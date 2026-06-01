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IO Interactive rompe récord de presupuesto con 007 First Light, invirtiendo más que en tres Hitman juntos

IO Interactive estableció un nuevo récord en Dinamarca produciendo el videojuego más caro de su historia

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Videjojuego 007 First Light
(Crédito: The New York Times)

IO Interactive, el estudio danés responsable de la saga Hitman, ha colocado a Dinamarca en el centro de la industria global de videojuegos tras revelarse el presupuesto de su más reciente producción, 007 First Light. Este videojuego, basado en el universo de James Bond, no solo ha representado el mayor desembolso económico en la historia cultural danesa, sino que también ha marcado un récord en ventas iniciales y posibles cambios en el futuro del estudio.

Coste y dimensiones de una apuesta histórica

De acuerdo con la Danish Broadcasting Corporation y TV 2, la producción de 007 First Light se extendió durante siete años, iniciando tras la pandemia y concluyendo con una inversión sin precedentes de 1.300 millones de coronas danesas, aproximadamente 200 millones de dólares. Esta cantidad supera ampliamente el presupuesto de cualquier otro producto cultural danés, incluidas películas, series y producciones musicales.

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El presupuesto de 007 First Light incluso rebasa el gasto combinado de la trilogía renovada de Hitman desarrollada por IO Interactive. Mientras el primer Hitman de 2016 requirió 100 millones de dólares, sus dos secuelas fueron considerablemente más económicas, sumando en total alrededor de 180 millones de euros. Por tanto, el desarrollo de 007 First Light implicó una inversión similar al coste de toda la trilogía previa.

La magnitud del proyecto también se refleja en el tamaño del equipo de IO Interactive. El personal dedicado a 007 First Light fue significativamente mayor que el de Hitman y superó cualquier otra producción anterior del estudio, consolidando a la empresa como uno de los referentes internacionales del sector.

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Impacto en el mercado y primeras cifras de ventas

El lanzamiento de 007 First Light en PC, PlayStation 5 y Xbox Series vino acompañado de resultados sorprendentes en ventas. Solo en las primeras 24 horas tras su estreno, el juego alcanzó 1,5 millones de copias vendidas a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los debuts más destacados entre los videojuegos desarrollados en el norte de Europa.

Diversas fuentes independientes, como Alinea Analytics, respaldaron esta positiva acogida, lo que ha generado expectativas sobre una posible continuación de la franquicia James Bond. Además, la alta puntuación obtenida por el juego en sitios especializados como Metacritic refuerza su éxito tanto a nivel comercial como entre la crítica.

Sin embargo, el importante desembolso realizado para su desarrollo ha planteado dudas en la industria acerca de la viabilidad de producciones tan costosas. IO Interactive, tras un lanzamiento tan sólido, parece redefinir temporalmente los parámetros de rentabilidad en la industria del videojuego y abre el debate sobre cómo esto influirá en futuros proyectos en Dinamarca y otros mercados emergentes de Europa.

Perspectivas después de 007 First Light y desarrollo de nuevos proyectos

Pese al éxito de 007 First Light, IO Interactive ya está orientada hacia el futuro con el inicio del desarrollo de Project Fantasy, anunciado en 2023. Según declaraciones de la directora de desarrollo, Véronique Lallier, este nuevo proyecto es un RPG de fantasía online, creado desde cero, concebido para ser expansivo y brindar entretenimiento durante años.

Project Fantasy marca un giro respecto a las adaptaciones de franquicias consolidadas, como Hitman o James Bond. Aunque los detalles específicos del juego son todavía limitados, en IO Interactive se han mostrado especialmente comprometidos, destacando la participación del CEO Christian Elverdam en la dirección creativa del nuevo título.

El equipo actualmente dedicado a Project Fantasy ya iguala o incluso supera al de Hitman, aunque sigue siendo menor que el que trabajó en 007 First Light. Esto pone de manifiesto la magnitud del reto asumido por el estudio y la importancia de apostar por nuevas propiedades intelectuales en un mercado global cada vez más competitivo.

007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

El impacto de IO Interactive y la transformación del panorama cultural danés

La inversión de IO Interactive en 007 First Light no solo marca un salto para la industria nacional de Dinamarca, sino que establece un nuevo estándar de ambición y recursos destinados a productos culturales en el país. La confirmación de medios locales de que ningún otro producto cultural ha superado el presupuesto del juego evidencia el peso creciente del sector de videojuegos como motor económico y cultural.

Para la sociedad danesa, este fenómeno trae consigo la creación de empleos altamente cualificados en áreas tecnológicas y creativas, así como el posicionamiento de Dinamarca como exportador de experiencias culturales a nivel global. La apertura de nuevas oficinas de IO Interactive en Europa refuerza este impacto, generando oportunidades profesionales y estrechando la relación entre la industria local y los principales mercados internacionales.

A pesar del éxito comercial y el prestigio logrado, persisten interrogantes sobre la continuidad de la saga James Bond o un posible retorno del Agente 47, figura icónica de la franquicia Hitman. Frente a esta incertidumbre, IO Interactive canaliza sus esfuerzos en proyectos originales orientados a consolidar su independencia creativa y económica.

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