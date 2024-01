GAMING | Todos los juegos que estarán disponibles esta tercera semana de agosto

Bomb Rush Cyberfunk, uno de los lanzamientos de la semana.

Casi sin darnos cuenta, ya comienza la segunda mitad del mes, pero los lanzamientos del gaming siguen sin parar. Luego de la salida de Baldur’s Gate 3 en la primera semana y de Atlas Fallen en la segunda, esta tercera semana de agosto será relativamente más tranquila, pero igualmente hay un poco para todos los gustos.

Moving Out 2, de DevM Games y SMG Studio.

Moving Out 2 (15 de agosto)

Hace algunos años las secuelas en el mundo de los juegos independientes no eran algo tan común, pero últimamente la industria viene creciendo de tal manera que esto se está convirtiendo en una emocionante realidad. Moving Out 2 es una secuela del título del año 2020 de DevM Games y SMG Studio en donde, como su nombre lo indica, el objetivo es preparar una mudanza. Este juego pone énfasis en la modalidad cooperativa, y la secuela tendrá la opción de cross-play para quienes deseen jugar online con gente en otras consolas. Moving Out 2 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Wayfinder, de Airship Syndicate.

Wayfinder (15 de agosto)

Los MMO ya no son el pilar del gaming que solían ser durante las mejores épocas de World of Warcraft, pero de vez en cuando llega algún juego que intenta revivir los días de gloria. Wayfinder, considerado un “MMO-lite”, es un RPG online ambientado en un mundo de fantasía con enormes áreas para explorar y un elenco de personajes que pueden personalizarse al gusto del jugador. Cabe destacar que este lanzamiento es considerado por el estudio Airship Syndicate como un Early Access, por lo que será entendible si el juego no está en el mejor estado en materia técnica. Este lanzamiento Early Access llegará a Steam y PlayStation 5.

Vampire Survivors, de Poncle.

Vampire Survivors (17 de agosto)

Uno de los mejores y más populares juegos del año pasado, Vampire Survivors, finalmente llega a Nintendo Switch. Este juego donde controlamos a un personaje que ataca de forma automática salió de Early Access a finales del 2022 y su desarrollador, Poncle, sigue añadiendo contentido de manera regular. Como novedad, esta versión de Nintendo Switch llegará con un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores. Además, estarán disponibles todos los DLC, aunque éstos seguirán vendiéndose por separado.

Shadow Gambit: The Cursed Crew, de Mimimi Games.

Shadow Gambit: The Cursed Crew (17 de agosto)

Luego de Shadow Tactics y Desperados III, el estudio alemán Mimimi Games regresa al mundo de la estrategia y el sigilo con Shadow Gambit: The Cursed Crew. Este juego propone una historia alternativa en el que la era dorada de los piratas no solamente se caracteriza por los asaltos, sino por la magia. En este juego tomaremos control de una tripulación de piratas malditos con poderes de manipulación del tiempo, que serán una mecánica clave en este juego. Sin dudas este se perfila a ser uno de los lanzamientos más importantes de la semana. Shadow Gambit: The Cursed Crew saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Book of Hours, de Weather Factory.

Book of Hours (17 de agosto)

Lo normal es que en un RPG uno piense en que, en algún momento, va a tener que luchar contra algo o alguien. Book of Hours, del estudio Weather Factory, propone algo diferente: un RPG narrativo, en el que no hay combate. En este juego ambientado en los años ‘30, el objetivo es restaurar una biblioteca. Lo especial de este lugar es que no es una biblioteca cualquiera, sino que los libros tratan la temática de lo oculto, por lo que nos encontraremos con varios grimorios y misterios arcanos en una aventura narrativa que roza lo sobrenatural. Este juego estará disponible para PC.

Gord, de Covenant.dev

Gord (17 de agosto)

El equipo Covenant.dev se propone con Gord traer la estrategia de vuelta al primer plano en el gaming. Este juego de un solo jugador nos propone contruir una aldea en un mundo de fantasía y luego defenderla de las oleadas enemigas que la acecharán. Sin embargo, esta ambientación de fantasía no es como las demás, sino que es un mundo oscuro en el que incluso la cordura de nuestra población será una mecánica clave para sobrevivir en Gord. Este título saldrá en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.

Texas Chainsaw Massacre, de Sumo Digital.

Texas Chainsaw Massacre (18 de agosto)

Con la enorme popularidad que aún tiene Dead by Daylight es de esperarse que más juegos de terror traten de imitar su modelo. Texas Chainsaw Massacre será el más reciente intento por destronar al titán del multijugador de terror, lo que significa un gran desafío para el estudio Sumo Digital que viene de hacer juegos más amigables para todo público, como Sackboy: A Big Adventure, Team Sonic Racing y Snake Pass. Sin embargo, el estudio no quiere que su juego sufra el fracaso que han sufrido otros como Friday the 13th: The Game, pero si es exitoso o no, solo el tiempo lo dirá. Texas Chainsaw Massacre estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

Bomb Rush Cyberfunk, de Team Reptile.

Bomb Rush Cyberfunk (18 de agosto)

Jet Set Radio es uno de los juegos más icónicos de la Sega Dreamcast, pero más allá de su secuela para la Xbox original en el 2002, el destino no quiso que este juego se convierta en una serie que perdure en el tiempo. Por suerte ahora llega Bomb Rush Cyberfunk, un sucesor espiritual de esta querida serie que intenta recrear el estilo de Jet Set Radio. Como si la estética cel-shading no fuese suficiente, el compositor original de Jet Set Radio Hideki Naganuma también forma parte de este proyecto. Bomb Rush Cyberfunk estará disponible en Nintendo Switch y PC. El juego llegará más adelante a otras consolas.

Madden NFL 24, de EA.

Madden NFL 24 (18 de agosto)

En una época existía la creencia de que la segunda mitad de año en el mundo de los videojuegos no comenzaba hasta que no salía a la venta el Madden anual. Hoy en día con el auge de los juegos independientes esa idea ya quedó en el pasado, pero Madden sigue siendo uno de los lanzamientos más fuertes, especialmente en el territorio norteamericano. Madden NFL 24 será la más reciente entrega de la serie de EA, y traerá mejoras a los movimientos y modelos de los jugadores, además del regreso de minijuegos que estaban ausentes desde Madden NFL 12. Madden NFL 24 saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

