza a cuestionar su propósito y la ética de su creador. Esta alianza será fundamental para el desarrollo del juego, ya que el diseño propone una cooperación necesaria entre las habilidades de combate y movimiento de Uja y las capacidades técnicas de Minigum para manipular maquinaria y superar obstáculos lógicos.

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MegaGum también incluye un modo cooperativo asimétrico opcional, en el que un segundo jugador puede asumir el control de Minigum, facilitando la colaboración en la resolución de acertijos mecánicos en tiempo real. Esta mecánica, además de aportar una novedad al género, refuerza la idea narrativa de avanzar gracias a la colaboración entre seres marginados por el sistema que los explota.

MegaGum, de N-Zone
MegaGum, de N-Zone

Dinámicas de juego: acción, exploración y análisis social

MegaGum se distingue por sus habilidades de movimiento basada en el chicle, que permiten a los jugadores flotar sobre abismos, correr por paredes y congelar peligros ambientales. Cada sección de la GUM Tower actúa como un espacio de juego independiente que introduce obstáculos y jefes completamente distintos, generando una variedad constante de retos.

El diseño sigue una lógica de patio de juegos mecánico, incentivando la experimentación y recompensando la curiosidad. Los jugadores encontrarán rutas alternativas, pequeños secretos y fragmentos de una historia oscura sobre poder y duelo. Entre las zonas singulares de la torre se destacan espacios que obligan a los protagonistas a adaptarse a reglas cambiantes, como fábricas de procesamiento extremo, áreas abandonadas y departamentos protegidos por los llamados tenientes excéntricos de Mister Gum, figuras que representan la burocracia y la defensa institucionalizada de la corrupción.

La narrativa no solo acompaña la jugabilidad, sino que la potencia: los constantes contrastes de color y tono subrayan una crítica a los sistemas corporativos y a la explotación de los recursos sociales en nombre de la esperanza. Al centrarse en la pérdida personal de Uja, la historia aborda temas universales de búsqueda y resistencia ante el olvido y la injusticia.

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